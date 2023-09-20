Yeni Volkswagen Tiguan, 100 km elektrikli menzil sunan versiyonlarıyla tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Alman otomotiv devi Volkswagen, uzun süredir ipuçlarını paylaştığı üçüncü nesil Tiguan'ı kısa süre önce resmi olarak tanıttı. MQB Evo platformunun farklı bir versiyonunu kullanan yeni 2024 Volkswagen Tiguan, markanın yeni tasarım dilini gözle önüne seriyor.

Yeni Volkswagen Tiguan, özellikleriyle neler sunuyor❓

2024 Volkswagen Tiguan'ın tasarımına baktığımızda, Alman markanın içten yanmalı motorlu otomobillerinde de ID elektrikli araç serisindeki tasarım diline dönmeye başladığını görmekteyiz. Marka, bu tasarımla SUV'un 0.33 olan hava sürtünme katsayısını 0.28'e çekmeyi başarmış. Tiguan'daki farların ince bir panjur ile birbirine bağlandığını görmekteyiz. Üst paketlerde ortadaki ince LED şerit ile kombine edilecek olan bu farlar opsiyon olarak IQ.LIGHT HD Matrix teknolojisiyle satın alınabilecek.

Tamponda yatay çizgilere sahip büyük merkez hava girişi ve dikey hava kanallarıyla mevcut kasadaki sportif çizgiden biraz sapan yeni Tiguan'ın yan tarafında da keskin omuz çizgisinden ziyade sadece ön-arka çamurluklar üzerinde adeta bir kaş gibi belirginleşen kavisli çizgiler görmekteyiz. 2024 Volkswagen Tiguan'ın arka bölümü ise diğer bölümlere göre biraz daha sert çizgilere sahip. Bu alanda gövde rengi bagaj spoyleri, boydan boya uzanan yeni LED ışık imzası ve tampondaki yatay ışık şeridi dikkat çekiyor.

Geniş motor yelpazesi

Tam Boyutta Gör Yeni Tiguan'ın kaputu altında farklı seçenekler karşımıza çıkıyor. 1.5 litre turbo dört silindirli benzinli motorla kombine edilen 48V hafif hibrit sistem, silindir kapatma teknolojisi sayesinde yüksek güç gerektirmeyen durumlarda iki silindirle çalışıyor. 201 veya 262 hp güç üreten 2.0 litre turbo dört silindirli benzinli motorların da sunulduğu üçüncü nesil Tiguan'da 150 veya 190 beygirlik 2.0 litre turbo dizel seçenekler de varlığını sürdürüyor.

Yenilenen SUV'un 4Motion dört tekerlekten çekişli versiyonlarındaki donanımın titreşimleri azaltacak biçimde güncellendiği belirtiliyor. Tiguan'ın hem önden çekişli hem de dört tekerlekten çekişli versiyonlarında yeni DCC Pro uyarlanabilir şasi kontrolü tercih edilebiliyor. Güvenlik tarafında ise adaptif hız sabitleyici, yokuş kalkış desteği, park mesafe kontrolü, şerit takip asistanı, şerit değiştirme asistanı vb. özellikler mevcut.

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2024 Volkswagen Tiguan'ın motor gamında iki tane şarj edilebilir hibrit seçenek dikkat çekiyor. Toplam güçleri 201 veya 268 beygir olarak tercih edilebilen bu seçeneklerde 19.7 kWsa (bir şarj edilebilir hibrit araca göre standardın üzerinde) batarya ile 100 km'ye kadar saf elektrikli sürüş menzili vadediliyor. 11 kW AC şarj desteğinin bulunduğu araçlarda 50 kW DC hızlı şarj desteğinin sunulması da altı çizilmesi gereken detaylardan.

Yenilenen iç mekan

Tam Boyutta Gör Tiguan'ın iç mekanında, geçtiğimiz haftalarda tanıtılan yeni Passat'ta da gördüğümüz tasarım dili kendini gösteriyor. Direksiyon simidinin üzerinde kullanıcılardan gelen geri bildirimlerin sonucu olarak fiziksel düğmelere dönüş yapılmış. Hemen arkada yeni dijital gösterge paneli göze çarparken ortada ise büyük bir multimedya ekranı bizleri karşılıyor. Orta konsoldaki döner düğme de multimedya sistemine entegre kontrollerin sağlandığı ilave bir detay olarak dikkat çekiyor.

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2024 Volkswagen Tiguan tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri