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Vodafone, iPad 2'yi satışa sunuyor

7 yıl
45,5b
1
198
iPad
Shady
Haber Editörü
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Dünyanın ve ülkemizin önde gelen servis sağlayıcılarından Vodafone, geçtiğimiz çeyrekte yaklaşık 10 milyon adet satarak tablet pazarına damgasını vuran iPad 2'yi, yakında abonelerine sunacağını açıkladı.

iPhone 4'ü Vodafone Red ayrıcalıklarıyla abonelerine sunmasının ardından iPad 2'yi de satışa sunacak olan Vodafone, ayrıca hazırladığı iPad'e özel tarifeler ile kullanıcılarına tam bir tablet deneyimi sunacak. İletişim devi, şimdilik konuyla ilgili daha fazla detay vermezken, iPad 2’ye ilişkin fiyatlandırma ve satın alma ayrıntılarını önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşacak.

Steve Jobs'un "2011 yılı onun yılı olacak" dediği iPad 2, 1.Nesil iPad'e göre %33 daha ince ve %15 daha hafif tasarımıyla öne çıkarken; A5 işlemcisinden güç alıyor ve yaklaşık 10 saat pil ömrü sunuyor.


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okty_ksk 7 yıl
12 lira verdik artik :) izmir de bakiyim bn stokta gorursem soylerim. Ama forum bornova da teknosa ve bimeksde vardi. Ama ne var diye bakmadim kac gb fln bakmadim. Aldim ya artik kilif bakmakla mesguldum:)
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PlutosDaddy 7 yıl
2 gün önce Bakırköy'deki vodafone bayilerini gezdim. Capacity stok geldi dediğinde aha dedim bulduk. Son 64gb'ı yanımda bi adam satın aldı... 32 sadece 1 tane beyaz kalmıştı, ben siyah istiyorum. Diğer şubeleri geziyim dedim ve sadece 1 şubede 5 tane 16gb kalmış. Geri döndüğümde diğer şubedeki 32 de gitmişti. Electroworld de bile stok kalmamış yine.


Millette para yok falan diyorlar, gel de inan şimdi... Aç gibi saldırmışlar
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okty_ksk 7 yıl
Vodafone sitesinde oyle yaziyordu. Dun aradim vodafonu sordum. Asarsan ucret faturana yansir dedi. Haftalik net alin dedi. İse bak kendileri bilmiyor daha:)
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PlutosDaddy 7 yıl
Ben aylık kullanıyorum şu ana kadar hiç ekstra bişey yansımadı faturama



Hazır başlık hortlamışken;

iPAD STOĞU HALA YOK MU ???
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okty_ksk 7 yıl
İpad 2
1 GB internetinde kota asami ne kadar olarak ucrendiriliyor acaba?
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PlutosDaddy 7 yıl okty_ksk
okty_ksk

İpad 2
1 GB internetinde kota asami ne kadar olarak ucrendiriliyor acaba?

Kota aşımı yok, hız düşüyor sadece.
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PlutosDaddy 7 yıl
acaba 64 var mi
yarin ariyim bi en iyisi...
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ponchik 7 yıl
Walla ben 64 istiodum stok sikintisi nedeniyle 32 aldim gectim bu alette stok sorunu olmasi bence de ayip
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lyldz 7 yıl
son 8 ay fatura toplamini nerden ogrenicem?
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twofaceofmirror 7 yıl
BAYİYE yada müşteri hizmetlerine soracan

yada vodafone.com.tr ye girip kendin öğrenecen



aslında bu başlığı yazan arkadaş Vodafone, iPad 2'yi satışa sunamıyor diye değiştirsin.

böyle şeymi olur ya hiç bir yerde ipad bulamıyorsun.ipad3 gelecek nerdeyse :)
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lyldz 7 yıl
ocak ayinda 1 yili mi doldurucam.ortalama 25 tl gibi bir fatura oduyorum ipad 2 almak icin toplamda 350 tlden fazla mi fatura olmali yoksa son 8 ayda ki fatura toplami mi 350 tl olacak.ikincisi ise hic bir zaman ipad alamam demek...
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Bodom After Midnight 7 yıl
Şu vodafone da biseyide turkcellden once yapsin android gbi oldu valla hep calinti
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PlutosDaddy 7 yıl
32 ve 64
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mehmetkry 7 yıl
ŞİMDİ BEN 25 liralık vodafone genç avantaj abonesiyim.ipad 2 kampanyasından yararlanamıyorum değil mi
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Mukremin BAGCİ 7 yıl
çıksın bakalım :)
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syozturk 7 yıl
İzmirde hangi vodafone shopta var? bilgisi olan var mı acaba?
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