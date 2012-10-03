Vodafone ve PTT, Cep Nakit Kart hizmetini başlatıyor

Ülkemizin önde gelen operatörlerinden Vodafone Türkiye ve PTT işbirliği yaparak, abonelerin finansal işlemlerinde kullanabileceği Cep Nakit Kart hizmetini kullanıma sunacaklarını duyurdu.





Hizmet, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı Serpil Timuray ve PTT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Osman Tural'ın katıldığı bir toplantıda tanıtıldı.





Cep Nakit Kart, Vodafone abonelerinin PTT şubelerine gitmeden istedikleri kişiye para aktarabilecekleri ve faturasız hatlarına Cep Lira yükleyebilecekleri bir hizmet. Ayrıca Visa tabanlı bir kart olduğu için, Visa logolu tüm işyerlerinden alışveriş yapıp, ATM'lerde para çekilebiliyor.





Projenin hedefi ülkemizde bankacılık hizmetlerinden yararlanmayan 17 milyon kişiye, bankaya gitmeden bu işlemleri yapabilmesini sağlamak.





Yılda 290 milyon para aktarımı ve 200 milyar liralık hacmin gerçekleştirildiği PTT, altyapısını hizmetin kullanımına sunacak.





Cep Nakit Kart, sadece Vodafone abonelerine açık olacak. 5 TL karşılığında 444 PTT şubesinden veya Vodafone şubelerinden satın alınabilecek. 4848 aranarak da kart kullanıma açılacak. Satışlar 1 Kasım itibariyle başlayacak.





Her aşamada SMS ile bilgilendirme yapılacak kart üzerinden, tek seferde 250TL'ye kadar para aktarılabiliyor. 35 TL altındaki aktarımlarda ücret alınmazken, bunun üzeri miktarlarda 2.5 TL işlem ücreti alınacak. Ancak kredi kartı özelliği yok. Kart ile para göndermenin yanında para alma da yapılabiliyor. Cep Nakit kart ile yıllık 3 milyon işlem yapılması hedefleniyor.





Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı Serpil Timuray, Vodafone olarak mobil finans hizmetleri konusunda dünya çapında edindikleri tecrübeleri Türkiye'ye yansıttıklarını ve hayatı kolaylaştıracak ürün ve hizmetler geliştirdiklerini, Cep Nakit Kart ile milyonlarca kullanıcının hayatını kolaylaştırmayı hedeflediklerini ifade etti.





PTT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Osman Tural ise günümüzün iş yapan, hizmet üreten kurum ve kuruluşlarının önceliğinin erişime kolaylığı sağlamak olduğunu belirterek, mal ve hizmetlerin, hızlı bir şekilde müşterilerin eline ulaştırılabileceğini belirtti.