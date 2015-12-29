Vladimir Putin, Roscosmos'u feshetti

Rusya devlet başkanı Vladimir Putin, federal uzay ajansı Roscosmos'un feshedilmesi yönündeki kararnameyi imzaladı.

1 Ocak 2016'da hayata geçecek bu gelişme ile federal uzay ajansı Roscosmos devlet dairesi olmaktan çıkacak ve devlet tarafından desteklenen özel bir şirket olarak görev yapmaya devam edecek. İşlevleri aynı kalacak olan Roscosmos, bu sayede daha kolay yönetilebilecek, Rus uzay endüstrisinin mevcut sorunlarını daha rahat şekilde çözebilecek ve genel olarak devletin uzay altyapısı daha modern hale getirilebilecek. Ayrıca devlet güdümünün azalmasıyla ticari konularda da ciddi atılımlar gerçekleştirilebilecek.

Geçtiğimiz dönemde hakkında bazı yolsuzluk iddiaları ortaya çıkan ve büyük bütçe kesintileri alan Roscosmos'un bu özel oluşum ile temiz bir başlangıç yapmak istediği belirtiliyor.

http://www.engadget.com/2015/12/28/roscosmos-abolished/?ncid=txtlnkusaolp00000595