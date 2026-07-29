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    Skywell ET5 modelinde bir yangın vakası daha: Patlama yaşandı

    Kayseri'de şarj istasyonunda bulunan Skywell ET5, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yalnızca 2026 yılında Skywell ET5 modelinde en az 4 yangın olayı meydana geldi.

    Skywell ET5 modelinde bir yangın vakası daha: Patlama yaşandı Tam Boyutta Gör

    Kayseri'de elektrikli araç şarj istasyonunda şarj halindeki Skywell ET5 model elektrikli otomobilde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında araçta patlama meydana gelirken yoğun çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı. Olayın çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

    Araçta patlama yaşandı

    Olay, Melikgazi ilçesi Hürriyet Mahallesi Şehit Miralay Nazım Bey Bulvarı'nda bulunan bir elektrikli araç şarj istasyonunda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, şarjda bulunan Skywell ET5, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

    Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, elektrikli araç yangınlarında kullanılan özel yangın battaniyesini aracın üzerine örttü. Ardından aracın alt kısmından suyla soğutma ve söndürme çalışmaları yürütüldü. Müdahale devam ettiği sırada araçta patlama meydana geldi.

    2026'da en az 4 olay yaşandı

    Skywell, Türkiye pazarına Kasım 2021'de Ulu Motor distribütörlüğüyle giriş yaptı. Markanın tamamen elektrikli SUV modeli ET5, 2021 yılının sonunda satışa sunulurken, 646 kilometre menzil sunan Long Range versiyonu ise Şubat 2023'te Türkiye'de kullanıcılarla buluştu.

    Skywell ET5 modelinde bir yangın vakası daha: Patlama yaşandı Tam Boyutta Gör
    Bununla birlikte 2026 yılı içerisinde Skywell ET5'in karıştığı yangın olaylarının sayısı artmaya devam ediyor. Mart ayında Kayseri'de park halindeki bir ET5'te çıkan yangına yine özel yangın battaniyesiyle müdahale edilmişti. Mayıs ayında Diyarbakır'da benzer bir olay yaşanırken 19 Haziran'da İzmir'de meydana gelen yangında ise müdahalenin gecikmesi nedeniyle alevlerin çevredeki bazı araçlara da sıçradığı bildirilmişti.

    Sorun yetkisiz yazılım olabilir

    Daha önce ortaya atılan bazı iddialarda, yaşanan yangınların batarya kaynaklı bir üretim hatasından değil, araca yüklenen yetkisiz bir yazılımdan kaynaklanmış olabileceği öne sürülmüştü.

    Skywell ise geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada “Yetkili servislerimiz dışında haricen yaptırılmış olan özellikle Batarya (BMS) güncelleme yazılımı vb. çeşitli yazılım yüklemelerine bağlı olarak araçların bataryalarının termal dengesinin bozulduğu tarafımızca tespit edilmiştir.demişti.

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