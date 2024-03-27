vivo Pad3 Pro ilk Dimensity 9300 tablet oldu

Tam Boyutta Gör vivo Pad3 Pro amiral gemisi tablet modeli ilklerle piyasaya çıkıyor. Ayrıca firma gelişmiş yapay zeka motoru ile tablet üzerinde metin ve görsel oluşturma fonksiyonlarını da tecrübe etme imkânı sunuyor.

vivo Pad3 Pro özellikleri

13 inçlik 3096x2064 piksel LCD ekran

Dimensity 9300 yonga seti

8GB/16GB LDDR5X RAM

128GB/256GB/512GB UFS 4.0 depolama

13MP arka kamera

8MP ön kamera

11500mAh batarya, 66W hızlı şarj

Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4

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vivo Pad3 Pro, sektörün Dimensity 9300 yonga setli ilk tableti ünvanına sahip. Ekranda 144Hz tazeleme ve 900 nit parlaklık değeri sunuluyor. 8 hoparlör mekânsal ses desteği sunuyor. vivo Pencil2 ve manyetik klavyeli kılıf ile uyumlu.

OriginOS 4 ara yüzü BlueLM öğrenme modeli sayesinde resim ve metin oluşturma gibi ileri düzey fonksiyonları yerine getirebiliyor. Cihaz vivo telefonlara gelen çağrıları cevaplama ve dosya transferini de destekliyor.

vivo Pad3 Pro fiyatı

vivo Pad3 Pro 8/128 – 415$

vivo Pad3 Pro 8/256 – 457$

vivo Pad3 Pro 16/512 – 554$

vivo Pad3 Pro modelinin satışları 3 Nisan tarihinde Çin’de başlayacak. Global fiyatların ise bunun daha üzerine çıkacağını belirtmek gerek.

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vivo Pad3 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı