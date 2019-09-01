Empagliflozin adlı diyabet ilacının kalp hastalığı riskini azalttığı düşünülüyor

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Toronto'da bulunan St. Michael's Hospital kurumu tarafından yürütülen bir araştırmaya göre Tip 2 diyabeti olan hastalar için kullanılan ve kan şekerini düzenlemeye yarayan ilaçlar kalp hastalıklarını da önlüyor.
Empagliflozin olarak adlandırılan ve kan şekerinin düzenlenmesi için kullanılan ilaç, SGLT2 inhibitörleri sınıfında yer alıyor. Araştırmaya göre kemik iliğinde bulunan ve kalp sağlığı açısından kritik öneme sahip; dolaşımda bulunan progenitör hücreler ile enflamatuar hücreler, empagliflozin adlı diyabet ilacı ile düzenleniyor.
Diyabet hastası ve kalp hastalığı riski taşıyan hastaların; bu tür ilaçlar ile kalp hastalığı riski açısından kontrol altına alınacağı düşünülüyor. İlaçların hasarlı hücreleri onardığı ve bu sayede de hatalı damar yenilenmesinin önüne geçildiği bildiriliyor.
SGLT2 inhibitörlerinin kalp hastalıklarını önlediği düşünülüyor
Keenan Research Centre for Biomedical Science (KRCBS) kurumunda kalp cerrahı ve bilim insanı Dr. Subodh Verma; SGLT2 inhibitörlerinin diyabet hastalarında, kalp hastalığı riskini azalttığına dair net kanıtlar veren büyük ölçekli klinik araştırmalar yürüttüklerini belirtti. Ayrıca yapılan çalışmalardan önce bu riskin neyin azalttığını bilmediklerini de sözlerine ekledi.
Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, 2016 yılında diyabet nedeniyle 1,6 milyon insan hayatını kaybetti. Diyabet ise, körlük, böbrek yetmezliği, kalp krizi, felç ve alt ekstremite amputasyonu gibi durumların ana nedenlerinden birini oluşturmayı sürdürüyor. Kalp hastalıkları, diyabet hastalarını kardiyovasküler sorunlara daha duyarlı hale getiriyor ve bu sebeple bu durum endişe kaynağı olmayı sürdürüyor.
Empagliflozin progenitör hücreleri restore ediyor
Araştırma ekibi çeşitli kan örneklerini kullandı ve diyabet hastalarında rejeneratif progenitör hücrelerin azaldığını gösterdi. Daha sonra hastalara empagliflozin verildi ve ilacı alan hastaların progenitör hücrelerinin restore edildiği yani yenilendiği gözlemlendi.
Yapılan araştırmanın, diyabet hastalarında kalp hastalığı riskini azaltacak önemli bir adım olduğu düşünülüyor.
Ayrıca Bkz. "Vejetaryen, vegan diyet ile tip 2 diyabet ilişkisi"
Araştırmacılar, yeni bulguların; şeker hastalığı ile birlikte komplike kalp hastalığı olan hastalar için yeni tedavilerin temelini oluşturabileceğini düşünüyor.
https://medicalxpress.com/news/2019-08-diabetes-medication-potential-heart-disease.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle