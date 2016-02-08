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Visa, geliştiriciler için Visa Developer platformunu başlattığını duyurdu

Visa, San Francisco'da düzenlenen basın toplantısıyla ödeme teknolojileri ve hizmetlerini diğer şirket ve geliştiricilerin kullanımına açan kapsamlı bir geliştirici platformu başlattığını duyurdu.
3 yıl
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Diğer
Onur Seven
Haber Editörü
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Visa, geliştiriciler için Visa Developer platformunu başlattığını duyurdu
Visa, yaptığı açıklamayla şirketin ödeme araçlarına erişim sağlayacak geniş kapsamlı bir geliştirici platformu başlattığını duyurdu. Mobil ödeme kavramını hızlandırmayı amaçlayan Visa Developer isimli yeni program, şirketin 60 yıllık tarihinde ilk kez Visa ödeme teknolojilerini, servislerini ve ürünlerini yazılım geliştiricilerine açmış olacak.

Yeni geliştirici programı ilk olarak hesap sahibini tanımlama teknolojisine erişimin yanı sıra kişiden kişiye (p2p) ödeme çözümleri sunacak. Visa Developer üzerinde şu anda dolandırıcılık önleme, Visa Checkout ödeme servisi, para birimi dönüştürme ve tüketici işlem uyarıları gibi 150'den fazla API kullanıma sunulmuş durumda. Bu araçlar, sunmuş oldukları hizmetlere Visa'nın altyapısını entegre etmek isteyen herhangi bir üçüncü taraf şirket veya geliştiriciye açık durumda.

Geliştirici programının açılması Silikon Vadisi merkezli Visa'nın PayPal ve diğer ödeme sağlayıcıları ile doğrudan rekabet içinde olmasını sağlayacak. Şirket bu alana rakiplerine oranla çok daha geç giriyor olsa da binlerce banka ve diğer finans kurumlarından oluşan geniş ortaklık ağının, diğer şirketler üzerinde bir avantaj oluşturacağını düşünüyor. Visa, gelecek yıl içinde diğer ödeme yetenekleri için daha fazla erişim imkanı sağlamayı da planlıyor.

https://community.developer.visa.com/t5/Blogs/Hello-World/ba-p/5402 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
cHaftanın Hitleri Adolf 3 yıl
Aynen krdş
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sis651 3 yıl
Dolandırıcılar seviniyordur sanki buna.
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