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Vitastiq projesi ilk kişisel vitamin ve mineral ölçüm aksesuarı olma aşamasında

4 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Vitastiq projesi ilk kişisel vitamin ve mineral ölçüm aksesuarı olma aşamasında

Topluluk destek platformları pek çok önemli projenin hayata geçmesine sebep oluyor. Bunların pek çoğunun sağlıklı yaşama yönelik projeler olması da sevindirici gelişme. Haberimize konu olan proje ise ilk kişisel vitamin ve mineral ölçüm aksesuarı.

Vitastiq adındaki aksesuar bir kalem şeklinde tasarlanmış. Akıllı telefonların 3.5mm kulaklık girişinden bağlanan cihaz verileri de bu kablo üzerinden iletiyor. Verilerin işlenerek istatistik haline getirilmesi işlemi ise uygulama tarafından yapılıyor.

Vitastiq uç kısmında algılayıcılar ile deri üzerinden kişinin vitamin ve mineral seviyelerini ölçüyor, hangi minerallere ihtiyacı olduğunu saptıyor ve bunları alabileceği besinleri tavsiye ediyor. Akupunktur tedavisinde olduğu gibi el, ayak ve vücudun geri kalan kısımlarındaki belirli noktalara dokunarak çeşitli vitaminler ile magnezyum, kalsiyum, manganez, protein, sodyum, demir gibi onlarca minerali ölçmek mümkün. Cihaz dahili batarya ile çalışıyor. 

Vitastiq projesi geleneksel ölçüm tekniklerini geride bırakarak insanların evde bile bu tür ölçümleri yapabilmesini ve ihtiyaç listesini oluşturabilmesini sağlayacak. İlgi gören proje tamamlanmak üzere ve en az 100$ bağış karşılığında Mart ayından itibaren ilk ürünler sevkiyata başlayacak. 

https://www.indiegogo.com/projects/vitastiq-a-smart-device-for-vital-advice Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
doctor_bey 4 yıl
Tasarımı çok iyi, ismide çok iyi, güzel bi işte yapıyor, yararlı olmuş
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swat882 4 yıl
offff harika bir gelişme


en yakın zamanda temin etmek istiyorum
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