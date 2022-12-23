585 beygirlik elektrikli Kia EV6 GT Türkiye fiyatı ve özellikleri

Kia EV6 GT, özellikleriyle neler sunıuyor❓
Kia EV6 GT'nin vergisiz fiyatı 1.430.837 TL. Hem motor gücü hem de matrahı nedeniyle yüzde 60 ÖTV dilimine giriyor. Bu nedenle vergiler dahil fiyatı 2.710.000 TL'ye kadar çıkıyor. EV6 GT'de 4x4 çekiş özelliği sunan kalıcı mıknatıslı senkron motorlar bulunuyor. Diğer versiyonda bu motorlar 325 PS güç ve 605 Nm tork sunarken, ailenin en üstündeki GT versiyonda bu değerler 585 PS güç ve 740 Nm tork olarak karşımıza çıkıyor.
Yeni Kia EV6 GT, daha güçlü motorları sayesinde 0-100 km/s hızlanmasını 3,5 saniyede tamamlıyor. Diğer versiyonda bu süre 5,2 saniye. Bu durum son hıza da yansıtılmış. Standart versiyonda 188 km/s ile sınırlandırılan azami hız EV6 GT'de saatte 260 km'ye kadar uzanıyor. Elbette bu durum menzil ve enerji tüketimi hanesine eksi puan olarak yansıyor. WLTP'ye göre 424 kilometre sürüş menzili sunan EV6 GT'nin enerji tüketimi de 100 km'de 20,6 kWsa. Standart versiyonda bu değerler sırasıyla 506 km ve 17,2 kWsa.
Kia EV6 GT, diğer donanım seviyelerinden farklı olarak 21 inçlik daha büyük çaplı jantlarla geliyor. Yine stepne yerine lastik bakım kiti standart. Bunun dışında gövde tasarımında GT-Line'a göre pek farklılık yok. Adaptif LED ön farlar, LED gündüz farları, LED stoplar, LED sisler, elektrikli katlanabilir yan aynalar, GT tasarım tampon ve difüzör, elektrikli açılabilir sunroof, ön-arka park sensörleri ve spoyler, bu alanda karşımıza çıkan standart donanımlardan.
Güvenlik tarafında ise akıllı hız sabitleyici, ön çarpışma engelleme asistanı, arka çapraz trafik çarpışma asistanı, kör nokta çarpışma önleme, arka park çarpışma önleme, uzaktan akıllı park sistemi, şerit takip asistanı ve şeritte kalma aistanı gibi pek çok teknoloji diğer donanım seviyelerindeki gibi standart. Tek fark olarak EV6 GT'de orta konsol hava yastığının bulunmadığını görmekteyiz.
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bunun bir de ucaklı versiyonunu yapsın.. IHA'ya benzesin.. uzaktan kumandayla ucursun..
@vjdrsjejv yav he he... tipik ak-troll kafası boş ve vıcık vıcık...
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d