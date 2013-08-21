Vine, 40 milyon kayıtlı kullanıcı sayısına ulaştı

Twitter ve Instagram gibi servislerin video çekim desteği sunmaya başlaması sonucu kullanıcı sayısının azalmaya başladığı belirtilen Vine, bugün gelen bilgilere göre toplam 40 milyon kayıtlı kullanıcı sayısına ulaştı.

Bu kayıtlı kullanıcı sayısının yüzde kaçlık kısmının aktif olarak servise erişim sağladığı bilinmese de 40 milyon gibi oldukça yüksek bir seviyeye ulaşan Vine, kişilerin 7 saniyelik videolar çekmelerine imkan sağlıyor ve bu çekimlerin birleştirilmesi sonucu özellikle YouTube üzerinde hazırlanmış oldukça yaratıcı birçok Vine videosu yer alıyor.

Özellikle iOS sonrası yayınlanan Android uygulamasıyla büyük bir artış yakalayan Vine, yapılan tahminlere göre de bu büyümesine hız kesmeden devam edecek.

http://www.engadget.com/2013/08/20/vine-more-than-triples-its-user-base-to-40-million/