Vodafone ve PTT, Cep Nakit Kart hizmetini başlatıyor

Haber Editörü
Ülkemizin önde gelen operatörlerinden Vodafone Türkiye ve PTT işbirliği yaparak, abonelerin finansal işlemlerinde kullanabileceği Cep Nakit Kart hizmetini kullanıma sunacaklarını duyurdu.
Hizmet, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı Serpil Timuray ve PTT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Osman Tural'ın katıldığı bir toplantıda tanıtıldı.
Cep Nakit Kart, Vodafone abonelerinin PTT şubelerine gitmeden istedikleri kişiye para aktarabilecekleri ve faturasız hatlarına Cep Lira yükleyebilecekleri bir hizmet. Ayrıca Visa tabanlı bir kart olduğu için, Visa logolu tüm işyerlerinden alışveriş yapıp, ATM'lerde para çekilebiliyor.
Projenin hedefi ülkemizde bankacılık hizmetlerinden yararlanmayan 17 milyon kişiye, bankaya gitmeden bu işlemleri yapabilmesini sağlamak.
Yılda 290 milyon para aktarımı ve 200 milyar liralık hacmin gerçekleştirildiği PTT, altyapısını hizmetin kullanımına sunacak.
Cep Nakit Kart, sadece Vodafone abonelerine açık olacak. 5 TL karşılığında 444 PTT şubesinden veya Vodafone şubelerinden satın alınabilecek. 4848 aranarak da kart kullanıma açılacak. Satışlar 1 Kasım itibariyle başlayacak.
Her aşamada SMS ile bilgilendirme yapılacak kart üzerinden, tek seferde 250TL'ye kadar para aktarılabiliyor. 35 TL altındaki aktarımlarda ücret alınmazken, bunun üzeri miktarlarda 2.5 TL işlem ücreti alınacak. Ancak kredi kartı özelliği yok. Kart ile para göndermenin yanında para alma da yapılabiliyor. Cep Nakit kart ile yıllık 3 milyon işlem yapılması hedefleniyor.
Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı Serpil Timuray, Vodafone olarak mobil finans hizmetleri konusunda dünya çapında edindikleri tecrübeleri Türkiye'ye yansıttıklarını ve hayatı kolaylaştıracak ürün ve hizmetler geliştirdiklerini, Cep Nakit Kart ile milyonlarca kullanıcının hayatını kolaylaştırmayı hedeflediklerini ifade etti.
PTT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Osman Tural ise günümüzün iş yapan, hizmet üreten kurum ve kuruluşlarının önceliğinin erişime kolaylığı sağlamak olduğunu belirterek, mal ve hizmetlerin, hızlı bir şekilde müşterilerin eline ulaştırılabileceğini belirtti.
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herhangibir problemde çağrı merkezi telefonu suratınıza kapatıyor, bir sorun olduğunda sizi sağa sola yönlendiriyor.
zaten sistemin başında akıllı birileri olsa bu sistemi kurmazlardı. DESTEK BİRİMİ KOCA 1 0 ( SIFIR )
Yahu Turkcell'in nesi vardı da kendine çekidüzen versin, 5 yılı aşkındır Telsim altyapısı kullanan bir operatör mü Turkcell'e çekidüzen verecek? Fiyatları vurdular dibe kandırdılar milleti şimdi millet ya bu ay faturam düzgün gelecek mi demeden günü geçiremiyor Avea desen başka çaresi mi vardı ne yapsın yine bunca teknik imkansızlıkla iyi durdu ayakta, istese TT onu uçuramaz mı? ama yapmıyorlar işte yani Vodafone'nun ismi geldi ama cismi hizmeti sıfır kimse kusura bakmasın, buralarda reklamını bol bol yapan çalışanları bile yoklar piyasada artık, e adamlar da ne yapsın nesini övsün gelişme yok taklit işler yanlış işler yok efendim merkezimi sel aldı da izmire taşıdım sistem geliştiriyoruz dediklerini biliriz bu forumda sene 2010!! hala online işlemlerde "bekleme yapamdan" işlem yapılamıyor. Kusura bakmayın da yorum yapın eyvallah ama "mantık" çerçevesi içinde.
Geçenlerde bir haber Vodafone Fiber Optikte lider; İstanbul'un tamamı bitmişmiş İstanbul'da oturanlar teyit etsin, bu liderlikse Turkcell geçen mayısta Bodrum'a hat çekiyordu buna ne diyecekler? Reklamlarında bile yaratıcılık yok kardeşim anca laf sok milleti topladın 17 milyon 18 miyon diye bağırıyodun şimdi niye yok bu rakamlar? neyse sözün özü bunlar birbirine bakarak iş yapmıyorlar, işlerine nasıl geliyorsa öyle davranıyorlar, Vodafone ingilteredeki gibi ücretsiz versin bakalım cihazları o zaman Vodafone geldi diyelim ya da interneti "hız limitsiz ve sınırsız" yapsın o zaman geldi derim arkadaş yoksa bana kimse "koskoca vodafone" diye övmesin kendini de kandırmasın yani
fatura kesiyo ama ikire çekiyor faturayı başıma geldi hala iade etmelerini bekliyom paramı
numarayı taşıdımda kurtuldum vodafone dan
Tabii her zaman ki gibi kullanıcı bir türlü anlanmıyor. Gerekirse ayda 2 tl çekin, internete açık olsun diyenlerde var ama işte.