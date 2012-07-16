Virgin Galactic, ilk uzay turizmi uçuşlarını gelecek yıl başlatıyor





Farnborough Uluslararası Hava Fuarı'nda konuşan Virgin'in sahibi Richard Branson, Virgin Galactic'in uzay seyahati uçuşlarının 2013 yılında başlayacağını açıkladı.





Branson, gelecek yıl gerçekleştirmeyi planladıkları seyahatte çocukları Holy ve Sam'in de kendisine eşlik edeceğini belirtti. New Mexico Uzay Üssü'nden başlayacak olan yolculuğun zamanına dair ise net bir bilgi paylaşılmadı. Virgin'den yapılan açıklamada ise şimdiye kadar 529 kişinin uzaya seyahat için 200 bin dolar ödediği belirtildi. İlk seferi NASA tarafından revize edilen seyahat aracı Spaceship Two'nun 6 kişilik bir yolcu kapasitesine sahip olduğu düşünülecek olursa uzay seyahati için sırada yer alan kişilerin uzun bir süre sırada bekleyeceklerini söylemek pekte yanlış olmayacaktır.





Uzay turizminin genişlemesiyle birlikte uzaya gitmek için astronot olma zorunluluğu ortadan kalkmış olsa da bu seyahate yer alacak olan yolcuların seyahat öncesi New Mexico'da 1 haftalık bir eğitimden geçeceğini belirtmekte fayda var.

http://news.yahoo.com/branson-gets-kids-board-first-space-flight-121826124--finance.html