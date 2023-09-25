- Android 14 güncellemesi alacak yeni Xiaomi telefonlar belli oldu
- Android 14 güncellemesi alacak tüm Xiaomi modelleri:
- Redmi:
- POCO:
- Yorumlar
Android 14 güncellemesi alacak yeni Xiaomi telefonlar belli oldu
Bilmeyenler için Xiaomi'nin merakla beklenen MIUI 15 yapısı için geri sayım resmen başladı. Öyle ki MIUI 15 Beta'nın birçok model için halihazırda kullanıma sunulduğunu görüyoruz. Bugün ise XiaomiUI, Çinli üreticinin güncelleme sunucusunda kararlı MIUI 15 sürümünün beş model için daha hazır olduğunu ortaya çıkardı. Üstelik bu telefonların henüz tanıtılmadığını belirtelim. İşte o modeller;
- Xiaomi 14
- Xiaomi 14 Pro
- Redmi K70
- Redmi K70 Pro
- Redmi K70E
Bilmeyenler için Xiaomi'nin yeni MIUI arayüzü MIUI 15, Android 14'ü temel alacak ve yeni işletim sisteminin optimizasyonlarıyla birlikte gelecek. Bu yenilikler arasında özelleştirilebilir kilit ekranları, yapay zeka tarafından oluşturulan duvar kağıtları, yeniden tasarlanmış dönüş animasyonları ve uygulamaya özel dil desteği gibi özellikler yer alıyor.
Ayrıca Android 14 ile gelen en büyük yeniliklerden biri de, eski Android uygulamalarına sınırlama getirilmesi olacak. Google, bu değişikliğin özellikle Android 5.1 (Lollipop) API'leri ve daha eski sürümler için oluşturulmuş uygulamaları hedeflediğini söylüyor.
Android 14 güncellemesi alacak tüm Xiaomi modelleri:
- Xiaomi 14 Pro
- Xiaomi 14
- Xiaomi 13 Ultra
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13T Pro
- Xiaomi 13T
- Xiaomi 13
- Xiaomi 13 Lite
- Xiaomi 12
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi 12X (uncertain)
- Xiaomi 12S Ultra
- Xiaomi 12S
- Xiaomi 12S Pro
- Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition
- Xiaomi 12 Lite
- Xiaomi 12T
- Xiaomi 12T Pro
- Xiaomi 11T
- Xiaomi 11T Pro
- Xiaomi Mi 11 Lite 5G
- Xiaomi 11 Lite 5G NE
- Xiaomi Mi 11 LE
- Xiaomi Mi 11
- Xiaomi Mi 11 Ultra
- Xiaomi Mi 11 Pro
- Xiaomi MIX 4
- Xiaomi MIX FOLD
- Xiaomi MIX FOLD 2
- Xiaomi MIX FOLD 3
- Xiaomi CIVI 1S
- Xiaomi CIVI 2
- Xiaomi CIVI 3
- Xiaomi Pad 5 Pro 12.4
- Xiaomi Pad 6
- Xiaomi Pad 6 Pro
Redmi:
- Redmi Note 12T Pro
- Redmi Note 12 Turbo Edition
- Redmi Note 12 Speed
- Redmi Note 12 5G
- Redmi Note 12 4G
- Redmi Note 12S
- Redmi Note 12 Pro 5G
- Redmi Note 12 Pro+ 5G
- Redmi Note 12 Discovery Edition
- Redmi Note 11T Pro
- Redmi Note 11T Pro+
- Redmi Note 11R
- Redmi K60
- Redmi K60E
- Redmi K60 Pro
- Redmi K50
- Redmi K50 Pro
- Redmi K50 Gaming
- Redmi K50i
- Redmi K50 Ultra
- Redmi K40S
- Redmi 11 Prime
- Redmi 11 Prime 5G
- Redmi 12C
- Redmi 10 5G
- Redmi Pad
POCO:
- POCO M4 5G
- POCO M5
- POCO M5s
- POCO M4 Pro 5G
- POCO X4 GT
- POCO X5 5G
- POCO X5 Pro 5G
- POCO F5 Pro 5G
- POCO F5
- POCO F4
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.