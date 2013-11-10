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Vivo'nun 2K çözünürlükteki akıllı telefonuna ait olduğu iddia edilen bir görsel yayınlandı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Vivo'nun 2K çözünürlükteki akıllı telefonuna ait olduğu iddia edilen bir görsel yayınlandı
5.7mm kasa yapısı ile dünyanın en ince akıllı telefonu X3'ü pazara sunan Çinli Vivo, yine pazarda bir ilke imza atmaya hazırlanıyor.

Firmanın 2560x1440 piksel yani 2K çözünürlükte ekrana sahip bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı bir süredir gündemi meşgul ediyor. Benchmark skorları ile ilk bilgilerine eriştiğimiz Vivo Xplay 3S modeline ait olduğu belirtilen bir görsel ortaya çıktı.

Dünyanın ilk 2K ekranlı akıllı telefonu olma yolunda ilerleyen Xplay 3S modelinde yine kaynakların verdiği bilgilere göre Snapdragon 800 yongaseti, Gorilla Glass 3 arka kaplama, yekpare gövde tasarımı, 13MP çözünürlükte arka kamera, 5MP çözünürlükte arka kamera, 3400mAh batarya yer alıyor.

Xplay 3S'in ekran boyutu bilinmese de 515ppi piksel yoğunluğu sunduğu belirtiliyor. Bu da onu akıllı telefon pazarında yine bir ilk ünvanı kazandırıyor. LG Display tarafından üretilen 5.5 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükteki panellerin bu cihazda kullanılma olasılığı yüksek. Vivo şimdilik yeni akıllı telefonu ile ilgili resmi bir detay paylaşmış değil ancak kaynaklar en geç gelecek ay cihazın piyasada olacağını tahmin ediyor.

http://www.phonearena.com/news/Vivo-Xplay-3S-515ppi-phone-shot-in-the-wild-release-date-nearing_id49056 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
FlyingUnderpants 6 yıl en beğenilen
Kredi kartı kalınlığında olsun ekran da 8K olsun. Ppi manyağı oldum. 800mAh yeter.
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Batuist 6 yıl
şu cepler sonradan geldi eskileride geçti.. yıl 2013 olmuş yıllardır masa üstünde PCde internet ve diğer tüm uygulamalarımız için kullandığımız monitörlerin boyutları 20inçten 24inçe kadar çıkıyor ama çözünürlük yıllardır aynı.. neden bu meretlerin ppi değerini yükselteyim diyen yok?? oturuğum yerden ekrandaki pikselleri ayırt ediyorum. ayıptır cep telefonların tarihi nedir ki bu kadar hızlı gelişirken bu koca ekranların nesi eksikti acaba?
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TheTurkAdam07 6 yıl
Ulan benim bilgisayarım 768p adamlar ufacık ekrana 2K koyuyorlar.
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Şekilsiniz ya 6 yıl
bana tamamen fantazi işi geliyor bu çözünürlükler 1080p fazlasıyla yeterli.
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aziz77 6 yıl
yuh artık bu ne yav,telefonlara yetişmek mümkün değil..
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action4ever 6 yıl
515ppi + 2560*1440 ekransa 5.7 inç olması gerek.
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mipa90 6 yıl
6-8 inc arası fhd 6 ınc altıda hd ekrana sahip olması lazım fazlası kesinlike gereksiz ve israf
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kpln04 6 yıl
ya yapmayın ya da türkiyeye getirin bu telefonları
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Erasmus78 6 yıl
720p çözünürlüğün üstü tamamen israf 6 inch e kadar ekranlarda. Mesela Galaxy S4 full HD değil de 720p çözünürlükte olsa idi rahat rahat 3-4 nesil Androd sürümlerine güncellenebilirdi. Ama çözünürlük Full HD olduğu için muhtemelen en fazla göreceği 4.4 olur. Android 5.0 ı alabileceğini sanmıyorum. Alsa da randuman vereceğini sanmıyorum.
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Nokia Specialist 6 yıl
Batarya 10dk da şarj olsa kimse bataryanın gücünü o kadar tınlamaz. Üreticiler bunun farkında değiller
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okan_cehapelioglu 6 yıl
emin adımlarla geliyor cinliler
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