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    585 beygirlik elektrikli Kia EV6 GT Türkiye fiyatı ve özellikleri

    Türkiye'de elektrikli otomobil çeşitliliği artmaya devam ediyor. Elektrikli Kia EV6 ailesinin en üstünde yer alan EV6 GT'nin fiyatı ve özellikleri haberimizde:   
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    585 beygirlik elektrikli Kia EV6 GT Türkiye fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Kia'nın tasarımı ve özellikleriyle ses getiren modeli Kia EV6, ilk olarak 325 beygirlik 4x4 versiyonu ve GT-Line donanım seviyesiyle Türkiye'de satışa sunulmuştu. Ardından aynı versiyonun Prestige donanımı da listeye eklendi. Koreli marka şimdi de 585 beygirlik Kia EV6 GT ile karşımızda. Elektrikli Kia EV6 GT fiyatı 2.710.000 TL olarak açıklanmış durumda.

    Kia EV6 GT, özellikleriyle neler sunıuyor❓

    Kia EV6 GT'nin vergisiz fiyatı 1.430.837 TL. Hem motor gücü hem de matrahı nedeniyle yüzde 60 ÖTV dilimine giriyor. Bu nedenle vergiler dahil fiyatı 2.710.000 TL'ye kadar çıkıyor. EV6 GT'de 4x4 çekiş özelliği sunan kalıcı mıknatıslı senkron motorlar bulunuyor. Diğer versiyonda bu motorlar 325 PS güç ve 605 Nm tork sunarken, ailenin en üstündeki GT versiyonda bu değerler 585 PS güç ve 740 Nm tork olarak karşımıza çıkıyor.

    Yeni Kia EV6 GT, daha güçlü motorları sayesinde 0-100 km/s hızlanmasını 3,5 saniyede tamamlıyor. Diğer versiyonda bu süre 5,2 saniye. Bu durum son hıza da yansıtılmış. Standart versiyonda 188 km/s ile sınırlandırılan azami hız EV6 GT'de saatte 260 km'ye kadar uzanıyor. Elbette bu durum menzil ve enerji tüketimi hanesine eksi puan olarak yansıyor. WLTP'ye göre 424 kilometre sürüş menzili sunan EV6 GT'nin enerji tüketimi de 100 km'de 20,6 kWsa. Standart versiyonda bu değerler sırasıyla 506 km ve 17,2 kWsa.

    585 beygirlik elektrikli Kia EV6 GT Türkiye fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Kia EV6 GT'nin ölçüleri standart versiyonla aynı. Sadece süspansiyondan kaynaklı olarak yere 5 mm daha yakın. Aks mesafesi aynı olmasına rağmen arkada sunulan bacak mesafesinin 16 mm fazla olması da hayli ilginç. Şarj sürelerinde değişiklik yok ancak tekrar hatırlatmak adına 77,4 kWsa'lik bataryanın 350 kW DC hızlı şarj ile 18 dakikada yüzde 10-80 doluma ulaştığını belirtelim. 50 kW DC hızlı şarj cihazıyla bu süre 73 dakikaya kadar çıkıyor.

    Kia EV6 GT, diğer donanım seviyelerinden farklı olarak 21 inçlik daha büyük çaplı jantlarla geliyor. Yine stepne yerine lastik bakım kiti standart. Bunun dışında gövde tasarımında GT-Line'a göre pek farklılık yok. Adaptif LED ön farlar, LED gündüz farları, LED stoplar, LED sisler, elektrikli katlanabilir yan aynalar, GT tasarım tampon ve difüzör, elektrikli açılabilir sunroof, ön-arka park sensörleri ve spoyler, bu alanda karşımıza çıkan standart donanımlardan.

    585 beygirlik elektrikli Kia EV6 GT Türkiye fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    İç mekânda ise söz konusu versiyon kendisini GT tasarım süet deri koltuk döşemeleriyle belli ediyor. Anahtarsız giriş ve çalıştırma, sürüş modu seçimi, ısıtmalı direksiyon, ısıtmalı ön-arka koltuklar, 12.3 inç ekranlar, head-up display, kablosuz cep telefonu şarj ünitesi ve Meridian ses sistemi gibi donanımlar aynı şekilde devam ediyor. Öte yandan, GT-Line'daki soğutmalı, bel desteğine sahip Relaxation özellikli ön koltuklar GT'de bulunmuyor.

    Güvenlik tarafında ise akıllı hız sabitleyici, ön çarpışma engelleme asistanı, arka çapraz trafik çarpışma asistanı, kör nokta çarpışma önleme, arka park çarpışma önleme, uzaktan akıllı park sistemi, şerit takip asistanı ve şeritte kalma aistanı gibi pek çok teknoloji diğer donanım seviyelerindeki gibi standart. Tek fark olarak EV6 GT'de orta konsol hava yastığının bulunmadığını görmekteyiz.

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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    Warlord384 10 saat önce

    bunun bir de ucaklı versiyonunu yapsın.. IHA'ya benzesin.. uzaktan kumandayla ucursun..

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    ugah6aiw 10 saat önce

    @vjdrsjejv yav he he... tipik ak-troll kafası boş ve vıcık vıcık...

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    vjdrsjejv 1 gün önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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