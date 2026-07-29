Skywell ET5 modelinde bir yangın vakası daha: Patlama yaşandı

Kayseri'de elektrikli araç şarj istasyonunda şarj halindeki Skywell ET5 model elektrikli otomobilde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında araçta patlama meydana gelirken yoğun çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı. Olayın çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Araçta patlama yaşandı
Olay, Melikgazi ilçesi Hürriyet Mahallesi Şehit Miralay Nazım Bey Bulvarı'nda bulunan bir elektrikli araç şarj istasyonunda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, şarjda bulunan Skywell ET5, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, elektrikli araç yangınlarında kullanılan özel yangın battaniyesini aracın üzerine örttü. Ardından aracın alt kısmından suyla soğutma ve söndürme çalışmaları yürütüldü. Müdahale devam ettiği sırada araçta patlama meydana geldi.
2026'da en az 4 olay yaşandı
Skywell, Türkiye pazarına Kasım 2021'de Ulu Motor distribütörlüğüyle giriş yaptı. Markanın tamamen elektrikli SUV modeli ET5, 2021 yılının sonunda satışa sunulurken, 646 kilometre menzil sunan Long Range versiyonu ise Şubat 2023'te Türkiye'de kullanıcılarla buluştu.
Sorun yetkisiz yazılım olabilir
Daha önce ortaya atılan bazı iddialarda, yaşanan yangınların batarya kaynaklı bir üretim hatasından değil, araca yüklenen yetkisiz bir yazılımdan kaynaklanmış olabileceği öne sürülmüştü.
Skywell ise geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada “Yetkili servislerimiz dışında haricen yaptırılmış olan özellikle Batarya (BMS) güncelleme yazılımı vb. çeşitli yazılım yüklemelerine bağlı olarak araçların bataryalarının termal dengesinin bozulduğu tarafımızca tespit edilmiştir.” demişti.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: