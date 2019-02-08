Richard Branson: "Temmuz ayında uzaya çıkıyorum"

Virgin Galactic ile uzay turizmini başlatmayı hedefleyen Richard Branson, önümüzdeki temmuz ayında bizzat uzaya çıkacağını açıkladı. Branson'ın ilk resmi uçuşta yer alacağı uzun bir süredir biliniyordu. İngiliz milyarder, test uçuşlarının devam ettiğini ve temmuz ayı itibarıyla hazır olacaklarını söylüyor.
Bugün AFP'ye konuyla ilgili açıklamalar yapan Branson,"Ay görevlerinin ellinci yıl dönümünde uzaya çıkmak istiyorum. Bu yönde bir temennim var. Ekip olarak bunu başarmak için çalışıyoruz." sözlerini kullandı. Neil Armstrong ve Buzz Aldrin'in Ay'a ayak bastığı Apollo 11 görevi 20 Temmuz 1969'da gerçekleşmişti.
Ayrıca Bkz. "Virgin Galactic, ilk kez uzaya çıktı: İşte muhteşem görüntüler"
Tabi söz konusu Richard Branson olunca temmuz ayı için koyulan hedefin gerçekleşeceğine inanmak biraz zor. Bildiğiniz gibi Branson daha önce birçok kez bu konuda tarihler vermişti. Ancak şimdiye kadar hiçbirinde bunu başarabildiklerini göremedik.
Bu konuda yapılan eleştirilerle ilgili de bazı ifadeler kullanan İngiliz milyarder,"Temmuz ayına kadar yeterince test uçuşu gerçekleştirmiş olacağımızı düşünüyorum. Ancak yine de söz vermek istemem. Ekibimizin bu konuda %100 mutlu olması gerek. Onları zorlamak istemiyorum." şeklinde konuştu. Branson ayrıca şirketin bir sonraki test uçuşunun 20 Şubat'ta olacağını belirtti.
VSS Unity isimli uzay aracının testlerine hız kesmeden devam eden Virgin Galactic, hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz aralık ayında ilk kez uzaya ulaşmıştı. VSS Unity'nin dördüncü gazlı uçuş testini gerçekleştiren şirket, tam 82 kilometre yüksekliğe çıktı ve böylece uzay aracının pilotları da ilk kez mikrogravitenin tadına baktı. Test sürecinde her şeyin yolunda gittiğini belirten şirket kurucusu Richard Branson, yıl sonuna doğru müşterilerini uzaya götürmeye başlayacaklarını söylüyor.
VSS Unity'den bir koltuk ayırmanın bedeli şu anda 250 bin dolar. Richard Branson, aralarında birçok ünlü ismin de yer aldığı yaklaşık 1000'e yakın kişinin şimdiden uzay gezileri için kayıtlarını yaptırdığını söylemişti.
https://phys.org/news/2019-02-richard-branson-hell-space-july.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bugün AFP'ye konuyla ilgili açıklamalar yapan Branson,"Ay görevlerinin ellinci yıl dönümünde uzaya çıkmak istiyorum. Bu yönde bir temennim var. Ekip olarak bunu başarmak için çalışıyoruz." sözlerini kullandı. Neil Armstrong ve Buzz Aldrin'in Ay'a ayak bastığı Apollo 11 görevi 20 Temmuz 1969'da gerçekleşmişti.
Ayrıca Bkz. "Virgin Galactic, ilk kez uzaya çıktı: İşte muhteşem görüntüler"
Tabi söz konusu Richard Branson olunca temmuz ayı için koyulan hedefin gerçekleşeceğine inanmak biraz zor. Bildiğiniz gibi Branson daha önce birçok kez bu konuda tarihler vermişti. Ancak şimdiye kadar hiçbirinde bunu başarabildiklerini göremedik.
Bu konuda yapılan eleştirilerle ilgili de bazı ifadeler kullanan İngiliz milyarder,"Temmuz ayına kadar yeterince test uçuşu gerçekleştirmiş olacağımızı düşünüyorum. Ancak yine de söz vermek istemem. Ekibimizin bu konuda %100 mutlu olması gerek. Onları zorlamak istemiyorum." şeklinde konuştu. Branson ayrıca şirketin bir sonraki test uçuşunun 20 Şubat'ta olacağını belirtti.
İlk kez uzaya çıkmışlardı
VSS Unity isimli uzay aracının testlerine hız kesmeden devam eden Virgin Galactic, hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz aralık ayında ilk kez uzaya ulaşmıştı. VSS Unity'nin dördüncü gazlı uçuş testini gerçekleştiren şirket, tam 82 kilometre yüksekliğe çıktı ve böylece uzay aracının pilotları da ilk kez mikrogravitenin tadına baktı. Test sürecinde her şeyin yolunda gittiğini belirten şirket kurucusu Richard Branson, yıl sonuna doğru müşterilerini uzaya götürmeye başlayacaklarını söylüyor.
VSS Unity'den bir koltuk ayırmanın bedeli şu anda 250 bin dolar. Richard Branson, aralarında birçok ünlü ismin de yer aldığı yaklaşık 1000'e yakın kişinin şimdiden uzay gezileri için kayıtlarını yaptırdığını söylemişti.
https://phys.org/news/2019-02-richard-branson-hell-space-july.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Daha iyisine bakıp onlar gibi olmak yerine daha kotusune bakıp halinize şükrettiğiniz ıcın gelısemıyoruz.
Ayrıca bu mesajın ne alaka ? Kimse senden bir şey yapmanı beklemedi, habere yorum yazdım seni alakadar eden bir durum yok.Kendi işine bakmayı öğren.
Ağır Blok.
Blokluyuz adamı hala bildirim gönderiyor. Bu sana son mesajımdı, adminler gerekeni yapar sana.