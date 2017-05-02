Virgin Galactic, yeni atmosfere dönüş sistemini test etti

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İnsanlara yerçekimsiz ortamı kısa bir süreliğine de olsa deneyimleme imkanı sunmak için yola çıkan uzay turizmi şirketi Virgin Galactic, 2014 yılında şirkete ait SpaceShipTwo adlı uzay aracının havada infilak etmesi ve yere çakılmasıyla akıllarda yer etmişti. Bir pilotun hayatını kaybettiği diğer pilotun ise ağır yaralı olarak kurtulduğu kazadan dersler çıkaran şirket VSS Unity adlı yeni uzay aracı (SpaceShipTwo'nun yenilenen modeli) ile tüy isimli atmosfere dönüş sistemini başarıyla test etti.





Kaza Sonrası Yeni Sistem

White Knight 2 isimli taşıyıcı uçağı ile yükselen VSS Unity yaklaşık 40 dakikalık bir uçuşun ardından 15.500 metre yükseklikte serbest bırakıldı. 2014 yılındaki kazanın atmosfere dönüş sisteminin yanlış kullanımından kaynaklandığının ortaya çıkmasıyla birlikte yeni bir atmosfere dönüş sistemi üzerine çalışan Virgin Glactic, VSS Unity serbest bırakıldıktan sonra tüy isimli bu sistemi test etme imkanı buldu.





Tüy sistemi sayesinde tıpkı bir badminton topu gibi aşağıya süzülen VSS Unity, dalma esnasında yüzey alanını artırarak kapsül pozisyonu aldı ve daha yavaş, daha güvenli bir şekilde yüksekliğini düşürdü ve başarıyla piste iniş yaptı.





Virgin Galactic henüz uçuşla ilgili tüm raporları değerlendirmediklerini ancak pilotların ve ekibin diğer üyelerinin ilk raporlarına göre uçuşun cesaret verici olduğunu dile getirdi. Henüz üzerinde birçok test daha yapılması gerekse de tüy sisteminin şirketin yeni sistemi olacağı ve mevcut uzay araçlarına da entegre edileceği tahmin ediliyor.





İlk Uçuş 2018'den Önce Yapılacak

2018'den önce başlaması planlanan uzay yolculukları için Virgin Galactic'in uzay araçları yaklaşık 100 kilometre yüksekliğe çıkacak. Altı yolcu kapasiteli VSS Unity ve SpaceShipTwo ile yapılacak olan uçuşlar için bir koltuk rezerve etmenin bedeli ise yaklaşık olarak 250.000 dolar.





Şirketin başarılı uçuşunu aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz:

http://www.space.com/36679-virgin-galactic-spaceshiptwo-unity-feather-system-test-flight.html