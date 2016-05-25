Vodafone Smart style 7, Getir ile 10 dakikada kapıda

Vodafone’un bugün resmi olarak tanıttığı akıllı telefonlardan Smart Style 7, 5inç IPS HD ekran, Snapdragon 210 işlemci, 1GB RAM, 8GB artırılabilir depolama alanı, 2450mAh kapasiteli batarya, 8 megapiksel arka, 5 megapiksel ön kamera, Android 6.0 işletim sistemi gibi özelliklere sahip. Normal satış fiyatı 799TL olacak olan cihazı, ön sipariş ile 599TL’ye temin edilebiliyor.

İşte Getir bu noktada devreye giriyor ve ilginç bir işe imza atıyor. Getir uygulaması üzerinden sipariş veren kullanıcılar Vodafone Smart Style 7 modelini 10 dakikada, ön sipariş fiyatı üzerinden kapıdan teslim alabiliyor. Üstelik Vodafone cihazı 1 Haziran’dan başlayarak satacak, Getir kullanıcıları ise bugünden itibaren cihazı temin etme imkanına sahip oluyor.





Bugüne kadar günlük tüketim malzemelerini ve gıda maddelerini kullanıcılarına en kısa sürede ulaştırmaya çalışan Getir, yaptığı çekici kampanyalar ile gündemde yer bulmaya devam ediyor. Farklı sektörlerden yatırımcıları bulunan ve bu odakta büyümeye devam eden Getir, şimdilik sadece İstanbul içinde hem Avrupa hem de Anadolu yakasında gezici araçları hizmet veriyor.