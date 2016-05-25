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Vodafone’dan iki yeni Smart 7 akıllı telefonu

Amiral gemi modeli Smart Pro 7’yi biraz pahalı buluyorsanız, firmanın alt seviyedeki Smart Style 7 ve Smart Ultra 7 akıllı telefon modellerine bir göz atabilirsiniz.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
8,2b
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26
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Amiral gemi modeli Smart Pro 7’yi duyurarak dikkatleri üzerine çeken Vodafone, Smart ailesinde iki farklı modele daha sahip. Smart Style 7 adındaki model giriş seviyesinde, Smart Ultra 7 adındaki model ise orta seviyeye yakın bir çizgi izliyor.

Smart Style 7

Smart Style 7 modelinde 5 inçlik IPS HD ekran yer alıyor. 4 adet Cortex-A7 çekirdeği barındıran Snapdragon 210 yonga setinin güç verdiği cihazda, 1GB RAM ve 8GB artırılabilir kapasite mevcut. 2540mAh kapasiteli bataryası, QuickCharge teknolojisi ile hızlı bir şekilde dolarken, anı yakalamak için 8MP çözünürlüğünde flaşlı bir arka kameraya yer verilmiş. Ön kamera ise 5MP çözünürlüğünde. Yonga setinde gelen Cat. 4 LTE entegre modem ile 150Mbps indirme hızlarına erişilebiliyor. Android 6.0 üzerinde çalışan cihaz için 599TL ön satış etiketi belirlenmiş. Normal fiyat 799TL.

Smart Ultra 7

Vodafone Smart Ultra 7 modelinde 5.5 inçlik Full HD IPS ekran biri karşılıyor. 4+4 Cortex-A53 yapısında Snapdraon 615 yonga seti ile gelen cihaz, 2GB RAM ile sistemi destekliyor. QuaickCharge 2.0 teknolojisi ve Cat. 4 LTE modem yongasetine entegre geliyor.

Ayrıca Bkz. "Vodafone Smart Pro 7 tanıtıldı: Snapdragon 652 ve 3GB RAM"

Arka kısımda 13MP çözünürlüğünde LED flaşlı kamera ve ön kısımda 5MP çözünürlükte özçekim kamerası bulunan cihazda, 16GB artırılabilir kapasite, 2960mAh kapasiteli batarya, Android 6.0 işletim sistemi şeklinde özellikler bulunuyor. Cihaz 1 Temmuz itibariyle 1099TL fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Ön satış fiyatı ise 899TL.


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KoşanBalık 3 yıl en beğenilen
Snapdragon210 1gb ram ve 799 tl...
Vodafone'u gösterip Turkcell'e razi etmek bu olsa gerek
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emre1393 3 yıl
Oha içinde işlemci bile var
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DH Misafiri 2 yıl
ne rezalet bi telefon aldım keşke almaz olaydım alalı 3 ay oldu ses çıkmıyor ne video izleyebiliyorum nede başka bişi aldığım günden beri ön kamerası bulanık sonrada servise yolla diyerek karşıma çıkıyorlar bu ne, verilen paraya yemin ederim ki yazık görüntü var ses yok anlayan anladı kardeşlerim
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DH Misafiri 2 yıl
Berbat bir telefon inanılmaz pismanim...!!!
fonksiyon falan yalan arama ekranı bile kasiyor
Menüler resimler herşeyi berbat aman diyorum uzak durun kimse arkasında durmuyor satılana kadar aldıktan sonra başınızın çaresine bakın durumu söz konusu
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lawbreaker 2 yıl
çok gereksiz cihazlar
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DH Misafiri 2 yıl
Sakin almayın çok kasioo lanet olsun bin pismanimm
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DH Misafiri 3 yıl
Aman diyorum vodafon smart ultra 7 den uzak durun. Ön kamerası problemli. 3 sefer servise gitti sistem yükleyip geri yolluyorlar ve değişim yapmadılar. Tüketici mahkemesine gideceğim. Ön kamerada kenarlarda bulanıklık yapıyor.Bayi bile Tüketici mahkemesine git diyor. Tam bir kandırmaca.
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DH Misafiri 3 yıl
TC Cihan Kurucu Gizli'Da Gizli
Aman arkadaşlar kesinlikle uzak durun. Ben yandım siz yapmayın. Aletin sinyal çekim kalitesi rezalet. T9 sözlük yok. türkçe karakter desteği yok. Her 5 aramamın 3 tanesi bağlanmıyor. Öylece bekliyor ve ana ekrana dönüyor. Yani acil birini arayacaksınız 2 3 hatta 4 kere demiyorsunuz anca düşüyor. Galeri menüsü rezalet ötesi. Batarya 1 gün fena değil, kamera fena değil. Dokunmatik fena değil. Genel olarak 10/4
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DH Misafiri 3 yıl
Smart 7 pro derim fakat fiyat beklentisi yuksek... Cat 6 yerine en azindan cat 7 kullanilsa idi... Bir de batarya 3500mah olmaliydi... Ön kamera da 4k yi desteklese düßünürdüm çünkü plastik kasa... Oto sabitleme.. Düşük isikta çekim vs..
Kesinlikle gm5plus dual alacam
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sezgin.sezai 3 yıl
Konfik saçma olmuş operatör telefonu diye iyice hiç etmişler telefonu
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kadirirdem 3 yıl
s210 lu olan modeli alacak olan teyzelere ve amcalara üzülüyorum kakalayacaklar...
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Grkwnxs 3 yıl
Çöpe atsan çöp kabul etmez bunları
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