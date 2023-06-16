2024 Volkswagen Tiguan'ın iç ve dış tasarımı büyük oranda açığa çıktı

- Yeni Volkswagen Tiguan, özellikleriyle neler sunuyor❓
- Yenilenen teknolojik iç mekân
- eHybrid seçenekler ile 100 km'ye kadar elektrikli menzil
- Yorumlar
Yeni Volkswagen Tiguan, özellikleriyle neler sunuyor❓
Üzerinde kamuflaj bulunmasına rağmen yeni nesil Volkswagen Tiguan'ın selefine göre daha kıvrımlı bir gövdeye sahip olduğunu görebiliyoruz. Bu tasarım, akıllara %100 elektrikli ID.4 modelini getiriyor. Boyutlar söz konusu olduğunda ise Tiguan'ın 4551 mm uzunluğa ve 1640 mm yüksekliğe sahip olduğunu öğreniyoruz. Bu da mevcut modele kıyasla 32 mm daha uzun ve 5 mm daha yüksek olduğu anlamına geliyor. 1939 mm genişlik ve 2681 mm aks mesafesi ise değişmemiş.
Önce Porsche Cayenne, sonrasında ise makyajlı Touareg'de gördüğümüz yenilikçi IQ.LIGHT HD Matrix farlar Tiguan'da da opsiyon olarak yerini alacak. Her biri 19.200 adet mikro LED'den oluşan farların uzun huzmeli far konumundayken 500 metreye kadar ileriyi aydınlatabildiği belirtiliyor. Arka tarafta ise gövde rengi spoyler, yenilenen LED stoplar ve tamponda boydan boya uzanan ince ışık şeridi bizleri bekliyor olacak.
Yenilenen teknolojik iç mekân
10.25 inçlik dijital gösterge panelinin de bulunacağı yeni Tiguan'da ayrıca Alman üreticinin ön cam boyunca uzanan yeni head-up display sistemi kullanılacak. Orta konsolunda daha fazla depolama alanına yer verileceği belirtilen araçta ayrıca yeni akustik paketi de opsiyon olarak sunulacak. Alman üretici, bu paketin üst seviye ses konforu sağlamak için geliştirildiğini belirtiyor. Tiguan, gelecekte sadece DSG şanzıman ile satışa sunulacak. Bu şanzıman için vites seçicinin de direksiyonun arkasındaki kola taşındığını görmekteyiz.
eHybrid seçenekler ile 100 km'ye kadar elektrikli menzil
Tiguan'ın dünya prömiyeri önümüzdeki sonbaharda yapılacak. Konuyla ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz. O zamana dek yeni Tiguan'ın kamuflajlı görsellerine aşağıdaki fotoğraf galerisinden göz atabilirsiniz:
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spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor
Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
🤩
Çok iyi