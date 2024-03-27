vivo X Fold3 Pro katlanabilir telefonların şahı

Tam Boyutta Gör vivo X Fold3 Pro modeli, firmanın katlanabilir akıllı telefon pazarından çekileceği iddialarının ardından çok ilginç bir hamle oldu. Firma elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışmış ve en iyi bileşenlere yer vermiş.

vivo X Fold3 Pro özellikleri

6.53 inçlik 1172x2748 piksel Q9 Plus AMOLED dış ekran

8.03 inçlik 2480x2200 piksel Samsung E7 AMOLED iç ekran

Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti

16GB LPDDR5X RAM

512GB/1TB UFS 4.0 depolama

50MP OIS+64MP 3x telefoto+50MP ultra geniş kamera

32MP+32MP ön kamera

5700mAh batarya

100W hızlı, 50W kablosuz şarj

dual-SIM 5G, Wi-Fi 7, NFC, kızıl ötesi

Oppo, Vivo ve OnePlus katlanabilir telefon piyasasından çıkabilir 1 ay önce eklendi

vivo X Fold3 Pro modeli katlanabilir telefonların şahı dense abartmış olmayız. Her iki ekran 120Hz tazeleme hızı sunarken 4500 nit gibi inanılmaz bir parlaklık seviyesi elde ediyor. Bu önceki nesle göre neredeyse 3 kat daha fazla.

Kamera tarafında firma Omnivision ile çalışmış. 1/1.3” inçlik ana sensör düşük ışık koşullarında oldukça başarılı. Sadece geniş açı sensörü Samsung’dan tedarik edilmiş. İşleme tarafında ise Vivo V3 yongası yapay zekâ desteğiyle yer almış. Karbon fiber menteşe oldukça hafif. Ekstradan darbeye dayanıklı bir katmanı olan ekran 500 bin katlamaya dayanıklı.

Tam Boyutta Gör

Kablosuz kayıpsız ses aktarabilen stereo hoparlör, her iki ekranda Goodix destekli 3D ultrasonik parmak izi okuyucu, HDR 10+, Dolby Vision, BlueLM öğrenme dili destekli yapay zekâ, SpeakerBoost 5.0 ses güçlendirici şeklinde diğer özellikleri mevcut.

vivo X Fold3 Pro fiyatı ve çıkış tarihi

vivo X Fold3 Pro 16GB/512GB – 1385$

vivo X Fold3 Pro 16GB/1TB – 1510$

vivo X Fold3 Pro modeli Çin’de ön siparişe başladı. Global pazarda ise bu fiyatların daha da üzerine çıkacağını belirtmek gerek.

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