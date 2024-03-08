Vivo X Fold 3'ün özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı: En hafif ve ince katlanabilir telefonlardan olacak

Weibo platformunda ortaya çıkan görseller telefonun hafifliğine vurgu yapıyor. Resimde iPhone 15 Pro Max olduğunu tahmin ettiğimiz telefonla kıyaslanan Vivo X Fold 3'ün katlanabilir telefon olmasına rağmen iPhone'dan hafif olduğu ima ediliyor. 220-230 g arası olacağı belirtilen Vivo X Fold 3, hafifliğinin yanında inceliğiyle de ön plana çıkıyor.
Vivo X Fold 3 özellikleri
Posterde Vivo X Fold 3'ün, 120W kablolu hızlı şarjı ve 50W kablosuz hızlı şarjı destekleyen 5.500 mAh büyüklüğünde bir pil paketinden güç aldığı belirtiliyor. Kamera tarafında ise arkada OIS (Optik Görüntü Sabitleme) desteği sunan 50 megapiksel ana kamera ve yine OIS özelliğine sahip 64 megapiksel telefoto kamera bulunacak.
Vivo X Fold 3'ün, 2K+ çözünürlük, 3.000 nit maksimum parlaklığa ve yüzde 91,8 ekran/gövde oranına sahip, 8,03 inçlik büyük bir ana ekrana sahip olacağı bildiriliyor. Kapak ekranı ise 6.53 inç büyüklüğünde olacak. Hem ana hem de kapak ekranı, ekran içi parmak izi tarayıcısına sahip olacak. Ortaya çıkan diğer önemli özellikler arasında, Snapdragon 8 Gen 2 çipseti, 2 TB dahili depolama ve 5G+ NR CA desteği yer alıyor.
Vivo X Fold 3'un yanında, Vivo X Fold 3 Pro'nun da tanıtılması bekleniyor. Benzer tasarıma sahip olan X Fold 3 Pro'da Snapdragon 8 Gen 3 çipseti ile beraber kamera tarafında ekstra özelliklerin olması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.