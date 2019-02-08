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Uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Richard Branson: "Temmuz ayında uzaya çıkıyorum"

Richard Branson, uzay şirketi Virgin Galactic'in Temmuz ayı itibarıyla resmi uçuşlara başlayacağını açıkladı. Branson, ilk uçuşta bizzat yer alacağını belirtiyor.
3 ay
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Virgin Galactic ile uzay turizmini başlatmayı hedefleyen Richard Branson, önümüzdeki temmuz ayında bizzat uzaya çıkacağını açıkladı. Branson'ın ilk resmi uçuşta yer alacağı uzun bir süredir biliniyordu. İngiliz milyarder, test uçuşlarının devam ettiğini ve temmuz ayı itibarıyla hazır olacaklarını söylüyor.

Bugün AFP'ye konuyla ilgili açıklamalar yapan Branson,"Ay görevlerinin ellinci yıl dönümünde uzaya çıkmak istiyorum. Bu yönde bir temennim var. Ekip olarak bunu başarmak için çalışıyoruz." sözlerini kullandı. Neil Armstrong ve Buzz Aldrin'in Ay'a ayak bastığı Apollo 11 görevi 20 Temmuz 1969'da gerçekleşmişti.

Ayrıca Bkz. "Virgin Galactic, ilk kez uzaya çıktı: İşte muhteşem görüntüler"
Tabi söz konusu Richard Branson olunca temmuz ayı için koyulan hedefin gerçekleşeceğine inanmak biraz zor. Bildiğiniz gibi Branson daha önce birçok kez bu konuda tarihler vermişti. Ancak şimdiye kadar hiçbirinde bunu başarabildiklerini göremedik.

Bu konuda yapılan eleştirilerle ilgili de bazı ifadeler kullanan İngiliz milyarder,"Temmuz ayına kadar yeterince test uçuşu gerçekleştirmiş olacağımızı düşünüyorum. Ancak yine de söz vermek istemem. Ekibimizin bu konuda %100 mutlu olması gerek. Onları zorlamak istemiyorum." şeklinde konuştu. Branson ayrıca şirketin bir sonraki test uçuşunun 20 Şubat'ta olacağını belirtti.

İlk kez uzaya çıkmışlardı


VSS Unity isimli uzay aracının testlerine hız kesmeden devam eden Virgin Galactic, hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz aralık ayında ilk kez uzaya ulaşmıştı. VSS Unity'nin dördüncü gazlı uçuş testini gerçekleştiren şirket, tam 82 kilometre yüksekliğe çıktı ve böylece uzay aracının pilotları da ilk kez mikrogravitenin tadına baktı. Test sürecinde her şeyin yolunda gittiğini belirten şirket kurucusu Richard Branson, yıl sonuna doğru müşterilerini uzaya götürmeye başlayacaklarını söylüyor.

VSS Unity'den bir koltuk ayırmanın bedeli şu anda 250 bin dolar. Richard Branson, aralarında birçok ünlü ismin de yer aldığı yaklaşık 1000'e yakın kişinin şimdiden uzay gezileri için kayıtlarını yaptırdığını söylemişti.


https://phys.org/news/2019-02-richard-branson-hell-space-july.html Yorum Yaz
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12 Angry Men 3 ay en beğenilen
Ne hayatlar var be. Biz bırak uzayı, ülke içinde tatile gidemiyoruz adamlar uzaya çıkıyorlar. :D
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12 Angry Men 3 ay MonitörKertenkelesi
Yaw he he. 10 yıldan uzun süredür Afrika ülkeleriyle tekstil üzerine ticareti yapıyoruz. Örneğin: Nijerya,Etiyopya,Kenya,Tanzanya vb. Sen belgesellerde gördüğün kabilelerle Afrika genelini kıyaslama, adamların durumu fena değil. En büyük sorunları nüfus.
Daha iyisine bakıp onlar gibi olmak yerine daha kotusune bakıp halinize şükrettiğiniz ıcın gelısemıyoruz.

Ayrıca bu mesajın ne alaka ? Kimse senden bir şey yapmanı beklemedi, habere yorum yazdım seni alakadar eden bir durum yok.Kendi işine bakmayı öğren.
Ağır Blok.
Yaw he he. 10 yıldan uzun süredür Afrika ülkeleriyle tekstil üzerine ticareti yapıyoruz. Örneğin: Nijerya,Etiyopya,Kenya,Tanzanya vb. Sen belgesellerde gördüğü...
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12 Angry Men 3 ay MonitörKertenkelesi
Devlet ne alaka ? Ben devlet bizi uzaya götürmüyor diye bir şey mi dedim ? İftiracıya bak, konuyu hemen nasıl başka yere çekiyor. Ben burada kendi hayatımla adamın hayatını kıyaslıyıp, hayıflanıyorum. Seni ilgilendirmeyen konulara burnunu sokma, hadi kaybol buradan.
Blokluyuz adamı hala bildirim gönderiyor. Bu sana son mesajımdı, adminler gerekeni yapar sana.
Devlet ne alaka ? Ben devlet bizi uzaya götürmüyor diye bir şey mi dedim ? İftiracıya bak, konuyu hemen nasıl başka yere çekiyor. Ben burada kendi hayatımla a...
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DH Misafiri 3 ay
çuvalla para ver, yarım kilo pişmaniye bile alama...
bunlarda kafa yok. kafa olsa zaten gavur olmazlardı...
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Bay Robot 3 ay
Bizim papaz sandım bir an.
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ozzzy222 3 ay
ulan zaten uzaya çıkılmıyor , bizimkilerde bi montaj yapsaya ekonomimiz artsa :D
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12 Angry Men 3 ay en beğenilen
Ne hayatlar var be. Biz bırak uzayı, ülke içinde tatile gidemiyoruz adamlar uzaya çıkıyorlar. :D
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MonitörKertenkelesi 3 ay 12 Angry Men
Afrikada da bir çok aç insan var. Sen burada kahve içip uzayda turist olamadım diye yakınırken onlar akşam yemeği için safariye çıkıyor. Ne yapak.
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