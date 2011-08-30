Vodafone, iPad 2'yi satışa sunuyor

Dünyanın ve ülkemizin önde gelen servis sağlayıcılarından Vodafone, geçtiğimiz çeyrekte yaklaşık 10 milyon adet satarak tablet pazarına damgasını vuran iPad 2'yi, yakında abonelerine sunacağını açıkladı.
iPhone 4'ü Vodafone Red ayrıcalıklarıyla abonelerine sunmasının ardından iPad 2'yi de satışa sunacak olan Vodafone, ayrıca hazırladığı iPad'e özel tarifeler ile kullanıcılarına tam bir tablet deneyimi sunacak. İletişim devi, şimdilik konuyla ilgili daha fazla detay vermezken, iPad 2’ye ilişkin fiyatlandırma ve satın alma ayrıntılarını önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşacak.
Steve Jobs'un "2011 yılı onun yılı olacak" dediği iPad 2, 1.Nesil iPad'e göre %33 daha ince ve %15 daha hafif tasarımıyla öne çıkarken; A5 işlemcisinden güç alıyor ve yaklaşık 10 saat pil ömrü sunuyor.
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Millette para yok falan diyorlar, gel de inan şimdi... Aç gibi saldırmışlar
Hazır başlık hortlamışken;
iPAD STOĞU HALA YOK MU ???
1 GB internetinde kota asami ne kadar olarak ucrendiriliyor acaba?
Kota aşımı yok, hız düşüyor sadece.
yada vodafone.com.tr ye girip kendin öğrenecen
aslında bu başlığı yazan arkadaş Vodafone, iPad 2'yi satışa sunamıyor diye değiştirsin.
böyle şeymi olur ya hiç bir yerde ipad bulamıyorsun.ipad3 gelecek nerdeyse :)