Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Virgin Galactic, ilk uzay turizmi uçuşlarını gelecek yıl başlatıyor

6 yıl
2,7b
1
29
Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

 Farnborough Uluslararası Hava Fuarı'nda konuşan Virgin'in sahibi Richard Branson, Virgin Galactic'in uzay seyahati uçuşlarının 2013 yılında başlayacağını açıkladı.

Branson, gelecek yıl gerçekleştirmeyi planladıkları seyahatte çocukları Holy ve Sam'in de kendisine eşlik edeceğini belirtti. New Mexico Uzay Üssü'nden başlayacak olan yolculuğun zamanına dair ise net bir bilgi paylaşılmadı. Virgin'den yapılan açıklamada ise şimdiye kadar 529 kişinin uzaya seyahat için 200 bin dolar ödediği belirtildi. İlk seferi NASA tarafından revize edilen seyahat aracı Spaceship Two'nun 6 kişilik bir yolcu kapasitesine sahip olduğu düşünülecek olursa uzay seyahati için sırada yer alan kişilerin uzun bir süre sırada bekleyeceklerini söylemek pekte yanlış olmayacaktır.

Uzay turizminin genişlemesiyle birlikte uzaya gitmek için astronot olma zorunluluğu ortadan kalkmış olsa da bu seyahate yer alacak olan yolcuların seyahat öncesi New Mexico'da 1 haftalık bir eğitimden geçeceğini belirtmekte fayda var.   

http://news.yahoo.com/branson-gets-kids-board-first-space-flight-121826124--finance.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
attakkann1 6 yıl en beğenilen
bu adamın çocuğu olmak vardı
2 Yanıt Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Guest-E7308EAF1 6 yıl
@Uzay
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
~H!ddeN 6 yıl
Yakında açılacak konu uzaydan ne aldırayım beyler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Amedra 6 yıl
biz daha avrupaya ayak basamadik
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zıplayanpırasa 6 yıl
Google Earth'ü açtım izliyorum ne gerek var 200bin $ ye
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CWaRRioR 6 yıl
Giden olursa adettendir, gittiği yerin nesi meşhursa ondan getirsin :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Soğuk Espri 6 yıl
Adamlar uzayı geziyor biz hala...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mutercim 6 yıl
SpaceShip One 100 km'ye çıktı zaten, SpaceShip Two'nun 110'u bulması planlanıyor. Yörüngeden bahseden yok dikkat ettiyseniz, "uzay uçuşları" diyorlar. Uzayın sınırı 100 km'deki Karman hattı olarak kabul edildiğine göre bunlar da uzay uçuşu olacak demek. Yani 200 bin doları verenler gidip bir uzayı görecek sonra da hemen geri gelecekler. Öyle yörüngede saatler geçirmek söz konusu değil zaten, hepi topu altı dakikalık bir "uzay" yolculuğu.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dark Brotherhood 6 yıl
biz hala ekmek arası domates yiyek
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
teramit 6 yıl mutercim
mutercim

SpaceShip One 100 km'ye çıktı zaten, SpaceShip Two'nun 110'u bulması planlanıyor. Yörüngeden bahseden yok dikkat ettiyseniz, "uzay uçuşları" diyorlar. Uzayın sınırı 100 km'deki Karman hattı olarak kabul edildiğine göre bunlar da uzay uçuşu olacak demek. Yani 200 bin doları verenler gidip bir uzayı görecek sonra da hemen geri gelecekler. Öyle yörüngede saatler geçirmek söz konusu değil zaten, hepi topu altı dakikalık bir "uzay" yolculuğu.

aslında tam olarak yörünge altı yükseklik diyorlar.yörünge tam hızı ve yeri bellidir ama altı maltı diyip millete kakalıyorlar aslında.
ben nerden başlayıp nerden biteceğini merak ediyorum abd sınırları içinde bitirecek gibiler. 3 mac gibi bir hız öngörüyorlar çıksınlar görelim.
mesele uzayı görmek değil hepimiz uzaydayız zaten bunlar yerçekimsiz ortamı 6 dk yaşayıp geri gelecekler.aralıksız sürecek ise güzel olur yoksa nasanın test uçağı var zaten 30 sn lik yerçekimsiz ortam dalışları yapıyor yıllardır.
uzayın sınırıda taştırşmalı bir mevzuu 100 km de hala birçok gaz var mezosfer bile 150 km ye kadar gidiyor sonrasında termosfer ve 600km den sonra ekzosfer bulunuyor.
iss bile sürtünmeden etkilenip her gün yavaşlıyor roketle geri ittiriyorlar.

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 6 yıl
mkt
evi satıyorum beyler :D

Sanki babanın malı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IceRulez 6 yıl
200.000$ gayet ucuz milyoner insanlar için
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sticer12 6 yıl
astronotların ne zoruna gitmiştir ama :D
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
phyzik 6 yıl
adamlar tatile uzaya gidiyo vay be
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +304 V4LKyR +298 Redeemertr +286 madmahmutd +189 KoşanBalık +179 Informed +154 MacGyver. +142 serdar_k +132 csh +119 Txrboz +115
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2717 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Operatörler - Kurumsal Haberler, uzay turizmi
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Haftanın Menüsü: Pureview 808, Galaxy Nexus Android 4.1.1, AMD HD7970'den HD7970 GHz Edition'a modlama ve fazlası! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim