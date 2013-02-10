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Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Vodafone, iPhone 4S kullanan müşterilerini iOS 6.1 güncellemesi konusunda uyardı

6 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Vodafone, iPhone 4S kullanan müşterilerini iOS 6.1 güncellemesi konusunda uyardı
Vodafone İngiltere, iPhone 4S kullanan müşterini geçtiğimiz hafta kullanıma sunulan iOS 6.1 güncellemesini yüklememeleri konusunda uyardı.

Operatör, iOS 6.1 güncellemesi konusundaki bu uyarısının nedeni olarak ise, iPhone 4S'leri güncelleme sonrasında 3G performansının olumsuz yönde etkilenmesini gösterdi. Ayrıca Vodafone, güncellemenin bazı iPhone 4S'lerde arama, mesajlaşma ve internet bağlantısında birtakım ağ problemlerine neden olduğunu belirtti. Bu sorunlar her ne kadar ara sıra ve tüm iPhone 4S'lerde yaşanmasa da, Vodafone'nun iPhone 4S sahiplerinin güncelleme yapmak için iOS 6.1.1'i beklemelerini önerdiğini belirtelim. 
Apple'ın söz konusu sorunları çözmesi beklenen iOS 6.1.1 güncellemesinin beta sürümü geliştiricilere dağıtılmaya başlansa da, son kullanıcı için henüz net bir tarih bulunmadığını da hatırlatalım.    

http://forum.vodafone.co.uk/t5/Apple/iOS-6-1-update/m-p/1425278/highlight/true#M44704 Yorum Yaz
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Xagdas 6 yıl en beğenilen
Al işte bomba olay!
Bakalım Apple ne dicek:
-Siz güncellemeyi becerememişsiniz!?
-Vodafone kullanmayın!?
-iPhone5 alın!?
:)
2 Yanıt Yanıtla +50
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floydrose 6 yıl
Hep savunulan durum 1 telefon 1 sistem en iyisidir. Doğru mudur ? evet.
Anlayamadığım otuz tane telefon modelin yok ve işletim sistemini onlarca farklı telefona göre yazmana gerek yok. Bir telefon üretiyorsun yenilikten uzak olması, malzeme kalitesindeki düşüş, hala kendi içine kapalı bir sistem. Peki olsun stabilite için bunlara da tamam. Ama her çıkardığın güncelleme sorunlarla geliyorsa ve bu güncellemeyi sadece bir model için bile beceremiyorsan kimse kusura bakmasın bu iş, iş değil.
Hep savunulan durum 1 telefon 1 sistem en iyisidir. Doğru mudur ? evet.Anlayamadığım otuz tane telefon modelin yok ve işletim sistemini onlarca farklı telef...
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12 Angry Men 6 yıl
iphone = Sorun.
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fz18 6 yıl
6.1.1 çıktı...
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halitozbasli 6 yıl
eski haber 6.1.1 cıktı sorun cozuldu
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Miasmus 6 yıl
Update geldi bile.
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mebrar 6 yıl
Carrier guncellemesi yapildi 6.1 de, 14.0 a guncellendi. Vodafone'un bununla ilgili bir sikintisi olabilir.
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KinZhull 6 yıl
Tr vodafone zannettim ve tam helal olsun diyecektim
Şaşmadım tr vodafone yapmaz bunu
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from_anatolia 6 yıl
Sorunu ben de yaşıyorum Turkcell'de. Konunun GSM şirketiyle alakası yok, iOS ile alakası var.

Şöyle de bir çözümü var;

3G açıkken şebeke seçimini otomatikten manuele alıyoruz.
Şebekemizi seçtikten sonra,
uçuş modu açıp kapatıyoruz.
Şebeke gelince tekrar otomatik moda alıyoruz.

Belki geçicidir bu çözüm ama bende işe yaramış gibi gözüküyor.
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JiggySaw 6 yıl
Ben 3G'de sorun yaşamadım ama wireless bağlantım çok yavaşladı son günlerde, bilmiyorum alakası var mıdır...
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Guest-0DECB8E5A 6 yıl
avea 3G performansi nasil kotu mu? simdi evdeyim diye internetimi kullanmiyorum
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brownness 6 yıl
Hat Turkcell sıfırdan kurulum dahi yaptım ama maalesef aynı sorunlar var ve çok can sıkıcı
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This Time 6 yıl
iphone 4 avea 3g no problem
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DH Misafiri 6 yıl
ozzy2007
Neden her ios surumunde bir problem oluyor anlamiyorum. Kasti mi yapiyorlar acaba? 2 gunde bir ios surumu cikiyor.

Ben jailbreak araçlarının etkilerini görüp ardından açıkları kapatmak için yaptıklarından şüpheleniyorum. Bildim bileli bu mantıkla ilerliyorlar.
4.2 - 4.2.1
5.0 - 5.0.1
5.1 - 5.1.1
6.0 - 6.0.1
6.1 - 6.1.1
en.wikipedia.org/...
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Whoracle1905 6 yıl
ben anlamaıdm apple güzel bir şey yapar herkes yazar apple aga işte yapıyor vs,apple da sorun çıkar herkes steve gitti apple bitti eski stabilite yok vs. Forumda amma dönek insanlar var :)
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Lord Melkor 6 yıl
Şu sorunlar bir kerede bana denk gelsin yav
Forum resmen iphonedestek forumlarına döndü
Aynı şeyi ben başka bir telefonun destek sayfasına girsem milyon tane problem görürüm heralde onlarıda haber yapın isterseniz
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