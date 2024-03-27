vivo Pad3 Pro ilk Dimensity 9300 tablet oldu

vivo Pad3 Pro özellikleri
- 13 inçlik 3096x2064 piksel LCD ekran
- Dimensity 9300 yonga seti
- 8GB/16GB LDDR5X RAM
- 128GB/256GB/512GB UFS 4.0 depolama
- 13MP arka kamera
- 8MP ön kamera
- 11500mAh batarya, 66W hızlı şarj
- Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4
vivo Pad3 Pro, sektörün Dimensity 9300 yonga setli ilk tableti ünvanına sahip. Ekranda 144Hz tazeleme ve 900 nit parlaklık değeri sunuluyor. 8 hoparlör mekânsal ses desteği sunuyor. vivo Pencil2 ve manyetik klavyeli kılıf ile uyumlu.
OriginOS 4 ara yüzü BlueLM öğrenme modeli sayesinde resim ve metin oluşturma gibi ileri düzey fonksiyonları yerine getirebiliyor. Cihaz vivo telefonlara gelen çağrıları cevaplama ve dosya transferini de destekliyor.
vivo Pad3 Pro fiyatı
- vivo Pad3 Pro 8/128 – 415$
- vivo Pad3 Pro 8/256 – 457$
- vivo Pad3 Pro 16/512 – 554$
vivo Pad3 Pro modelinin satışları 3 Nisan tarihinde Çin’de başlayacak. Global fiyatların ise bunun daha üzerine çıkacağını belirtmek gerek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...