Vodafone’dan iki yeni Smart 7 akıllı telefonu

Amiral gemi modeli Smart Pro 7’yi duyurarak dikkatleri üzerine çeken Vodafone, Smart ailesinde iki farklı modele daha sahip. Smart Style 7 adındaki model giriş seviyesinde, Smart Ultra 7 adındaki model ise orta seviyeye yakın bir çizgi izliyor.

Smart Style 7

Smart Style 7 modelinde 5 inçlik IPS HD ekran yer alıyor. 4 adet Cortex-A7 çekirdeği barındıran Snapdragon 210 yonga setinin güç verdiği cihazda, 1GB RAM ve 8GB artırılabilir kapasite mevcut. 2540mAh kapasiteli bataryası, QuickCharge teknolojisi ile hızlı bir şekilde dolarken, anı yakalamak için 8MP çözünürlüğünde flaşlı bir arka kameraya yer verilmiş. Ön kamera ise 5MP çözünürlüğünde. Yonga setinde gelen Cat. 4 LTE entegre modem ile 150Mbps indirme hızlarına erişilebiliyor. Android 6.0 üzerinde çalışan cihaz için 599TL ön satış etiketi belirlenmiş. Normal fiyat 799TL.

Smart Ultra 7

Vodafone Smart Ultra 7 modelinde 5.5 inçlik Full HD IPS ekran biri karşılıyor. 4+4 Cortex-A53 yapısında Snapdraon 615 yonga seti ile gelen cihaz, 2GB RAM ile sistemi destekliyor. QuaickCharge 2.0 teknolojisi ve Cat. 4 LTE modem yongasetine entegre geliyor.

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Arka kısımda 13MP çözünürlüğünde LED flaşlı kamera ve ön kısımda 5MP çözünürlükte özçekim kamerası bulunan cihazda, 16GB artırılabilir kapasite, 2960mAh kapasiteli batarya, Android 6.0 işletim sistemi şeklinde özellikler bulunuyor. Cihaz 1 Temmuz itibariyle 1099TL fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Ön satış fiyatı ise 899TL.