Vodafone, iPhone 4S kullanan müşterilerini iOS 6.1 güncellemesi konusunda uyardı

Vodafone İngiltere, iPhone 4S kullanan müşterini geçtiğimiz hafta kullanıma sunulan iOS 6.1 güncellemesini yüklememeleri konusunda uyardı.

Operatör, iOS 6.1 güncellemesi konusundaki bu uyarısının nedeni olarak ise, iPhone 4S'leri güncelleme sonrasında 3G performansının olumsuz yönde etkilenmesini gösterdi. Ayrıca Vodafone, güncellemenin bazı iPhone 4S'lerde arama, mesajlaşma ve internet bağlantısında birtakım ağ problemlerine neden olduğunu belirtti. Bu sorunlar her ne kadar ara sıra ve tüm iPhone 4S'lerde yaşanmasa da, Vodafone'nun iPhone 4S sahiplerinin güncelleme yapmak için iOS 6.1.1'i beklemelerini önerdiğini belirtelim.

Apple'ın söz konusu sorunları çözmesi beklenen iOS 6.1.1 güncellemesinin beta sürümü geliştiricilere dağıtılmaya başlansa da, son kullanıcı için henüz net bir tarih bulunmadığını da hatırlatalım.

http://forum.vodafone.co.uk/t5/Apple/iOS-6-1-update/m-p/1425278/highlight/true#M44704