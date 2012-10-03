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Vodafone ve PTT, Cep Nakit Kart hizmetini başlatıyor

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Ülkemizin önde gelen operatörlerinden Vodafone Türkiye ve PTT işbirliği yaparak, abonelerin finansal işlemlerinde kullanabileceği Cep Nakit Kart hizmetini kullanıma sunacaklarını duyurdu.

Hizmet, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı Serpil Timuray ve PTT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Osman Tural'ın katıldığı bir toplantıda tanıtıldı.

Cep Nakit Kart, Vodafone abonelerinin PTT şubelerine gitmeden istedikleri kişiye para aktarabilecekleri ve faturasız hatlarına Cep Lira yükleyebilecekleri bir hizmet. Ayrıca Visa tabanlı bir kart olduğu için, Visa logolu tüm işyerlerinden alışveriş yapıp, ATM'lerde para çekilebiliyor. 

Projenin hedefi ülkemizde bankacılık hizmetlerinden yararlanmayan 17 milyon kişiye, bankaya gitmeden bu işlemleri yapabilmesini sağlamak.

Yılda 290 milyon para aktarımı ve 200 milyar liralık hacmin gerçekleştirildiği PTT, altyapısını hizmetin kullanımına sunacak.

Cep Nakit Kart, sadece Vodafone abonelerine açık olacak. 5 TL karşılığında 444 PTT şubesinden veya Vodafone şubelerinden satın alınabilecek. 4848 aranarak da kart kullanıma açılacak. Satışlar 1 Kasım itibariyle başlayacak.

Her aşamada SMS ile bilgilendirme yapılacak kart üzerinden, tek seferde 250TL'ye kadar para aktarılabiliyor. 35 TL altındaki aktarımlarda ücret alınmazken, bunun üzeri miktarlarda 2.5 TL işlem ücreti alınacak. Ancak kredi kartı özelliği yok. Kart ile para göndermenin yanında para alma da yapılabiliyor. Cep Nakit kart ile yıllık 3 milyon işlem yapılması hedefleniyor.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı Serpil Timuray, Vodafone olarak mobil finans hizmetleri konusunda dünya çapında edindikleri tecrübeleri Türkiye'ye yansıttıklarını ve hayatı kolaylaştıracak ürün ve hizmetler geliştirdiklerini, Cep Nakit Kart ile milyonlarca kullanıcının hayatını kolaylaştırmayı hedeflediklerini ifade etti. 

PTT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Osman Tural ise günümüzün iş yapan, hizmet üreten kurum ve kuruluşlarının önceliğinin erişime kolaylığı sağlamak olduğunu belirterek, mal ve hizmetlerin, hızlı bir şekilde müşterilerin eline ulaştırılabileceğini belirtti.


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man utd 2 yıl
Para aktarımını encardla bedava yapıyoruz da atladığım bi durum mu var?
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twitterkullanicisi 2 yıl
Bunu alacağınıza enpara dan hesap acin
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orhunn 2 yıl
bende de 10 lira civarı para var sanal cep nakit kartta skt si geçmiş bi işe yaramıyor napcaz acaba ?
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N920C 2 yıl
20 tl Bakiye var ne tl yukleyebiliyorum ne başkasına gonderebiliyorum. ne Nalet bişey bu. çözümü bilen var mı
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ulas19879 2 yıl
Hiç girmeyin, boş iş adamlar para kazanmak için milleti nasıl katakulliye getiririz diye bir altyapı kurmuşlar,
herhangibir problemde çağrı merkezi telefonu suratınıza kapatıyor, bir sorun olduğunda sizi sağa sola yönlendiriyor.
zaten sistemin başında akıllı birileri olsa bu sistemi kurmazlardı. DESTEK BİRİMİ KOCA 1 0 ( SIFIR )
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DH Misafiri 5 yıl
anlamadığım şey şimdi bu karttan para çekmek için para mı yatırmak gerekiyor yoksa para çekiliyor faturaya mı yansıtılıyor.
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seven44 5 yıl
çöp
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DH Misafiri 6 yıl
Vodafone cepmerkezleriin verdiği hizmeti hiç bir oparetör vermiyor 10 numaralar.Tarifeleri süper bence 10 numara bir oparötör...
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SiNaPSiS 6 yıl
Yabancılara direk pasaportla vereceklerse kullanımı olur.. Yoksa gereksiz bir şey.
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inexo 6 yıl
gereksiz uygulamalar
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fusem 6 yıl
osman abim tam anadolu insanı
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DH Misafiri 6 yıl
Urunu inceledim Turkcell'den en büyük fark sim menüden çok daha kolay ve halkın anlayacağı sesli yanıt ile para gönderimi yapmış adamlar
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bwhiteshark 6 yıl
Fatura sorunları yaşayanları duydum evet. Altyapı konusunda hepsi yatırım yapıyor AVEA çok yol katetti. Fiber optikte lider Superonline, parayı bastırıyor ,kazıyor davalık olma pahasına. Vodafonenun bu yönde iddiasını göremedim. 2-3 sene sonra facetime gibi data üzerinden konuşmaya başlarız. O zaman işler ne kadar değişir göreceğiz. Tekel her zaman senin cebine zarar verir. Operasyonel karlılığı olmayan bir şirkete yabancılarda bir yere kadar destek olur. Umarım hepsi abonelerinden kendilerine yetecek pay alırda rekabet bize yarar.
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bwhiteshark 6 yıl
Vodafone olmasa ne Avea ne Turkcell kendine çeki düzen verir. Yeni servisler için uğraşırdı. Turkcellin parası var , altyapısı var, elemanı çok , AVEA arkasını Türk Telekoma dayamış.
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EnemyTerritory 6 yıl
İnternete açarlar mı acaba?
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DSGNRY 6 yıl bwhiteshark
bwhiteshark

Vodafone olmasa ne Avea ne Turkcell kendine çeki düzen verir. Yeni servisler için uğraşırdı. Turkcellin parası var , altyapısı var, elemanı çok , AVEA arkasını Türk Telekoma dayamış.

Yahu Turkcell'in nesi vardı da kendine çekidüzen versin, 5 yılı aşkındır Telsim altyapısı kullanan bir operatör mü Turkcell'e çekidüzen verecek? Fiyatları vurdular dibe kandırdılar milleti şimdi millet ya bu ay faturam düzgün gelecek mi demeden günü geçiremiyor
Avea desen başka çaresi mi vardı ne yapsın yine bunca teknik imkansızlıkla iyi durdu ayakta, istese TT onu uçuramaz mı? ama yapmıyorlar işte yani Vodafone'nun ismi geldi ama cismi hizmeti sıfır kimse kusura bakmasın, buralarda reklamını bol bol yapan çalışanları bile yoklar piyasada artık, e adamlar da ne yapsın nesini övsün gelişme yok taklit işler yanlış işler yok efendim merkezimi sel aldı da izmire taşıdım sistem geliştiriyoruz dediklerini biliriz bu forumda sene 2010!! hala online işlemlerde "bekleme yapamdan" işlem yapılamıyor. Kusura bakmayın da yorum yapın eyvallah ama "mantık" çerçevesi içinde.

Geçenlerde bir haber Vodafone Fiber Optikte lider; İstanbul'un tamamı bitmişmiş İstanbul'da oturanlar teyit etsin, bu liderlikse Turkcell geçen mayısta Bodrum'a hat çekiyordu buna ne diyecekler? Reklamlarında bile yaratıcılık yok kardeşim anca laf sok milleti topladın 17 milyon 18 miyon diye bağırıyodun şimdi niye yok bu rakamlar?
neyse sözün özü bunlar birbirine bakarak iş yapmıyorlar, işlerine nasıl geliyorsa öyle davranıyorlar, Vodafone ingilteredeki gibi ücretsiz versin bakalım cihazları o zaman Vodafone geldi diyelim ya da interneti "hız limitsiz ve sınırsız" yapsın o zaman geldi derim arkadaş yoksa bana kimse "koskoca vodafone" diye övmesin kendini de kandırmasın yani
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isimsiz2424 6 yıl
DSGNRY

hala telsimden kalma bir cep ibaresi alışkanlığı var... doğru dürüst fatura kesemeyen operatörün visa kartını kullanmak hmmm...


fatura kesiyo ama ikire çekiyor faturayı başıma geldi hala iade etmelerini bekliyom paramı
numarayı taşıdımda kurtuldum vodafone dan
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Farwynd 6 yıl
Saçma. Turkcell'in her ne kadar çalışmasada Cep-T Paracard gibi alternatifi var.
Tabii her zaman ki gibi kullanıcı bir türlü anlanmıyor. Gerekirse ayda 2 tl çekin, internete açık olsun diyenlerde var ama işte.
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