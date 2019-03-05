Volkswagen, 250 km menzile sahip elektrikli ID Buggy konseptini tanıttı

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Klasik Beetle modellerini baz alan Dune Buggy efsanesini elektrikli olarak geri döndürmek için düğmeye basan Volkswagen, haftalar süren teaser kampanyasının ardından elektrikli ID Buggy konseptini Cenevre’de görücüye çıkardı. İşte Volkswagen ID Buggy konseptinin tüm özellikleri:

Off-road odaklı tasarlanan Volkswagen ID Buggy konseptinin ön ve arkasında plastik tamponlar bulunurken, aracın dört bir yanında alüminyum koruma plakaları yer alıyor. Yerden yüksekliği 238 mm olan elektrikli ID Buggy’nin 18 inçlik alaşım jantlarını BFGoodrich All-Terrain T/A lastikler sarıyor. Kapıları ve tavanı bulunmayan aracın yuvarlanması durumunda yolcuları korumak için güçlendirilmiş ön cam ve arka taraftaki koruma demiri görev yapıyor.

Elektrikli Volkswagen ID Buggy konsepti, tavanın kapatılabilmesi dahil pek çok kişiselleştirme seçeneği sunuyor. Tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran aracın kabininde su geçirmez malzemeyle kaplı iki koltuk bulunuyor. Altıgen şeklindeki direksiyonu da su geçirmez Nappa deri malzemeyle kaplanan ID Buggy’de küçük bir dijital gösterge paneli de yer alıyor. Koltukların hemen arkasında bulunan küçük bir bagaj bölmesi de dikkat çekiyor.

ID Buggy 250 km sürüş menzili sunuyor

Volkswagen ID Buggy konsepti, markanın diğer ID elektrikli araçları gibi MEB platformunu kullanıyor. 62 kWh’lık lityum iyon batarya, arka tekerleklere güç veren elektrik motorunu besliyor. Bu motor 201 beygir güç ve 309 Nm tork üretiyor. Bu da ID Buggy’nin 0-100 km/s hızlanmasını 7.2 saniyede tamamlamasını sağlıyor. Maksimum hızı 159 km/s ile sınırlı olan aracın menzili WLTP ölçümlerine göre 250 km.

400 beygirlik 4x4 versiyonu da muhtemel görünüyor

Alman üretici, ID Buggy’i 4x4 bir araç yapmak için ön aksa da motor eklenebileceğini söylüyor. Böylece Volkswagen ID Buggy’nin 400 beygirlik bir off-road aracına dönüşmesi mümkün olabilir. Cenevre’de ziyaretçilerini bekleyen ID Buggy konseptinin üretim bandına çıkıp çıkmayacağı ise henüz belli değil.