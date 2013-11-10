Vivo'nun 2K çözünürlükteki akıllı telefonuna ait olduğu iddia edilen bir görsel yayınlandı

5.7mm kasa yapısı ile dünyanın en ince akıllı telefonu X3'ü pazara sunan Çinli Vivo, yine pazarda bir ilke imza atmaya hazırlanıyor.





Firmanın 2560x1440 piksel yani 2K çözünürlükte ekrana sahip bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı bir süredir gündemi meşgul ediyor. Benchmark skorları ile ilk bilgilerine eriştiğimiz Vivo Xplay 3S modeline ait olduğu belirtilen bir görsel ortaya çıktı.





Dünyanın ilk 2K ekranlı akıllı telefonu olma yolunda ilerleyen Xplay 3S modelinde yine kaynakların verdiği bilgilere göre Snapdragon 800 yongaseti, Gorilla Glass 3 arka kaplama, yekpare gövde tasarımı, 13MP çözünürlükte arka kamera, 5MP çözünürlükte arka kamera, 3400mAh batarya yer alıyor.





Xplay 3S'in ekran boyutu bilinmese de 515ppi piksel yoğunluğu sunduğu belirtiliyor. Bu da onu akıllı telefon pazarında yine bir ilk ünvanı kazandırıyor. LG Display tarafından üretilen 5.5 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükteki panellerin bu cihazda kullanılma olasılığı yüksek. Vivo şimdilik yeni akıllı telefonu ile ilgili resmi bir detay paylaşmış değil ancak kaynaklar en geç gelecek ay cihazın piyasada olacağını tahmin ediyor.