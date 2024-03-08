Vivo X Fold 3'ün özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı: En hafif ve ince katlanabilir telefonlardan olacak

Tam Boyutta Gör Vivo, yeni nesil katlanabilir akıllı telefonlarını yakında Çin'de tanıtmaya hazırlanıyor. Resmi duyurudan önce Vivo X Fold 3 modelinin öne çıkan özellikleri ortaya çıktı.

Weibo platformunda ortaya çıkan görseller telefonun hafifliğine vurgu yapıyor. Resimde iPhone 15 Pro Max olduğunu tahmin ettiğimiz telefonla kıyaslanan Vivo X Fold 3'ün katlanabilir telefon olmasına rağmen iPhone'dan hafif olduğu ima ediliyor. 220-230 g arası olacağı belirtilen Vivo X Fold 3, hafifliğinin yanında inceliğiyle de ön plana çıkıyor.

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Vivo X Fold 3 özellikleri

Posterde Vivo X Fold 3'ün, 120W kablolu hızlı şarjı ve 50W kablosuz hızlı şarjı destekleyen 5.500 mAh büyüklüğünde bir pil paketinden güç aldığı belirtiliyor. Kamera tarafında ise arkada OIS (Optik Görüntü Sabitleme) desteği sunan 50 megapiksel ana kamera ve yine OIS özelliğine sahip 64 megapiksel telefoto kamera bulunacak.

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Vivo X Fold 3'ün, 2K+ çözünürlük, 3.000 nit maksimum parlaklığa ve yüzde 91,8 ekran/gövde oranına sahip, 8,03 inçlik büyük bir ana ekrana sahip olacağı bildiriliyor. Kapak ekranı ise 6.53 inç büyüklüğünde olacak. Hem ana hem de kapak ekranı, ekran içi parmak izi tarayıcısına sahip olacak. Ortaya çıkan diğer önemli özellikler arasında, Snapdragon 8 Gen 2 çipseti, 2 TB dahili depolama ve 5G+ NR CA desteği yer alıyor.

Vivo X Fold 3'un yanında, Vivo X Fold 3 Pro'nun da tanıtılması bekleniyor. Benzer tasarıma sahip olan X Fold 3 Pro'da Snapdragon 8 Gen 3 çipseti ile beraber kamera tarafında ekstra özelliklerin olması bekleniyor.

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Vivo X Fold 3'ün özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı