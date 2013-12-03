Virtobot sistemiyle robotlar otopsi sürecine de dahil oldu

Ailelerin ya da adli vakalarda kanun koyucuların isteği doğrultusunda insanların ölüm nedenini belirlemek için yapılan tıbbi inceleme işlem otopsi, geliştirilen Virtobot sistemi sayesinde kısmen otomatikleşen bir süreç haline gelmiş durumda.

Otopsi odası içerisine yerleştirilen mekanik bir robot kol üzerinden çalışan Virtobot sistemi, otomatik olarak gelen insanların ayrıntılı fotoğraflarını çekebiliyor ve ayrıca üzerinde yer alan lazer sistemiyle üç boyutlu gövde modelleri çıkartabiliyor. İşlemler için gerek duyduğu fotoğraf makinesi ya da lazer ünitesi gibi araçları oda içerisinde yer alan özel bölümde kendisi değiştirebilen Virtobot sistemi, bu sayede patologlara daha ayrıntılı ve hızlı bilgi sağlayabiliyor. Sistem ayrıca enjekte edilen özel kimyasal çözelti ile cesetleri tam CT taramasına da sokabiliyor.





İsviçre Zürih Üniversitesi bünyesinde geliştirilen Virtobot sistemini tanıtan açıklayıcı videoyu aşağıda izleyebilirsiniz.

Not: Video içerisinde rahatsız edici bir içerik bulunmamaktadır.





http://gizmodo.com/autopsy-robots-can-spot-abnormalities-that-csi-techs-ca-1475518462?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+gizmodo%2Ffull+%28Gizmodo%29