SpaceX, ABD'nin casus uydusunu uzaya taşıdı: İşte Görüntüler

Elon Musk'ın popüler uzay şirketi SpaceX bugün Amerikan ordusuna ait gizli bir casus uydusunu uzaya taşıdı. Hava koşulları nedeniyle bir gün ertelemeli olarak gerçekleşen görevde Falcon 9 roketi, detayları gizli tutulan NROL-76 kod adlı uyduyu başarılı bir şekilde yörüngeye yerleştirdi.

Bugüne kadarki 34. görevine çıkan SpaceX ayrıca NROL-76 ile birlikte ilk kez ABD Savunma Bakanlığı için çalışmış oldu. Devletle arası oldukça iyi olan Elon Musk böylece, son 10 yıl içerisinde Savunma Bakanlığı'na ait uyduların tümünü yörüngeye taşıyan United Launch Alliance'ın da bu alandaki tekeline son vermiş oldu.

Yeni bir Falcon 9 roketi kullanıldı

Landing A post shared by Elon Musk (@elonmusk) on May 1, 2017 at 6:44am PDT

SpaceX dokuzuncu kez başardı

Elon Musk'ın 2002 yılında küçük bir girişim olarak başlattığı SpaceX çok kısa bir sürede uzay gibi zor bir sektörde inanılmaz başarılar elde etti. "Uzayı herkes için çok daha ulaşılabilir kılmak" mottosuyla harekete geçen şirket birçok başarısızlığın ardından ilk kez 2015'in Aralık ayında Falcon 9 roketini Yeryüzü'ne indirmeyi başarmıştı. O günden bu yana sadece bir buçuk yıl içerisinde tam 9 kez aynı başarıyı tekrarlayan SpaceX, nihai hedefiniyse insanoğlunu Mars'a taşıyıp çok gezegenli bir ırk haline getirmek olarak koymuş durumda.

https://www.theverge.com/2017/5/1/15489586/spacex-falcon-9-nrol-76-rocket-landing-success

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Geçtiğimiz ay bir Falcon 9 roketini ikinci kez kullanarak büyük bir devrime imza atan SpaceX, bugün ABD ordusu için çıktığı "gizli" görevindeyse yeni bir Falcon 9 roketi kullandı. Kennedy Uzay Merkezi'ndeki 39a platformundan TSİ 14.15'te kalkışa geçen roket, casus uydusunu kısa sürede uzaya taşıyarak Yeryüzü'ne geri dönüş yaptı.Görev anlarını her zamanki gibi yine YouTube adresinden canlı olarak yayınlayan SpaceX, bu sefer öncekilerden farklı olarak iniş anlarını da çok daha detaylı bir şekilde aktarabildi. İniş denemesinin okyanus yerine karaya yapılmış olması bundaki en önemli etkendi.Tabi şirket kurucusu Elon Musk da sosyal medya hesapları üzerinden iniş anlarını yüksek kalitede paylaşmayı ihmal etmedi. İşte Musk'ın Instagram hesabında paylaştığı muhteşem videolar: