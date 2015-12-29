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Vladimir Putin, Roscosmos'u feshetti

Son dönemde yaşanan gelişmeler ile ülke ilişkilerimizin halen gergin şekilde ilerlediği Rusya, Vladimir Putin'in onayıyla federal uzay ajansı Roscosmos'un feshettiğini duyurdu.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
8,3b
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19
Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Vladimir Putin, Roscosmos'u feshetti

Rusya devlet başkanı Vladimir Putin, federal uzay ajansı Roscosmos'un feshedilmesi yönündeki kararnameyi imzaladı.
1 Ocak 2016'da hayata geçecek bu gelişme ile federal uzay ajansı Roscosmos devlet dairesi olmaktan çıkacak ve devlet tarafından desteklenen özel bir şirket olarak görev yapmaya devam edecek. İşlevleri aynı kalacak olan Roscosmos, bu sayede daha kolay yönetilebilecek, Rus uzay endüstrisinin mevcut sorunlarını daha rahat şekilde çözebilecek ve genel olarak devletin uzay altyapısı daha modern hale getirilebilecek. Ayrıca devlet güdümünün azalmasıyla ticari konularda da ciddi atılımlar gerçekleştirilebilecek.
Geçtiğimiz dönemde hakkında bazı yolsuzluk iddiaları ortaya çıkan ve büyük bütçe kesintileri alan Roscosmos'un bu özel oluşum ile temiz bir başlangıç yapmak istediği belirtiliyor. 

http://www.engadget.com/2015/12/28/roscosmos-abolished/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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teramit 3 yıl en beğenilen
komunizm darda kalınca kapitalizme kayıyor :)
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CooL_ROMEO 3 yıl
Çok mantıklı bir karar olmuş. Günümüzde devletle bir proje ilerletmek ölüm resmen. O yüzden bu tip şirketlerin devletten bağımsız ama devlet destekli hareket etmeleri gerekiyor.
Çok mantıklı bir karar olmuş. Günümüzde devletle bir proje ilerletmek ölüm resmen. O yüzden bu tip şirketlerin devletten bağımsız ama devlet destekli hareket et...
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gcb1903 3 yıl
Demek ki neymiş Türkler diktatör sever. Ama başkalarının diktatörlerini sever. Rte ne ise Putin onun 5 10 level üstüdür. Rte diktatör diye sızlanan birisi Putin'i methediyor, yere göre sığrıdamıyorsa ya ağır şizofrendir ya da daha kötü olan keleş temin ediyordur.
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teramit 3 yıl
cinobilly
sizin kapitalizim dediginiz komunizmin kendisidir. komunizmde devlet alir, kapitalizimde ise birkac aile aliyor :) rusya siyonust iktidara karsi tek basina duran bir ulke iran ile birlikte.

israille rusya ciddi işbirliği içindeler, israile en çok yabancı vatandaşı rusya gönderir...
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teramit 3 yıl
umut_baris
teramit komunizm darda kalınca kapitalizme kayıyor :)
Yönetim biçimi Federal yarı başkanlık sistemli cumhuriyet Devlet Başkanı Vladimir Putin tr.wikipedia.org/... Komünizme olan hislerini bu şekilde yansıttın ya, tebrikler.

bir ülkenin nasıl yönetildiğini wikipediadan öğrenemezsin :)
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DarthLuca 3 yıl
Atılan bu tweete burhandan cevap bekliyorum...
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wolf silver 3 yıl
PUTİN AKILLI ADAMDIR NE YAPTIĞINI BİLİYOR
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kadirirdem 3 yıl
Çok mantıklı bir karar böyle olursa en azından bir proje yapıp ilerletmek daha kolay ve iyi olur...
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*siteci* 3 yıl
umut_baris

*siteci*Ekonominin özgürleşmesi/Liberalizm ilerlemeye dayalı şirketler için daha mantıklı. Bunu Sovyet geçmişi olan Rusya bile anlamaya başladı.
Arada bizimki ile fark var ama. Rant amacı yok. Yedi sülalecilik yok. Yandaşlık yok.


Kısmen katılıyorum. Çünkü Rusya'da da yüksek oranda yozlaşma var. Sadece devletin üst kademesi temiz. Bizde ise göstere göstere yapılıyor.
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homebird 3 yıl *siteci*
*siteci*

umut_baris

*siteci*Ekonominin özgürleşmesi/Liberalizm ilerlemeye dayalı şirketler için daha mantıklı. Bunu Sovyet geçmişi olan Rusya bile anlamaya başladı.
Arada bizimki ile fark var ama. Rant amacı yok. Yedi sülalecilik yok. Yandaşlık yok.


Kısmen katılıyorum. Çünkü Rusya'da da yüksek oranda yozlaşma var. Sadece devletin üst kademesi temiz. Bizde ise göstere göstere yapılıyor.

Değil. Az önce Putin'in damadının şirketine milyar dolarlık kıyak çektiğini okudum netten.
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caneycaney 3 yıl
Sosyalizmin kalesi Kapitalizmin kölesi olmaya başlıyor
keza ayakta kalamazlardı zaten bu ekonomik seviyeleriyle
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cinobilly 3 yıl
sizin kapitalizim dediginiz komunizmin kendisidir.

komunizmde devlet alir, kapitalizimde ise birkac aile aliyor :) rusya siyonust iktidara karsi tek basina duran bir ulke iran ile birlikte.
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serafon 3 yıl
Olamaaaaz ;)
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umut_baris 3 yıl
*siteci*
Ekonominin özgürleşmesi/Liberalizm ilerlemeye dayalı şirketler için daha mantıklı. Bunu Sovyet geçmişi olan Rusya bile anlamaya başladı.

Arada bizimki ile fark var ama. Rant amacı yok. Yedi sülalecilik yok. Yandaşlık yok.
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