Volkswagen Passat BlueMotion artık daha verimli

Volkswagen tanıtımını Paris Otomobil Fuarı'nda yaptığı Passat BlueMotion için nihai özellikleri açıkladı. Yakıt tüketiminde sınıfının en cimri modellerinden biri olarak gösterilen Passat BlueMotion, sedan ve estate olmak üzere iki farklı kasa versiyonuyla sunuluyor ve 1.6 litre harcmindeki TDI motor ile geliyor. 103 beygir gücündeki motor 250nm olarak açıklanan tork değeri ile öne çıkmayı başarırken, performans noktasında otomobilin 0-100 Km hızlanmasını 12.2 saniyede tamamlamasını ve 198 Km/saat en yüksek hıza (estate modelinde 196 Km/saat) ulaşmasını sağlıyor.

Passat BlueMotion için performanstan daha önemli olan kriter ise verimlilik. Start/stop (dur/kalk) sistemi, aerodinamik güncellemeler ve düşürülen sürüş yüksekliği sayesinde BlueMotion versiyonunun yakıt tüketiminde çok daha tasarruflu olduğu belirtiliyor. Açıklanan değerlere göre Passat BluemMotion, 100Km'de 4.1 Litre yakıt harcıyor (estate modelinde 4.3 litre) ve 109 gram/km karbon emisyon değerine imza atıyor. Bu sonuçlar itibariyle yapılan güncellemelerin daha önceki spesifikasyona göre hem sedan hem de vagon modelleri için 100 Km'de 0.1 litre kazandırdığı anlaşılıyor.

Volkswagen Passat BlueMotion, Almanya'da 25.450 Avro'dan başlayan fiyatlarla sunuluyor.