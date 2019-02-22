Virgin Galactic, ikinci kez uzaya çıktı: Bu sefer bir de yolcusu vardı

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"Richard Branson: "Temmuz ayında uzaya çıkıyorum""

Uzay turizmini başlatmaya artık çok yakın olan Virgin Galactic, bugün kritik bir test uçuşunu daha geride bıraktı. VSS Unity uzay aracının beşinci gazlı test uçuşunu gerçekleştiren şirket, ikinci kez uzaya ulaşmayı başardı ve tam 89.9 kilometrelik yüksekliğe çıktı. VSS Unity'nin bu deneme uçuşunda ayrıca bir de yolcusu vardı.Kaliforniya eyaletinin Mojave Çölü'nde gerçekleştirilen test uçuşunda VSS Unity, White Knight isimli taşıyıcı uçağıyla birlikte yaklaşık 15 kilometre yüksekliğe çıkarıldı. Sonrasında taşıyıcı uçağından ayrılan uzay aracı kendi roket motorlarını çalıştırdı ve Mach 3.04 hızına ulaştı. Sesten üç kat daha hızlı hareket eden VSS Unity maksimum 89.9 kilometre yüksekliğe çıkarak ikinci kez uzaya ulaşmış oldu.Bu yıl içerisinde uzay turizmini resmen başlatmayı hedefleyen Virgin Galactic, çıktığı her test uçuşunda bir öncekinin üzerine koymaya çalışıyor. Bugünkü uçuşta ise VSS Unity'ye ilk kez bir yolcu yerleştirildi. Virgin Galactic'in astronot eğitmeni Beth Moses, uzay aracının iki pilotuyla birlikte mikrogravitenin tadına baktı.SpaceShipTwo'nun elden geçirilmiş versiyonu olan VSS Unity, iki pilot ve altı uzay turisti olacak şekilde toplam 8 kişilik taşıma kapasitesine sahip. Resmi görevlere başladığında yaklaşık 110 kilometrelik yüksekliğe çıkacak olan uzay aracı burada yolcularına 6 dakikalık bir yerçekimsiz ortam keyfi ve Dünya'yı uzaydan seyretme fırsatı sunacak. VSS Unity'den bir koltuk ayırmanın bedeliyse tam 250 bin dolar.Şirket kurucusu Richard Branson'a göre şimdiden 1000'e yakın kişi uzay turları için kaydını yaptırmış durumda. Branson, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamalarda ilk resmi uçuşu önümüzdeki temmuz ayında yapmayı hedeflediklerini belirtmişti. Ay görevlerinin ellinci yıl dönümünde uzaya çıkmak istediğini söyleyen Branson, ilk uçuşta bizzat yer alacak.