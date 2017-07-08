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Volkswagen Arteon, Euro NCAP'ten 5 yıldız aldı

Volkswagen'in yeni nesil premium otomobil modeli Arteon, çarpışma testlerinden başarıyla çıktı. Euro NCAP'ten 5 yıldız alan aracın skorları ve sahip olduğu önemli güvenlik özellikleri haberimizde.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
6,7b
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28
Otomobil Teknolojileri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Volkswagen tarafında son dönemin en popüler modellerinden olan Arteon, Eurp NCAP testlerinden 5 yıldız alarak güvenlik konusundaki iddiasını sergilemiş oldu. BMW 4 Serisi Grand Coupe ve benzer araçlara rakip olarak konumlandırılan otomobil, test koşulları zorlaştırılan çarpışma testlerinde aynı platformu kullanan Audi TT'den daha iyi çıktı.
 
 
Başarılı bir sonuç için aktif güvenlik önlemlerinin kritik öneme sahip olduğu çarpışma testlerinde, 5 metrelik uzunluğa sahip olan Arteon, etkileyici sonuçlara imza attı. Yetişkin yolcular için %96, çocuk yolcular içinse %85 güvenlik skoru elde eden Arteon, %85 düzeyindeki yaya korumasıyla da dikkat çekiyor. EuroNCAP modern standartları çerçevesinde güvenliğe yardımcı sistemlerin önemi artarken, VW Arteon bu kriter çrçevesinde de %82'lik bir başarım göstermiş.
 
 
 
Adaptif hız sabitleyici, öngörülü hız sabitleyici, aracın etrafını gerçek zamanlı tarayan ve acil durumlarda gaz, fren veya direksiyon tepkisi veren acil durum yardımcısı ile birlikte proaktif yolcu koruma sistemi gibi özellikler Arteon'un güvenlik mimarisindeki özelliklerden bir kaçı.
 
 
Proaktif yolcu koruma sistemi farklı kaza olasılıklarında riski en aza indirecek önlemler alıyor. Örneğin elektronik sabitleme sistemi üzerinden aracın kontrolüne ilişkin tuhaflık ölçüldüğünde emniyet kemeleri sıkılaştırılıyor, eğer açıksa camlar ve sunroof otomatik olarak kapatılıyor.
 
Aracın sahip olduğu radar sistemi, farklı koşullarda arkadan çarpmaya yönelik önlemler de alıyor. Arkadaki aracın hızla geldiği ve çarpışma riski ortaya çıktığında otomatik olarak dörtlüleri yakarak arkadaki aracın sürücüsüne görsel uyarı yapıyor, aynı zamanda camları ve sunroof eğer açıksa yine otomatik olarak kapatıyor.
 
 

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AlicanNalbat 2 yıl en beğenilen
Eyyy WV Sen Kimsin Yaaa !
1 Yanıt Yanıtla +22
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umut_baris 2 yıl GkhnAkyolTr
GkhnAkyolTr
Dünyanın en büyük otomobil şirketlerinin sahibi olan bir markacik sadece (Bugatti Porsche Skoda Seat Lamborghini Bentley Audi) sen kimsin ya dediğin şirket.

Ticari bağı olan bir grup sadece.
Yoksa Bugatti de bluemotion tdı tsi dsg yok.
GkhnAkyolTrDünyanın en büyük otomobil şirketlerinin sahibi olan bir markacik sadece (Bugatti Porsche Skoda Seat Lamborghini Bentley Audi) sen...
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2 Yanıt Yanıtla +9
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umut_baris 2 yıl GkhnAkyolTr
GkhnAkyolTr
Ticari bağ değil kardeşim ortak değiller Volkswagen zamanında bu saydığım bütün markaların hepsini satın alıp Volkswagen grubu çatısı altında toplamıştır ve senin dediğin bluemotion falan bugattide olamaz zaten Bugatti diyosun unutmaki Bugatti in motoru Volkswagenin wolfsburg fabrikasında geliştirildi w16 motoru varya Bugatti in işte o motor


Kardeşim v16 dediğin iki tane v8 in birleştirilmiş hali.
Hayır yani kendi arabanızı matah birşey sanmak neyin kafasıdır anlamıyorum.
Tok kapı ile orgazm olan tek canlı türüsünüz.
GkhnAkyolTrTicari bağ değil kardeşim ortak değiller Volkswagen zamanında bu saydığım bütün markaların hepsini satın alıp Volkswagen grubu çat...
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3 Yanıt Yanıtla +7
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Swonz 2 yıl
Vw ye sıcak bakmam ben ama bu tasarım on numara beş yıldız olmuş yeni nesil otomobil tasarımlarına geçişin öncüsü gibi
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mfatih1905 2 yıl
Umarım DSG koyup 300bin TL fiyatli aracı mundar etmezler
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Pandemic 2 yıl
DSG bu aracı gölgeler...
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Jehat_40 2 yıl
Neden bu kadar cok vw kotulenıyor anlamıyorum ama ülkede en cok satılan ve en cok ilgi goren marka vw olması bana meyve veren agac taslanırı hatırlattı.
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Şıh Hazretleri 2 yıl
D sınıfı sıradan bir arabaya 300.000₺ vermek isteyenler buyursun. Patlak Dsg ile mutluluklar
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noahford 2 yıl
BİR ALMAN KLASİĞİ.
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DH Misafiri 2 yıl
-Abi adamlar güzel araba yapmışlar sanki
-Evet sanki
-Abi şanzımanı da dsg ola......
_Ney ney dsg mi kaç lan kaç kaç kaç
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DH Misafiri 2 yıl
Almamak için 3 sebep: D-S-G
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DH Misafiri 2 yıl
Emisyon sahteciligi özelliği de var mı?
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ozmenakif 2 yıl
Bu testler üst donanım seviyesiyle yapılıyor sanırım. Eğer öyleyse ülkelere göre donanımlar değişebildiği için herhangi bir ülkede satılan en alt donanım seviyesiyle yapılmalı bence. Zincirin sağlamlığını belirleyen en zayıf halkasıdır malum. Ülkemizde bu tür araçlarda baz donanımla en dolusu arasında da bir araba parası fark olabiliyor. Bu yüzden bunun önemli bir ayrıntı olduğunu düşünüyorum.
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