Volkswagen Arteon, Euro NCAP'ten 5 yıldız aldı

Volkswagen tarafında son dönemin en popüler modellerinden olan Arteon, Eurp NCAP testlerinden 5 yıldız alarak güvenlik konusundaki iddiasını sergilemiş oldu. BMW 4 Serisi Grand Coupe ve benzer araçlara rakip olarak konumlandırılan otomobil, test koşulları zorlaştırılan çarpışma testlerinde aynı platformu kullanan Audi TT'den daha iyi çıktı.

Başarılı bir sonuç için aktif güvenlik önlemlerinin kritik öneme sahip olduğu çarpışma testlerinde, 5 metrelik uzunluğa sahip olan Arteon, etkileyici sonuçlara imza attı. Yetişkin yolcular için %96, çocuk yolcular içinse %85 güvenlik skoru elde eden Arteon, %85 düzeyindeki yaya korumasıyla da dikkat çekiyor. EuroNCAP modern standartları çerçevesinde güvenliğe yardımcı sistemlerin önemi artarken, VW Arteon bu kriter çrçevesinde de %82'lik bir başarım göstermiş.

Adaptif hız sabitleyici, öngörülü hız sabitleyici, aracın etrafını gerçek zamanlı tarayan ve acil durumlarda gaz, fren veya direksiyon tepkisi veren acil durum yardımcısı ile birlikte proaktif yolcu koruma sistemi gibi özellikler Arteon'un güvenlik mimarisindeki özelliklerden bir kaçı.

Proaktif yolcu koruma sistemi farklı kaza olasılıklarında riski en aza indirecek önlemler alıyor. Örneğin elektronik sabitleme sistemi üzerinden aracın kontrolüne ilişkin tuhaflık ölçüldüğünde emniyet kemeleri sıkılaştırılıyor, eğer açıksa camlar ve sunroof otomatik olarak kapatılıyor.

Aracın sahip olduğu radar sistemi, farklı koşullarda arkadan çarpmaya yönelik önlemler de alıyor. Arkadaki aracın hızla geldiği ve çarpışma riski ortaya çıktığında otomatik olarak dörtlüleri yakarak arkadaki aracın sürücüsüne görsel uyarı yapıyor, aynı zamanda camları ve sunroof eğer açıksa yine otomatik olarak kapatıyor.