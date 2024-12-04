Yeni Cupra Terramar Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

- Cupra Terramar fiyat listesi💸(Aralık 2024)
- Yeni Cupra Terramar, özellikleriyle neler sunuyor❓
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Güncelleme: 4 Aralık 2024 tarihinde düzenlenen Cupra Terramar lansmanında Türkiye fiyatları açıklandı. Buna göre, 150 beygirlik 1.5 litre eTSI (mhev) motorla satışa sunulan modelin fiyatı lansmana özel 2.650.000 TL'den başlıyor.
|Versiyon
|Fiyat
|Lansman fiyatı
|1.5 eTSI mhev 150 PS DSG Supreme
|2.790.000 TL
|2.650.000 TL
|1.5 eTSI mhev 150 PS DSG VZ-Line
|3.100.000 TL
|2.955.000 TL
Cupra, ürün gamını yeni Terramar ile büyütmeye hazırlanıyor. Bugün resmi tanıtımı yapılan yeni Cupra Terramar, 268 beygire kadar güç sunan benzinli, hafif hibrit ve şarj edilebilir hibrit motor seçenekleriyle satışa sunulacak.
Aynı grupta yer alan Volkswagen Tiguan ile aynı platformu paylaşan yeni Cupra Terramar, böylece Avrupa'da rekabetin en yoğun olduğu segmentlerden biri olan C SUV segmentinde kendine şans arayacak.
Yeni Cupra Terramar, özellikleriyle neler sunuyor❓
Donanım seviyesine bağlı olarak 18, 19 veya 20 inç jantlarla tercih edilebilen yeni Cupra Terramar'ın iç mekanında ise bizleri Volkswagen Grubu modellerinden aşina olduğumuz bir yerleşim karşılıyor. Markanın imzası olan bakır renkli detayların sıkça kullanıldığı alanda 10.25 inç dijital gösterge paneli, 12.9 inç dokunmatik multimedya sistemi, klima kontrolleri için dokunmatik panel, head-up display ve 12 hoparlörlü Sennheiser ses sistemi bulunuyor.
Yeni C SUV modelin giriş seviyesinde 150 PS güç üreten 1.5 eTSI hafif hibrit motor yer alıyor. 7 ileri DSG ile kombine edilen bu versiyon önden çekişli. 204 veya 265 PS güç seçenekleri sunan 2.0 TSI motor ise 4Drive dört tekerlekten çekiş sistemiyle kombine edilmiş. 268 beygire kadar güç sunan eHybrid isimli şarj edilebilir hibrit seçenek ise 100 km saf elektrikli sürüş menzili ve 50 kW DC hızlı şarj desteğine sahip.
Yeni Terramar, İspanya'da tasarlanıp geliştirilen bir model ancak Audi'nin Macaristan'daki Gyor fabrikasında üretilecek.
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