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    vivo X Fold3 Pro katlanabilir telefonların şahı

    vivo X Fold3 Pro katlanabilir telefon modeli 4500 nit parlaklık, Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti, güçlendirilmiş stereo hoparlörler, iyileştirilmiş kameralar ile geliyor.
    vivo X Fold3 Pro özellikleri Tam Boyutta Gör
    vivo X Fold3 Pro modeli, firmanın katlanabilir akıllı telefon pazarından çekileceği iddialarının ardından çok ilginç bir hamle oldu. Firma elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışmış ve en iyi bileşenlere yer vermiş.

    vivo X Fold3 Pro özellikleri

    • 6.53 inçlik 1172x2748 piksel Q9 Plus AMOLED dış ekran
    • 8.03 inçlik 2480x2200 piksel Samsung E7 AMOLED iç ekran
    • Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti
    • 16GB LPDDR5X RAM
    • 512GB/1TB UFS 4.0 depolama
    • 50MP OIS+64MP 3x telefoto+50MP ultra geniş kamera
    • 32MP+32MP ön kamera
    • 5700mAh batarya
    • 100W hızlı, 50W kablosuz şarj
    • dual-SIM 5G, Wi-Fi 7, NFC, kızıl ötesi

    vivo X Fold3 Pro modeli katlanabilir telefonların şahı dense abartmış olmayız. Her iki ekran 120Hz tazeleme hızı sunarken 4500 nit gibi inanılmaz bir parlaklık seviyesi elde ediyor. Bu önceki nesle göre neredeyse 3 kat daha fazla.

    Kamera tarafında firma Omnivision ile çalışmış. 1/1.3” inçlik ana sensör düşük ışık koşullarında oldukça başarılı. Sadece geniş açı sensörü Samsung’dan tedarik edilmiş. İşleme tarafında ise Vivo V3 yongası yapay zekâ desteğiyle yer almış. Karbon fiber menteşe oldukça hafif. Ekstradan darbeye dayanıklı bir katmanı olan ekran 500 bin katlamaya dayanıklı.

    vivo X Fold3 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Kablosuz kayıpsız ses aktarabilen stereo hoparlör, her iki ekranda Goodix destekli 3D ultrasonik parmak izi okuyucu, HDR 10+, Dolby Vision, BlueLM öğrenme dili destekli yapay zekâ, SpeakerBoost 5.0 ses güçlendirici şeklinde diğer özellikleri mevcut.

    vivo X Fold3 Pro fiyatı ve çıkış tarihi

    • vivo X Fold3 Pro 16GB/512GB – 1385$
    • vivo X Fold3 Pro 16GB/1TB – 1510$

    vivo X Fold3 Pro modeli Çin’de ön siparişe başladı. Global pazarda ise bu fiyatların daha da üzerine çıkacağını belirtmek gerek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 gün önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 5 gün önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 gün önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    alex59 3 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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