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Volkswagen Tiguan hibrit, kış testlerinde görüntülendi

Volkswagen Tiguan'ın plug-in hybrid versiyonu İsveç'teki kış testleri sırasında tamamen kamuflajsız olarak görüntülendi. İşte Volkswagen Tiguan PHEV'in görüntüleri ve özellikleri:
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Volkswagen Tiguan hibrit, kış testlerinde görüntülendi
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Üretim için hazırlanan prototiplerin zorlu kış şartlarında testlerden geçirildiği İsveç’te kameralara yakalananlar kervanının son üyesi Alman üretici Volkswagen’in test ettiği Tiguan PHEV oldu.

Pek çok prototip bu testler esnasında yoğun kamuflajlı olarak bulunurken, Tiguan ise tamamen örtülerinden sıyrılmış olarak karşımıza çıkıyor. Ön ızgarada arka tarafta bulunan PHEV armalarından da karşımızdakinin Volkswagen Tiguan’ın plug-in hybrid versiyonu olduğunu anlayabiliyoruz.

Yakalanan görüntülerden anlaşıldığı kadarıyla aracın Tiguan GTE concept’e büyük oranda benzediğini söyleyebiliriz. Ancak konseptteki bazı cesur çizgiler yerini biraz daha mütevazı detaylara bırakmış gibi görünüyor. Ön tamponun altındaki krom detayların biraz daha azaltıldığı dikkat çekerken, alttaki LED ışıkların boyutu da konsepte göre biraz daha küçültülmüş. Ayrıca tekerleklerin de küçültüldüğü göze çarpıyor.

Konseptten yola çıkarak Tiguan PHEV’in 1.4 litre TSI motor kullanması bekleniyor. Diğer tarafta ise iki elektrikli motor kullanılması muhtemel. Eğer bu kombin gerçek olursa ortaya 220 beygir güç üreten bir sistem çıkacak ve araç 0-100km/s hızlanmasını 8.1 saniyede tamamlayacak. Tamamen elektrikli modda ise 12.4kWs batarya sayesinde 32km menzile sahip olacak.

Volkswagen Tiguan PHEV’i önümüzdeki hafta Cenevre’de görme şansımız az da olsa var. Ancak büyük ihtimalle Nisan ayındaki Pekin Otomobil Fuarı’na kadar göremeyeceğiz.


http://www.motortrend.com/news/spied-volkswagen-tiguan-plug-hybrid-caught-completely-undisguised/ Yorum Yaz
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filteke 1 yıl en beğenilen
Doğuş grubu bu kadar vosvos reklamı yapmıyor, bir Tesla , bir bitcoin, birde vosvos olmasa donanım haber kapanır.
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mithrandir24 1 yıl
''Tamamen elektrikli modda ise 12.4kWs batarya sayesinde 32km menzile sahip olacak.'' Şaka mı bu??
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Lumibrite 1 yıl
Yeni kasa Tiguan birtek benim mi hoşuma gitmiyor? Eski kasa daha güzel duruyordu.Arka stoplar ve aracın (eskiye oranla)basık olması işi bozmuş gibi (bu halini daha çok sevenler de olabilir)
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BOLDVIPER 1 yıl
330bin TL +18 KDV
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fduz 1 yıl
Arkadşlar adamlar kasada değişiklik yapmıyor ki kamuflaj olsun altyapı değiştiriyor bu işleri biraz takip eden bir editör hazırlarsa iyi olur
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Kragen 1 yıl
Yakın gelecek hibrit motorda. Elektrik için daha zaman var.
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Kaiser75 1 yıl
VW dizel yerine artık hibrit satacak sanırım
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filteke 1 yıl en beğenilen
Doğuş grubu bu kadar vosvos reklamı yapmıyor, bir Tesla , bir bitcoin, birde vosvos olmasa donanım haber kapanır.
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Manchester United 1 yıl filteke
Apple'da unutmayalım.
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