Yeni Volkswagen Tiguan, 100 km elektrikli menzil sunan versiyonlarıyla tanıtıldı

- Yeni Volkswagen Tiguan, özellikleriyle neler sunuyor❓
- Geniş motor yelpazesi
- Yenilenen iç mekan
- Yorumlar
Yeni Volkswagen Tiguan, özellikleriyle neler sunuyor❓
2024 Volkswagen Tiguan'ın tasarımına baktığımızda, Alman markanın içten yanmalı motorlu otomobillerinde de ID elektrikli araç serisindeki tasarım diline dönmeye başladığını görmekteyiz. Marka, bu tasarımla SUV'un 0.33 olan hava sürtünme katsayısını 0.28'e çekmeyi başarmış. Tiguan'daki farların ince bir panjur ile birbirine bağlandığını görmekteyiz. Üst paketlerde ortadaki ince LED şerit ile kombine edilecek olan bu farlar opsiyon olarak IQ.LIGHT HD Matrix teknolojisiyle satın alınabilecek.
Tamponda yatay çizgilere sahip büyük merkez hava girişi ve dikey hava kanallarıyla mevcut kasadaki sportif çizgiden biraz sapan yeni Tiguan'ın yan tarafında da keskin omuz çizgisinden ziyade sadece ön-arka çamurluklar üzerinde adeta bir kaş gibi belirginleşen kavisli çizgiler görmekteyiz. 2024 Volkswagen Tiguan'ın arka bölümü ise diğer bölümlere göre biraz daha sert çizgilere sahip. Bu alanda gövde rengi bagaj spoyleri, boydan boya uzanan yeni LED ışık imzası ve tampondaki yatay ışık şeridi dikkat çekiyor.
Geniş motor yelpazesi
Yenilenen SUV'un 4Motion dört tekerlekten çekişli versiyonlarındaki donanımın titreşimleri azaltacak biçimde güncellendiği belirtiliyor. Tiguan'ın hem önden çekişli hem de dört tekerlekten çekişli versiyonlarında yeni DCC Pro uyarlanabilir şasi kontrolü tercih edilebiliyor. Güvenlik tarafında ise adaptif hız sabitleyici, yokuş kalkış desteği, park mesafe kontrolü, şerit takip asistanı, şerit değiştirme asistanı vb. özellikler mevcut.
2024 Volkswagen Tiguan'ın motor gamında iki tane şarj edilebilir hibrit seçenek dikkat çekiyor. Toplam güçleri 201 veya 268 beygir olarak tercih edilebilen bu seçeneklerde 19.7 kWsa (bir şarj edilebilir hibrit araca göre standardın üzerinde) batarya ile 100 km'ye kadar saf elektrikli sürüş menzili vadediliyor. 11 kW AC şarj desteğinin bulunduğu araçlarda 50 kW DC hızlı şarj desteğinin sunulması da altı çizilmesi gereken detaylardan.
Yenilenen iç mekan
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.