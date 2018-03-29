Tesla katili unvanına yeni bir aday çıktı: SF Motors

Çinli otomobil üreticisi Sokon Motors'un bir yan kuruluşu olan SF Motors, Tesla ve diğer üreticilerle rekabet etmek için önümüzdeki yıl ABD'de elektrikli otomobil satışına başlıyor. Salı günü Silikon Vadisi genel merkezinde gerçekleşen bir etkinlikte, otomobil üreticisi ilk otomobillerini tanıttı.

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Lüks crossover sınıfında bir araç olarak lanse edilen SF5, yıl sonuna kadar ön siparişe sunulacak. Şirket otomobilin teslimatlarına ise 2019'da başlayacağını açıkladı. SF Motors CEO'su John Zhang Automotive News'e yaptığı açıklamada "Geçtiğimiz iki yıl boyunca, ABD ve Çin’de aktarma organı geliştirme ve üretim yeteneklerine odaklanarak ürünümüz üzerinde milyonlar harcadık. Hazır olmaya çok yakınız." dedi.

Yaklaşık 480 kilometre menzil sunacağı belirtilen SF5'in en üst versiyonu 1.000 beygir güç üretebilen motoruyla 0'dan 100 km/s hıza üç saniyeden daha kısa sürede ulaşabiliyor. Otomobilin fiyat etiketi ise açıklanmadı. Şirket ayrıca -her ne kadar ne zaman satışa sunulacağı konusunda bilgi vermese de- SF7 isimli bir başka elektrikli crossover tanıttı. Her iki araç da otonom sürüş teknolojisi için tasarlanmış sensörler ve diğer donanımlara sahip olacak.

Tesla'nın kurucusunun pil geliştirme şirketini satın aldı

SF Motors geçtiğimiz yıl içinde ABD'de yavaş yavaş Ar-Ge ve üretim hazırlıkları yaptı. Otomobil üreticisi Nisan 2017'de Michigan Üniversitesi ile otonom sürüş teknolojisi geliştirmek için bir araştırma ortaklığına girerken yedi ay sonrasında da Indiana'daki eski AM General tesisini satın aldı. Geçtiğimiz Ekim ayında ise Tesla'nın kurucu ortağı Martin Eberhard tarafından işletilen pil teknolojisi şirketi InEvit'i bünyesine kattı.

Otonom sürüş teknolojisini geliştiren SF Motors bu yıl Kaliforniya ve Michigan'daki halka açık yollarda testlere başladı. Otomobil üreticisi, 2020'de araçlarına OTA güncellemesi yoluyla yarı otonom sistem dağıtmayı planlıyor.

https://www.cnet.com/roadshow/pictures/sf-motors-comes-out/