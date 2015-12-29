Vladimir Putin, Roscosmos'u feshetti

Haber Editörü
Rusya devlet başkanı Vladimir Putin, federal uzay ajansı Roscosmos'un feshedilmesi yönündeki kararnameyi imzaladı.
1 Ocak 2016'da hayata geçecek bu gelişme ile federal uzay ajansı Roscosmos devlet dairesi olmaktan çıkacak ve devlet tarafından desteklenen özel bir şirket olarak görev yapmaya devam edecek. İşlevleri aynı kalacak olan Roscosmos, bu sayede daha kolay yönetilebilecek, Rus uzay endüstrisinin mevcut sorunlarını daha rahat şekilde çözebilecek ve genel olarak devletin uzay altyapısı daha modern hale getirilebilecek. Ayrıca devlet güdümünün azalmasıyla ticari konularda da ciddi atılımlar gerçekleştirilebilecek.
Geçtiğimiz dönemde hakkında bazı yolsuzluk iddiaları ortaya çıkan ve büyük bütçe kesintileri alan Roscosmos'un bu özel oluşum ile temiz bir başlangıç yapmak istediği belirtiliyor.
http://www.engadget.com/2015/12/28/roscosmos-abolished/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
israille rusya ciddi işbirliği içindeler, israile en çok yabancı vatandaşı rusya gönderir...
bir ülkenin nasıl yönetildiğini wikipediadan öğrenemezsin :)
Kısmen katılıyorum. Çünkü Rusya'da da yüksek oranda yozlaşma var. Sadece devletin üst kademesi temiz. Bizde ise göstere göstere yapılıyor.
Değil. Az önce Putin'in damadının şirketine milyar dolarlık kıyak çektiğini okudum netten.
keza ayakta kalamazlardı zaten bu ekonomik seviyeleriyle
komunizmde devlet alir, kapitalizimde ise birkac aile aliyor :) rusya siyonust iktidara karsi tek basina duran bir ulke iran ile birlikte.
Arada bizimki ile fark var ama. Rant amacı yok. Yedi sülalecilik yok. Yandaşlık yok.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
8348 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Vladimir Putin, Roscosmos ve