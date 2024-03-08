Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Vivo X Fold 3'ün özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı: En hafif ve ince katlanabilir telefonlardan olacak

    Vivo, yeni nesil katlanabilir akıllı telefonlarını yakında Çin'de tanıtmaya hazırlanıyor. Resmi duyurudan önce Vivo X Fold 3 modelinin öne çıkan özellikleri ortaya çıktı.
    Vivo X Fold 3'ün özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Vivo, yeni nesil katlanabilir akıllı telefonlarını yakında Çin'de tanıtmaya hazırlanıyor. Resmi duyurudan önce Vivo X Fold 3 modelinin öne çıkan özellikleri ortaya çıktı.

    Weibo platformunda ortaya çıkan görseller telefonun hafifliğine vurgu yapıyor. Resimde iPhone 15 Pro Max olduğunu tahmin ettiğimiz telefonla kıyaslanan Vivo X Fold 3'ün katlanabilir telefon olmasına rağmen iPhone'dan hafif olduğu ima ediliyor. 220-230 g arası olacağı belirtilen Vivo X Fold 3, hafifliğinin yanında inceliğiyle de ön plana çıkıyor.

    Vivo X Fold 3'ün özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Vivo X Fold 3 özellikleri

    Posterde Vivo X Fold 3'ün, 120W kablolu hızlı şarjı ve 50W kablosuz hızlı şarjı destekleyen 5.500 mAh büyüklüğünde bir pil paketinden güç aldığı belirtiliyor.  Kamera tarafında ise arkada OIS (Optik Görüntü Sabitleme) desteği sunan 50 megapiksel ana kamera ve yine OIS özelliğine sahip 64 megapiksel telefoto kamera bulunacak.

    Vivo X Fold 3'ün, 2K+ çözünürlük, 3.000 nit maksimum parlaklığa ve yüzde 91,8 ekran/gövde oranına sahip, 8,03 inçlik büyük bir ana ekrana sahip olacağı bildiriliyor. Kapak ekranı ise 6.53 inç büyüklüğünde olacak. Hem ana hem de kapak ekranı, ekran içi parmak izi tarayıcısına sahip olacak. Ortaya çıkan diğer önemli özellikler arasında, Snapdragon 8 Gen 2 çipseti, 2 TB dahili depolama ve 5G+ NR CA desteği yer alıyor.

    Vivo X Fold 3'un yanında, Vivo X Fold 3 Pro'nun da tanıtılması bekleniyor. Benzer tasarıma sahip olan X Fold 3 Pro'da Snapdragon 8 Gen 3 çipseti ile beraber kamera tarafında ekstra özelliklerin olması bekleniyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    alex59 5 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    eminönünden pierre loti"ye nasıl gidilir almanya teknoloji mağazaları prime messi antalya otogar emanet namazda sünnet ve farz arasındaki fark

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Reeder P13 Blue Max Pro
    Reeder P13 Blue Max Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Asus Notebook Laptop, E510MA-BR580W
    Asus Notebook Laptop, E510MA-BR580W
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız