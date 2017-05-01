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SpaceX, ABD'nin casus uydusunu uzaya taşıdı: İşte Görüntüler

Geçtiğimiz Mart ayında bir Falcon 9 roketini ikinci kez kullanarak büyük bir tarihe imza atan SpaceX bu aysa gizli bir göreve çıktı. Şirket ABD ordusuna ait bir casus uydusunu uzaya taşıdı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Elon Musk'ın popüler uzay şirketi SpaceX bugün Amerikan ordusuna ait gizli bir casus uydusunu uzaya taşıdı. Hava koşulları nedeniyle bir gün ertelemeli olarak gerçekleşen görevde Falcon 9 roketi, detayları gizli tutulan NROL-76 kod adlı uyduyu başarılı bir şekilde yörüngeye yerleştirdi.

Bugüne kadarki 34. görevine çıkan SpaceX ayrıca NROL-76 ile birlikte ilk kez ABD Savunma Bakanlığı için çalışmış oldu. Devletle arası oldukça iyi olan Elon Musk böylece, son 10 yıl içerisinde Savunma Bakanlığı'na ait uyduların tümünü yörüngeye taşıyan United Launch Alliance'ın da bu alandaki tekeline son vermiş oldu.

Yeni bir Falcon 9 roketi kullanıldı

Geçtiğimiz ay bir Falcon 9 roketini ikinci kez kullanarak büyük bir devrime imza atan SpaceX, bugün ABD ordusu için çıktığı "gizli" görevindeyse yeni bir Falcon 9 roketi kullandı. Kennedy Uzay Merkezi'ndeki 39a platformundan TSİ 14.15'te kalkışa geçen roket, casus uydusunu kısa sürede uzaya taşıyarak Yeryüzü'ne geri dönüş yaptı.

Görev anlarını her zamanki gibi yine YouTube adresinden canlı olarak yayınlayan SpaceX, bu sefer öncekilerden farklı olarak iniş anlarını da çok daha detaylı bir şekilde aktarabildi. İniş denemesinin okyanus yerine karaya yapılmış olması bundaki en önemli etkendi.

Tabi şirket kurucusu Elon Musk da sosyal medya hesapları üzerinden iniş anlarını yüksek kalitede paylaşmayı ihmal etmedi. İşte Musk'ın Instagram hesabında paylaştığı muhteşem videolar:

Landing

A post shared by Elon Musk (@elonmusk) on

SpaceX dokuzuncu kez başardı

Elon Musk'ın 2002 yılında küçük bir girişim olarak başlattığı SpaceX çok kısa bir sürede uzay gibi zor bir sektörde inanılmaz başarılar elde etti. "Uzayı herkes için çok daha ulaşılabilir kılmak" mottosuyla harekete geçen şirket birçok başarısızlığın ardından ilk kez 2015'in Aralık ayında Falcon 9 roketini Yeryüzü'ne indirmeyi başarmıştı. O günden bu yana sadece bir buçuk yıl içerisinde tam 9 kez aynı başarıyı tekrarlayan SpaceX, nihai hedefiniyse insanoğlunu Mars'a taşıyıp çok gezegenli bir ırk haline getirmek olarak koymuş durumda.

https://www.theverge.com/2017/5/1/15489586/spacex-falcon-9-nrol-76-rocket-landing-success Yorum Yaz
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irish 2 yıl en beğenilen
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Onlar ve biz muhabbetini sevmiyorum ama durumumuz içler acısı.
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Kerim5100 2 yıl
Casus uydusunu taşımak ve online yayın? İlahi Space X :D
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fuujitsu 2 yıl
Yaw allah aşkına esas haber niteliği taşıyan ABD nin casus uydu göndermesi mi bu uyduyu SpaceX in göndermesi mi?
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irish 2 yıl en beğenilen
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Onlar ve biz muhabbetini sevmiyorum ama durumumuz içler acısı.
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tutankenshta 2 yıl irish
irish

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Onlar ve biz muhabbetini sevmiyorum ama durumumuz içler acısı.

GB başı 2TL yalan... yok öyle bir şey... + reklamlardan şikayet edeninde UBO ne bilmemesi... tampermonkey ne duymamasını...
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Fearless_tr 2 yıl
Bence bu roketler mekik tasimakla kalmiycak o filmlerde gördügümüz gezegenler arasi uzay araclari gibi araclardada kullanilicak örnek alien prometheus filmindeki uzay araclarinin inis kalkis motorlarini dusunun
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