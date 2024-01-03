Vivo'dan 6G araştırması: 6G neleri değiştirecek?

Tam Boyutta Gör Türkiye'de henüz 5G'ye geçilmese de çeşitli ülkelerde 6G'ye geçiş için hazırlıklar başladı. Akıllı telefon üreticileri de 6G teknolojisine yönelik olarak geliştirmeler yapıyor. Çinli akıllı telefon üreticisi vivo'nun vivo İletişim Araştırma Enstitüsü'nde 2020'den bu yana 6G hakkında araştırmalar yürütülüyor.

vivo İletişim Araştırma Enstitüsü, 6G hakkında üç teknik inceleme yayınladı. "Yapay Zeka ve İletişimin Yakınsaması", "Entegre Algılama ve İletişim Teknolojileri" ve "6G Ağ Mimarisi" başlıklı teknik incelemelerde yeni nesil mobil iletişim standardının anahtarı olarak tanımlanan teknolojileri kullanarak oluşturulan prototipler ilk kez görücüye çıkarıldı.

Vivo'dan yapılan açıklamaya göre 6G teknolojisi, iletişim sektörü ve tüketiciler için olağanüstü fırsatlara sahip bir geleceğin habercisi olacak. Çok sayıda ileri teknolojinin ortaya çıkmasıyla birlikte mobil kullanıcılar donanım sınırlamalarından kurtularak yüksek kaliteli çevrimiçi oyunlar oynama, 3D sanal insanlarla etkileşime geçme ve Artırılmış Gerçeklik’i (XR) her zaman ve her yerde deneyimleme olanağı bulacak. 6G’ye güç veren temel teknolojilerden biri yapay zeka olacak. 6G çağında yapay zeka destekli ağ, sıfıra yakın güç IoT, 6G uydu entegre ağı ve mobil ağlar ile bilgi işlemin yakınsaması gibi bir dizi temel teknoloji sayesinde çok büyük yeni fırsatların ortaya çıkacağına inanan vivo, özgürce bağlanan fiziksel ve dijital bir dünya inşa etme vizyonunu gerçeğe dönüştürmek için dünya çapında 6G üzerine endüstri ortaklarıyla çalışıyor.

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Yapay Zeka ve İletişimin Yakınsaması

İletişim sistemleri daha yüksek verim, daha düşük gecikme süresi, daha yüksek güvenilirlik ve daha fazla sayıda bağlantı gibi talepleri karşılamak üzere gelişiyor. Yapay zeka, iletişim teknolojisinin ilerlemesini destekleme, sinyal iletimini geliştirme ve ağ bağlantısını optimize etme gibi konularda zorluklara dikkat çekici çözümler sunma potansiyeliyle 6G için temel teknolojilerden biri olarak öne çıkıyor. Bu sayede mobil teknoloji şirketleri tüketicilere her zaman ve her yerde daha akıcı ve sorunsuz bir ağ bağlantıları sunma olanağına kavuşacak.

Araştırmasında yapay zekanın 6G kullanıcı deneyiminde oynayabileceği önemli rol göz önüne alan vivo İletişim Araştırma Enstitüsü, geleceğe yönelik verimli ve şık bir protokol mimarisi oluşturmak için zemin hazırlayacak mantıksal düğümlere dayalı birleşik yaşam döngüsü yönetiminin (LCM) de aralarında bulunduğu birkaç sistem tasarım ilkesini ortaya koydu. vivo veri gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya yönelik özel olarak tasarladığı dağıtılmış yapay zeka 6G sistemini de tanıttı.

Entegre Algılama ve İletişim (ISAC)

Algılama ve iletişim teknolojilerinin 6G'ye entegrasyonunun endüstriyel otomasyon, akıllı sağlık hizmetleri, akıllı ulaşım, depolama ve lojistik gibi birçok senaryoda önemli bir rol oynaması bekleniyor. ISAC teknolojisinin önümüzdeki dönemde insanların dijital dünyayla etkileşimini etkileyeceği ve sağlık hizmetleri, akıllı ulaşım, endüstriyel otomasyon gibi çeşitli senaryolarda önemli bir rol üstleneceği düşünülüyor. Algılama yetenekleriyle desteklenen 6G sistemi, gelecekte tüketicilere önemli kolaylıklar sağlayacak. vivo İletişim Araştırma Enstitüsü dalga biçimi ve sinyal tasarımı, çok bantlı işbirlikçi algılama, çok antenli ISAC sistemleri, ISAC için Koordineli Çok Noktalı (CoMP), bağlantı adaptasyonu, ISAC için mobilite yönetimi ve ideal olmayan faktörlerin algılanmasını ortadan kaldırma yöntemleri dahil olmak üzere temel ISAC teknolojileri hakkında gerçekleştirdiği çalışmalarla sektöre yön veriyor. vivo ayrıca Baz İstasyonu (BS) monostatik algılama, BS'den Kullanıcı Ekipmanı’na (UE - telefon, tablet, dizüstü bilgisayar veya ağa erişmek için kullanılan başka türde bir kablosuz cihaz) bistatik algılama ve CoMP tabanlı algılama dahil olmak üzere farklı algılama modlarına dayanan; konumlandırma ve hız ölçümü, yörünge izleme ve solunum izleme gibi ISAC senaryolarının sezgisel bir görüntüsünü sağlayan üç ISAC prototipini de duyurdu.

6G Ağ Mimarisi

6G ağ mimarisinin tasarımı, beklenen 6G hizmet gereksinimlerini karşılamak amacıyla iletişim, yapay zeka ve algılama teknolojilerinin etkin bir şekilde entegre edilmesi açısından hayati önem taşıyor. 6G ağ mimarisi için 5G'nin avantajlarını korumak, yeni 6G gereksinimlerini karşılamak ve temel yetenekleri geliştirmek olmak üzere üç ana tasarım ilkesi bulunuyor. vivo, 6G ağ mimarisinin bu ilkelerin rehberliğinde yapay zeka ve ISAC gibi özellikleri destekleyerek kullanıcılara iletişimin ötesinde, üstün bir kullanıcı deneyimi sunan çok boyutlu hizmetler sunmasını bekliyor.

Araştırma hakkında daha fazla detaya aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz:

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