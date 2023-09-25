Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Xiaomi, Android 14 tabanlı MIUI 15 güncellemesi için çalışmalara başladı. Bu bağlamda halihazırda beta testlerini sürdüren Çinli üretici, çok yakında kararlı sürüme geçiş yapmaya hazırlanıyor. Bugün Xiaomi'ye olan yakınlığı ile tanınan XiaomiUI, Android 14 güncellemesi alacak yeni Xiaomi ve Redmi telefonları gün yüzüne çıkardı.

Android 14 güncellemesi alacak yeni Xiaomi telefonlar belli oldu

Bilmeyenler için Xiaomi'nin merakla beklenen MIUI 15 yapısı için geri sayım resmen başladı. Öyle ki MIUI 15 Beta'nın birçok model için halihazırda kullanıma sunulduğunu görüyoruz. Bugün ise XiaomiUI, Çinli üreticinin güncelleme sunucusunda kararlı MIUI 15 sürümünün beş model için daha hazır olduğunu ortaya çıkardı. Üstelik bu telefonların henüz tanıtılmadığını belirtelim. İşte o modeller;

Xiaomi 14

Xiaomi 14 Pro

Redmi K70

Redmi K70 Pro

Redmi K70E

Bilmeyenler için Xiaomi'nin yeni MIUI arayüzü MIUI 15, Android 14'ü temel alacak ve yeni işletim sisteminin optimizasyonlarıyla birlikte gelecek. Bu yenilikler arasında özelleştirilebilir kilit ekranları, yapay zeka tarafından oluşturulan duvar kağıtları, yeniden tasarlanmış dönüş animasyonları ve uygulamaya özel dil desteği gibi özellikler yer alıyor.

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Ayrıca Android 14 ile gelen en büyük yeniliklerden biri de, eski Android uygulamalarına sınırlama getirilmesi olacak. Google, bu değişikliğin özellikle Android 5.1 (Lollipop) API'leri ve daha eski sürümler için oluşturulmuş uygulamaları hedeflediğini söylüyor.

Android 14 güncellemesi alacak tüm Xiaomi modelleri:

Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 14

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi 13T

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Lite

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12X (uncertain)

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12S

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 12T

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 11T

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi Mi 11 LE

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11 Pro

Xiaomi MIX 4

Xiaomi MIX FOLD

Xiaomi MIX FOLD 2

Xiaomi MIX FOLD 3

Xiaomi CIVI 1S

Xiaomi CIVI 2

Xiaomi CIVI 3

Xiaomi Pad 5 Pro 12.4

Xiaomi Pad 6

Xiaomi Pad 6 Pro

Redmi:

Redmi Note 12T Pro

Redmi Note 12 Turbo Edition

Redmi Note 12 Speed

Redmi Note 12 5G

Redmi Note 12 4G

Redmi Note 12S

Redmi Note 12 Pro 5G

Redmi Note 12 Pro+ 5G

Redmi Note 12 Discovery Edition

Redmi Note 11T Pro

Redmi Note 11T Pro+

Redmi Note 11R

Redmi K60

Redmi K60E

Redmi K60 Pro

Redmi K50

Redmi K50 Pro

Redmi K50 Gaming

Redmi K50i

Redmi K50 Ultra

Redmi K40S

Redmi 11 Prime

Redmi 11 Prime 5G

Redmi 12C

Redmi 10 5G

Redmi Pad

POCO:

POCO M4 5G

POCO M5

POCO M5s

POCO M4 Pro 5G

POCO X4 GT

POCO X5 5G

POCO X5 Pro 5G

POCO F5 Pro 5G

POCO F5

POCO F4

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Android 14 güncellemesi alacak yeni Xiaomi telefonlar belli oldu