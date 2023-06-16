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    2024 Volkswagen Tiguan'ın iç ve dış tasarımı büyük oranda açığa çıktı

    Sonbaharda tanıtılması planlanan yeni nesil Volkswagen Tiguan, yepyeni tasarımı, gelişmiş teknolojileri ve 100 km'ye kadar elektrikli sürüş menzili sunan hibrit seçenekleriyle sahneye çıkacak.

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    2024 Volkswagen Tiguan'ın tasarımı büyük oranda açığa çıktı Tam Boyutta Gör
    Yaklaşık yedi yıldır ikinci nesliyle yollarda olan Volkswagen Tiguan için tazelenme vakti geldi. MQB Evo platformu yani mevcut platformun güncellenmiş bir versiyonu üzerine inşa edilecek olan üçüncü nesil Tiguan, 2024'ün ilk çeyreğinde Avrupa'da satışa sunulacak. Ancak onun öncesinde yeni Volkswagen Tiguan, resmi ipucu görselleriyle karşımızda.

    Yeni Volkswagen Tiguan, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Üzerinde kamuflaj bulunmasına rağmen yeni nesil Volkswagen Tiguan'ın selefine göre daha kıvrımlı bir gövdeye sahip olduğunu görebiliyoruz. Bu tasarım, akıllara %100 elektrikli ID.4 modelini getiriyor. Boyutlar söz konusu olduğunda ise Tiguan'ın 4551 mm uzunluğa ve 1640 mm yüksekliğe sahip olduğunu öğreniyoruz. Bu da mevcut modele kıyasla 32 mm daha uzun ve 5 mm daha yüksek olduğu anlamına geliyor. 1939 mm genişlik ve 2681 mm aks mesafesi ise değişmemiş.

    2024 Volkswagen Tiguan'ın tasarımı büyük oranda açığa çıktı Tam Boyutta Gör
    Gelelim 2024 Volkswagen Tiguan'daki bu uzunluk artışının iç mekândaki yansımasına. Eskiye göre daha pratik bir kullanım sunan modelin bagaj hacmi 33 litre artışla 648 litreye yükselmiş durumda. Bunun yanı sıra, sürücü ve ön yolcu için 9 mm, arkadakiler için de 10 mm'lik ekstra baş mesafesinden söz ediliyor. Tiguan'ın üst donanım seviyesinde 14 yöne ayarlanabilen elektrikli, ısıtmalı ve soğutmalı koltuklar tercih edilebilecek. Isıtma ve soğutma özelliği, havanın sıcaklığına göre otomatik aktif olacak şekilde programlanabilecek.

    Önce Porsche Cayenne, sonrasında ise makyajlı Touareg'de gördüğümüz yenilikçi IQ.LIGHT HD Matrix farlar Tiguan'da da opsiyon olarak yerini alacak. Her biri 19.200 adet mikro LED'den oluşan farların uzun huzmeli far konumundayken 500 metreye kadar ileriyi aydınlatabildiği belirtiliyor. Arka tarafta ise gövde rengi spoyler, yenilenen LED stoplar ve tamponda boydan boya uzanan ince ışık şeridi bizleri bekliyor olacak.

    Yenilenen teknolojik iç mekân

    2024 Volkswagen Tiguan'ın tasarımı büyük oranda açığa çıktı Tam Boyutta Gör
    Yeni Volkswagen Tiguan'ın iç mekânı da büyük oranda elden geçirildi. Alt donanım seviyelerinde 12.9 inç dokunmatik multimedya ekranı, pahalı versiyonlarda ise 15 inçlik daha büyük seçeneğe yer verilecek. Bu büyük ekran; navigasyon, müzik ve klima kontrolleri gibi pek çok önemli fonksiyonu bünyesinde barındıracak ve hızlı erişim menüleriyle kişiselleştirilebilecek. Orta konsolda ise Driving Experience Control adı verilen döner düğmeye yer veriliyor. Kendi küçük ekranına sahip olan bu düğme ile sürüş modu, müzik sesi ve ambiyans aydınlatmasının rengi ayarlanabilecek.

    10.25 inçlik dijital gösterge panelinin de bulunacağı yeni Tiguan'da ayrıca Alman üreticinin ön cam boyunca uzanan yeni head-up display sistemi kullanılacak. Orta konsolunda daha fazla depolama alanına yer verileceği belirtilen araçta ayrıca yeni akustik paketi de opsiyon olarak sunulacak. Alman üretici, bu paketin üst seviye ses konforu sağlamak için geliştirildiğini belirtiyor. Tiguan, gelecekte sadece DSG şanzıman ile satışa sunulacak. Bu şanzıman için vites seçicinin de direksiyonun arkasındaki kola taşındığını görmekteyiz.

    eHybrid seçenekler ile 100 km'ye kadar elektrikli menzil

    2024 Volkswagen Tiguan'ın tasarımı büyük oranda açığa çıktı Tam Boyutta Gör
    Yeni nesil Tiguan, benzinli, dizel ve şarj edilebilir hibrit motorlarla satılmaya devam edecek. Şarj edilebilir hibrit modeller 201 ila 268 beygire kadar güç üretecek ve 100 kilometreye kadar saf elektrikli sürüş menzili sunabilecek. eHybrid adı verilen bu modeller, daha hızlı AC şarj desteğinin yanı sıra ilk kez DC şarj özelliğine de kavuşacak. Tiguan, önden veya dört tekerlekten çekiş konfigürasyonlarıyla tercih edilebilecek. 

    Tiguan'ın dünya prömiyeri önümüzdeki sonbaharda yapılacak. Konuyla ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz. O zamana dek yeni Tiguan'ın kamuflajlı görsellerine aşağıdaki fotoğraf galerisinden göz atabilirsiniz:

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    donanimhabercom Instagram

    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

    A
    aysegul.08 3 gün önce

    spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor

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    Furkooo85 1 hafta önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 1 hafta önce

    🤩

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    Mantarın Başı 1 hafta önce

    Çok iyi

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