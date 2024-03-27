vivo TWS 4 güçlü gürültü engelleme ile geliyor

Tam Boyutta Gör Kulaklık pazarında da iddialı olan vivo markası bu hafta yeni amiral gemisi kablosuz kulaklığını duyurdu. vivo TWS 4 iki farklı versiyon ile gelirken üst seviyede ses kalitesi ile dikkat çekiyor.

vivo TWS 4 özellikleri ve fiyatı

vivo TWS 4 tam kablosuz kulaklık modelinde 12.2nn dinamik sürücü yer alıyor. Seramik tungstenden imal edilmiş akustik diyafram ile en iyi ses kalitesi amaçlanıyor. Kulaklık 55dB seviyesine kadar gürültü engelleme yapabiliyor. Oyuncular için 45ms gecikme süresi de mevcut.

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Bluetooth 5.4 ile gelen kulaklık tek şarj ile 11 saate kadar kullanım sunabiliyor. Kutusu ile 45 saate uzanıyor. vivo TWS 4 modeli LDAC ve aptX Adaptive ile 55$ fiyat etiketine sahip. vivo TWS 4 Hi-Fi ise aptX kayıpsız kodek ile 70$ olarak satılacak.

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vivo TWS 4 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı