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Vodafone Smart style 7, Getir ile 10 dakikada kapıda

Vodafone’un yeni akıllı telefonlarından Smart style 7, Getir uygulaması üzerinden 10 dakikada kullanıcıların kapısında olacak. Bu ilginç işbirliğinin detayları yazımızda:
2 yıl
6,6b
1
15
Operatörler - Kurumsal Haberler
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Vodafone’un bugün resmi olarak tanıttığı akıllı telefonlardan Smart Style 7, 5inç IPS HD ekran, Snapdragon 210 işlemci, 1GB RAM, 8GB artırılabilir depolama alanı, 2450mAh kapasiteli batarya, 8 megapiksel arka, 5 megapiksel ön kamera, Android 6.0 işletim sistemi gibi özelliklere sahip. Normal satış fiyatı 799TL olacak olan cihazı, ön sipariş ile 599TL’ye temin edilebiliyor.

İşte Getir bu noktada devreye giriyor ve ilginç bir işe imza atıyor. Getir uygulaması üzerinden sipariş veren kullanıcılar Vodafone Smart Style 7 modelini 10 dakikada, ön sipariş fiyatı üzerinden kapıdan teslim alabiliyor. Üstelik Vodafone cihazı 1 Haziran’dan başlayarak satacak, Getir kullanıcıları ise bugünden itibaren cihazı temin etme imkanına sahip oluyor.


Bugüne kadar günlük tüketim malzemelerini ve gıda maddelerini kullanıcılarına en kısa sürede ulaştırmaya çalışan Getir, yaptığı çekici kampanyalar ile gündemde yer bulmaya devam ediyor. Farklı sektörlerden yatırımcıları bulunan ve bu odakta büyümeye devam eden Getir, şimdilik sadece İstanbul içinde hem Avrupa hem de Anadolu yakasında gezici araçları hizmet veriyor.


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tabzana 2 yıl en beğenilen
S210+ 1gb ram + 8 gb rom = 799 ?



Akli olan zaten almazda ben bu telefonu kakalayacaklari yasli amca teyzelerimize uzuluyorum .
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SONEKTRA 2 yıl
Bu kadar pahalı hesap makinası mı olur?
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KalemKolik 2 yıl
Abi yıl olmuş 2016 halen işlemcisiz hesap makine seviyesinde telefon çıkarıyor.
Bkz:Çok ilginç
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Audi383848 2 yıl
Yıl olmuş 2016 hala dandik işlemcili, 8 gb hafıza ve 1 gb ramli telefon çıkarıyorlar.Almayın bu çöp telefonu.
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DH Misafiri 2 yıl
Arkadaşlar bende çok yorum vs okudum inceledik ve sonuç olarak bu telefondan aldım . bütün samimiyetimle söyleyebilirim ki cihaz 10numara 5Yıldızzz...
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Audi383848 2 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Arkadaşlar bende çok yorum vs okudum inceledik ve sonuç olarak bu telefondan aldım . bütün samimiyetimle söyleyebilirim ki cihaz 10numara 5Yıldızzz...

Çöpü güle güle kullanın.Sonra hafızam bitti, telefon kasıyor diye üye olup konu açarsınız.
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DH Misafiri 2 yıl
Arkadaşlar Sakın Almayın!!!
Telefon da görüntülü konuşma yok yüklemek lazım
Cebinde ışık kamera devamlı açılıyo
Telefon aşırı ısınıyo patlıycak zannediyom bazen
Telefondaki uygulamaları güncelleme yaptığınızda hafıza doluyor hiç bi program yükle yemi yosun uz
Aşırı kasıyo yere vurup kırasınız geliyor
Allah belâlarını versin
Satarken ballandıra ballandıra bide tahahütlü aldım
Alalı 2ay oldu telefon yüzünden hasta oldum
Bu sözlerimi okuyupta alıyosanız
Size kolay gelsin…
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ApsinteX 2 yıl
wolferto
bisi dicem neden elestirmiyorsunuz sayin editirler bunu yazarken

Yaparlarmı mı hiç.. Onlar sadece forumu eleştirirler, modernatörlere konu sildirirler. Cem Yılmaz'ın sözü geliyor aklıma '' Reklam kokan hareketler '' Biraz önce MC Donald's konusundan geldim kapitalist düzen diyorlardı orada.. Tıpkı buradaki gerçekleşen gibi.
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kadirirdem 2 yıl
700 tl lik çöp
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OverClocK1ng 2 yıl
Yorumlar [bomba]. Cihaz [bombo]k...
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teramit 2 yıl
Adamlar getir diyip götürüyor :)
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wolferto 2 yıl
bisi dicem neden elestirmiyorsunuz sayin editirler bunu yazarken
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SONEKTRA 2 yıl
Bu kadar pahalı hesap makinası mı olur?
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KalemKolik 2 yıl
Abi yıl olmuş 2016 halen işlemcisiz hesap makine seviyesinde telefon çıkarıyor.
Bkz:Çok ilginç
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