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Volkswagen Passat BlueMotion artık daha verimli

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
40,1b
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Otomobil Teknolojileri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Volkswagen Passat BlueMotion artık daha verimli
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Volkswagen tanıtımını Paris Otomobil Fuarı'nda yaptığı Passat BlueMotion için nihai özellikleri açıkladı. Yakıt tüketiminde sınıfının en cimri modellerinden biri olarak gösterilen Passat BlueMotion, sedan ve estate olmak üzere iki farklı kasa versiyonuyla sunuluyor ve 1.6 litre harcmindeki TDI motor ile geliyor. 103 beygir gücündeki motor 250nm olarak açıklanan tork değeri ile öne çıkmayı başarırken, performans noktasında otomobilin 0-100 Km hızlanmasını 12.2 saniyede tamamlamasını ve 198 Km/saat en yüksek hıza (estate modelinde 196 Km/saat) ulaşmasını sağlıyor.

Passat BlueMotion için performanstan daha önemli olan kriter ise verimlilik. Start/stop (dur/kalk) sistemi, aerodinamik güncellemeler ve düşürülen sürüş yüksekliği sayesinde BlueMotion versiyonunun yakıt tüketiminde çok daha tasarruflu olduğu belirtiliyor. Açıklanan değerlere göre Passat BluemMotion, 100Km'de 4.1 Litre yakıt harcıyor (estate modelinde 4.3 litre) ve 109 gram/km karbon emisyon değerine imza atıyor. Bu sonuçlar itibariyle yapılan güncellemelerin daha önceki spesifikasyona göre hem sedan hem de vagon modelleri için 100 Km'de 0.1 litre kazandırdığı anlaşılıyor.

Volkswagen Passat BlueMotion, Almanya'da 25.450 Avro'dan başlayan fiyatlarla sunuluyor.

Volkswagen Passat BlueMotion artık daha verimli
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Taner Göde 8 yıl en beğenilen
Bunların hepsi çok güzel. Saadet'e gelelim.

Piyasada PASSAT yok
Showroom'da PASSAT yok
Sipariş listesinde bekleyen çok
Aracın fiyatına yapılan zamlar çok

Bu araç 100 km'de 4 litre yaksa ne güzel ama hop diye "haydi gidip bir tane alalım" diyince alamıyorsun, simsarlara 5-10 bin TL fazla vermeyi göze almak ya da 1 yıl beklemeye katlanmak gerek. Bu aracın reklamını neden yaparlar, www.vw.com.tr sitesine neden ayrıntılarını yazarlar, ayda 1.435 adet satan araç neden bulunmaz, nedir bu, HİNT KUMAŞI mı...? Bir ürün ancak elde edilmiş ise kıymet arz eder. Eldeki 1 kuş havadaki 2 kuştan daha iyidir. PASSAT yoksa gidin MONDEO, INSIGNIA, C5, 508, AVENSIS vb. alın, en azından elinizde 1 kuş olur, havadakiler bırakın, uçup gitsinler!
Bunların hepsi çok güzel. Saadet'e gelelim.Piyasada PASSAT yokShowroom'da PASSAT yokSipariş listesinde bekleyen çokAracın fiyatına y...
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2 Yanıt Yanıtla +9
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samilto 8 yıl
Güzel araba.Ancak Fİyatları aldı başını gitti:((
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hsngencer 8 yıl
Opel kullandim hic guzel bi araba degil. W den vaz gecmem
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~Lion King~ 8 yıl

hsngencer
Opel kullandim hic guzel bi araba degil. W den vaz gecmem

Sizin fikriniz tabi. Cogu kiside passati begenmiyor odun gibi arac diyolar inanilmaz duz arac. Motor gucu zaten yerlerde digerlerine kiyasla. Passat 30yas ustu arabasi o gercek
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Taner Göde 8 yıl
FIAT Grande Punto'yu dün sattım, araba Bursa'ya gitti.

Şu andaki PASSAT'ımı da satarsam gözüm kapalı 2009 model 1.6 115 HP motorlu ve LPG takılmış bir OPEL INSIGNIA neden almayayım, ya da 1.6 TURBO 180 HP ve 2.500-3.000 TL değerinde ZAVOLI ya da LANDIRENZO marka sıralı LPG sistemi takılmış, sunrooflu, beyaz bir OPEL INSIGNIA...?

Sahibinden.Com sitesinde çok güzel araçlar var, fiyatları da çok çok uygun. Bazılarında navigasyon da var. Bence KÖTÜ araç yoktur, tamamen algı ile ilgili bir durum sözkonusu. Bana PASSAT'ı gözü kapalı aldıran ALGI oldu, bundan hiçbir zaman pişman olmadım, fakat bir INSIGNIA'yı da aynı şekilde gözü kapalı alabilirim, aracın şekli, özellikleri, motor ve vites grubu, donanımları, yani TOPLAM ÜRÜNÜN BANA SUNDUĞU İMKANLAR önemli ve ben buna göre karar veriyorum. KIA SPORTAGE'ı da zaten böyle aldım. Önemli olan TOPLAM ÜRÜN, sadece motor, sadece marka, sadece şanzıman değil.

Selamlar,

Taner Göde
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Duratorq 8 yıl
Gerçek yol koşullarındaki tüketimini açıklamayayım en iyisi.
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TheJudgé 8 yıl
Opel insigniadan 10 kat iyi bi araba , General motors mu Allah korusun
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hard_hacker 8 yıl

Duratorq
Gerçek yol koşullarındaki tüketimini açıklamayayım en iyisi.


Bütün arabaların yakıt verileri aynı sekilde hesaplanıyor sürtünme ideal hava sıcaklığı v.s fordun yakıt verisini giresun- Samsun karayolunda hesaplasigini mı sanıyorsun ?
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vvassabi 8 yıl
konu yanlıs yerde.otomobıl bolumune tasınmalı.
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toz-koparan 8 yıl
güncel kasa 1.6 TDI dan farkı ne acaba? zaten Bluemotion teknolojisi ile lanse edilmişti yeni passat...
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