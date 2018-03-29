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Tesla katili unvanına yeni bir aday çıktı: SF Motors

SF Motors, başta Tesla olmak üzere diğer tüm elektrikli otomobil üreticilerine rakip olmaya geldi. Şirket 480 km menzil ve 1.000 beygir güce sahip SF5 ve büyük versiyonu olan SF7 modellerini tanıttı.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Çinli otomobil üreticisi Sokon Motors'un bir yan kuruluşu olan SF Motors, Tesla ve diğer üreticilerle rekabet etmek için önümüzdeki yıl ABD'de elektrikli otomobil satışına başlıyor. Salı günü Silikon Vadisi genel merkezinde gerçekleşen bir etkinlikte, otomobil üreticisi ilk otomobillerini tanıttı.
Ayrıca Bkz. ""Tesla 4 aya iflas edecek!""
Lüks crossover sınıfında bir araç olarak lanse edilen SF5, yıl sonuna kadar ön siparişe sunulacak. Şirket otomobilin teslimatlarına ise 2019'da başlayacağını açıkladı. SF Motors CEO'su John Zhang Automotive News'e yaptığı açıklamada "Geçtiğimiz iki yıl boyunca, ABD ve Çin’de aktarma organı geliştirme ve üretim yeteneklerine odaklanarak ürünümüz üzerinde milyonlar harcadık. Hazır olmaya çok yakınız." dedi.
Yaklaşık 480 kilometre menzil sunacağı belirtilen SF5'in en üst versiyonu 1.000 beygir güç üretebilen motoruyla 0'dan 100 km/s hıza üç saniyeden daha kısa sürede ulaşabiliyor. Otomobilin fiyat etiketi ise açıklanmadı. Şirket ayrıca -her ne kadar ne zaman satışa sunulacağı konusunda bilgi vermese de- SF7 isimli bir başka elektrikli crossover tanıttı. Her iki araç da otonom sürüş teknolojisi için tasarlanmış sensörler ve diğer donanımlara sahip olacak.

Tesla'nın kurucusunun pil geliştirme şirketini satın aldı

SF Motors geçtiğimiz yıl içinde ABD'de yavaş yavaş Ar-Ge ve üretim hazırlıkları yaptı. Otomobil üreticisi Nisan 2017'de Michigan Üniversitesi ile otonom sürüş teknolojisi geliştirmek için bir araştırma ortaklığına girerken yedi ay sonrasında da Indiana'daki eski AM General tesisini satın aldı. Geçtiğimiz Ekim ayında ise Tesla'nın kurucu ortağı Martin Eberhard tarafından işletilen pil teknolojisi şirketi InEvit'i bünyesine kattı.
Otonom sürüş teknolojisini geliştiren SF Motors bu yıl Kaliforniya ve Michigan'daki halka açık yollarda testlere başladı. Otomobil üreticisi, 2020'de araçlarına OTA güncellemesi yoluyla yarı otonom sistem dağıtmayı planlıyor.

https://www.cnet.com/roadshow/pictures/sf-motors-comes-out/ Yorum Yaz
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deniz_sea 1 yıl en beğenilen 1ses1
Malesef yakın gelecekte bize bir faydası olmayacak, belki onlar mars'a yerleşirse o zaman bizde elektirikli araçlar yaygınlaşır...
1 Yanıt Yanıtla +11
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Tolgá 1 yıl
şu elektrikli araba tasarımları ne kadar iğrenç.gözlerim ağırıyor bakarken.
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OverClocK1ng 1 yıl
Elektrikli otomobillerin menzilleri genelde bence yetersiz. Tesla'nın iyi.
Yeterli olan bir tanesi çıkıyor. Bakıyorsun ki onun da yüksek
olma sebebi Tesla'nın kurucu ortaklarından birisinin pil firmasını
satın alması.
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drjacob 1 yıl
türkiyeye gelmedikten sonra
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MaDMaxiBo 1 yıl
Sf7 modeli çok hoş duruyor. Ne bmw ne mercedes ne de Audi bu kadar güzel değil. İnfiniti fx havası var ki o da çok güzel bir model.
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mehmettech. 1 yıl
tasarımında model x ten esintiler var
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hanox 1 yıl
tesla'nın işi gittikçe zorlaşıyor. çok sıkı rakipler geliyor.
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renega 1 yıl
türkiyeye elektrikli araçlar için devlet tarafından destek sağlanmalı. ötv, kdv indirimi olmalı benzin istasyonlarına düzenleme zorunlu hale getirilmeli. Ülkem modern ve çevreci olsun istiyorum.
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BlackGhost12 1 yıl renega
renega
türkiyeye elektrikli araçlar için devlet tarafından destek sağlanmalı. ötv, kdv indirimi olmalı benzin istasyonlarına düzenleme zorunlu hale getirilmeli. Ülkem modern ve çevreci olsun istiyorum.

Bizde olmuyor o maalesef. %37-84 arası vergi geldi.
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AirSupport 1 yıl
Şu ortaya tableti gömmeyin arkadaş olmuyor işte olmuyor. Buzdolabı gibi koyuyorlar ortaya ...
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stalker(1979) 1 yıl
Ön tarafa işe yaramasa bile bir ızgara koysalar ne olur? Elektrikli diye tasarım niye böyle uçuk kaçık olmak zorunda?
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porsoro 1 yıl
Arabanın ağzını bantlayıp rehin almışlar gibi. O ne tasarım öyle. Tesla değil de kendi arabalarının katili imajı olmuş.
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halilcrs 1 yıl
Rekabet iyidir. Ancak şu menzil konusunu bir kaç kat yükseltseler. Mesela tek şarj ile 2000 km falan gidilebilse uzun yol sorununu da çözerek pazardan daha fazla pay alacaklar.
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