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    Anlık Bildirim

    Android 14 güncellemesi alacak yeni Xiaomi telefonlar belli oldu

    Akıllı telefon devi Xiaomi, Android 14 güncellemesi için hazırlıklarını tamamlamak üzere. Son olarak Android 14 güncellemesi alacak yeni Xiaomi ve Redmi telefonlar belli oldu.
    Android 14 güncellemesi alacak yeni Xiaomi telefonlar belli oldu Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Xiaomi, Android 14 tabanlı MIUI 15 güncellemesi için çalışmalara başladı. Bu bağlamda halihazırda beta testlerini sürdüren Çinli üretici, çok yakında kararlı sürüme geçiş yapmaya hazırlanıyor. Bugün Xiaomi'ye olan yakınlığı ile tanınan XiaomiUI, Android 14 güncellemesi alacak yeni Xiaomi ve Redmi telefonları gün yüzüne çıkardı.

    Android 14 güncellemesi alacak yeni Xiaomi telefonlar belli oldu

    Bilmeyenler için Xiaomi'nin merakla beklenen MIUI 15 yapısı için geri sayım resmen başladı. Öyle ki MIUI 15 Beta'nın birçok model için halihazırda kullanıma sunulduğunu görüyoruz. Bugün ise XiaomiUI, Çinli üreticinin güncelleme sunucusunda kararlı MIUI 15 sürümünün beş model için daha hazır olduğunu ortaya çıkardı. Üstelik bu telefonların henüz tanıtılmadığını belirtelim. İşte o modeller;

    • Xiaomi 14
    • Xiaomi 14 Pro
    • Redmi K70
    • Redmi K70 Pro
    • Redmi K70E

    Bilmeyenler için Xiaomi'nin yeni MIUI arayüzü MIUI 15, Android 14'ü temel alacak ve yeni işletim sisteminin optimizasyonlarıyla birlikte gelecek. Bu yenilikler arasında özelleştirilebilir kilit ekranları, yapay zeka tarafından oluşturulan duvar kağıtları, yeniden tasarlanmış dönüş animasyonları ve uygulamaya özel dil desteği gibi özellikler yer alıyor.

    Ayrıca Android 14 ile gelen en büyük yeniliklerden biri de, eski Android uygulamalarına sınırlama getirilmesi olacak. Google, bu değişikliğin özellikle Android 5.1 (Lollipop) API'leri ve daha eski sürümler için oluşturulmuş uygulamaları hedeflediğini söylüyor. 

    Android 14 güncellemesi alacak tüm Xiaomi modelleri:

    • Xiaomi 14 Pro
    • Xiaomi 14
    • Xiaomi 13 Ultra
    • Xiaomi 13 Pro
    • Xiaomi 13T Pro
    • Xiaomi 13T
    • Xiaomi 13
    • Xiaomi 13 Lite
    • Xiaomi 12
    • Xiaomi 12 Pro
    • Xiaomi 12X (uncertain)
    • Xiaomi 12S Ultra
    • Xiaomi 12S
    • Xiaomi 12S Pro
    • Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition
    • Xiaomi 12 Lite
    • Xiaomi 12T
    • Xiaomi 12T Pro
    • Xiaomi 11T
    • Xiaomi 11T Pro
    • Xiaomi Mi 11 Lite 5G
    • Xiaomi 11 Lite 5G NE
    • Xiaomi Mi 11 LE
    • Xiaomi Mi 11
    • Xiaomi Mi 11 Ultra
    • Xiaomi Mi 11 Pro
    • Xiaomi MIX 4
    • Xiaomi MIX FOLD
    • Xiaomi MIX FOLD 2
    • Xiaomi MIX FOLD 3
    • Xiaomi CIVI 1S
    • Xiaomi CIVI 2
    • Xiaomi CIVI 3
    • Xiaomi Pad 5 Pro 12.4
    • Xiaomi Pad 6
    • Xiaomi Pad 6 Pro

    Redmi:

    • Redmi Note 12T Pro
    • Redmi Note 12 Turbo Edition
    • Redmi Note 12 Speed
    • Redmi Note 12 5G
    • Redmi Note 12 4G
    • Redmi Note 12S
    • Redmi Note 12 Pro 5G
    • Redmi Note 12 Pro+ 5G
    • Redmi Note 12 Discovery Edition
    • Redmi Note 11T Pro
    • Redmi Note 11T Pro+
    • Redmi Note 11R
    • Redmi K60
    • Redmi K60E
    • Redmi K60 Pro
    • Redmi K50
    • Redmi K50 Pro
    • Redmi K50 Gaming
    • Redmi K50i
    • Redmi K50 Ultra
    • Redmi K40S
    • Redmi 11 Prime
    • Redmi 11 Prime 5G
    • Redmi 12C
    • Redmi 10 5G
    • Redmi Pad

    POCO:

    • POCO M4 5G
    • POCO M5
    • POCO M5s
    • POCO M4 Pro 5G
    • POCO X4 GT
    • POCO X5 5G
    • POCO X5 Pro 5G
    • POCO F5 Pro 5G
    • POCO F5
    • POCO F4
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 3 gün önce

    istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...

    Profil resmi
    detecktion 3 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 4 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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