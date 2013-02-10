Vodafone, iPhone 4S kullanan müşterilerini iOS 6.1 güncellemesi konusunda uyardı

Haber Editörü
Vodafone İngiltere, iPhone 4S kullanan müşterini geçtiğimiz hafta kullanıma sunulan iOS 6.1 güncellemesini yüklememeleri konusunda uyardı.
Operatör, iOS 6.1 güncellemesi konusundaki bu uyarısının nedeni olarak ise, iPhone 4S'leri güncelleme sonrasında 3G performansının olumsuz yönde etkilenmesini gösterdi. Ayrıca Vodafone, güncellemenin bazı iPhone 4S'lerde arama, mesajlaşma ve internet bağlantısında birtakım ağ problemlerine neden olduğunu belirtti. Bu sorunlar her ne kadar ara sıra ve tüm iPhone 4S'lerde yaşanmasa da, Vodafone'nun iPhone 4S sahiplerinin güncelleme yapmak için iOS 6.1.1'i beklemelerini önerdiğini belirtelim.
Apple'ın söz konusu sorunları çözmesi beklenen iOS 6.1.1 güncellemesinin beta sürümü geliştiricilere dağıtılmaya başlansa da, son kullanıcı için henüz net bir tarih bulunmadığını da hatırlatalım.
http://forum.vodafone.co.uk/t5/Apple/iOS-6-1-update/m-p/1425278/highlight/true#M44704 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bakalım Apple ne dicek:
-Siz güncellemeyi becerememişsiniz!?
-Vodafone kullanmayın!?
-iPhone5 alın!?
:)
Anlayamadığım otuz tane telefon modelin yok ve işletim sistemini onlarca farklı telefona göre yazmana gerek yok. Bir telefon üretiyorsun yenilikten uzak olması, malzeme kalitesindeki düşüş, hala kendi içine kapalı bir sistem. Peki olsun stabilite için bunlara da tamam. Ama her çıkardığın güncelleme sorunlarla geliyorsa ve bu güncellemeyi sadece bir model için bile beceremiyorsan kimse kusura bakmasın bu iş, iş değil.