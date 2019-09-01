Empagliflozin adlı diyabet ilacının kalp hastalığı riskini azalttığı düşünülüyor

Toronto'da bulunan St. Michael's Hospital kurumu tarafından yürütülen bir araştırmaya göre Tip 2 diyabeti olan hastalar için kullanılan ve kan şekerini düzenlemeye yarayan ilaçlar kalp hastalıklarını da önlüyor.

Empagliflozin

SGLT2 inhibitörlerinin kalp hastalıklarını önlediği düşünülüyor



Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, 2016 yılında diyabet nedeniyle 1,6 milyon insan hayatını kaybetti. Diyabet ise, körlük, böbrek yetmezliği, kalp krizi, felç ve alt ekstremite amputasyonu gibi durumların ana nedenlerinden birini oluşturmayı sürdürüyor. Kalp hastalıkları, diyabet hastalarını kardiyovasküler sorunlara daha duyarlı hale getiriyor ve bu sebeple bu durum endişe kaynağı olmayı sürdürüyor.

Ayrıca Bkz.

"Vejetaryen, vegan diyet ile tip 2 diyabet ilişkisi"

Araştırmacılar, yeni bulguların; şeker hastalığı ile birlikte komplike kalp hastalığı olan hastalar için yeni tedavilerin temelini oluşturabileceğini düşünüyor.

https://medicalxpress.com/news/2019-08-diabetes-medication-potential-heart-disease.html

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olarak adlandırılan ve kan şekerinin düzenlenmesi için kullanılan ilaç,inhibitörleri sınıfında yer alıyor. Araştırmaya göre kemik iliğinde bulunan ve kalp sağlığı açısından kritik öneme sahip; dolaşımda bulunanilehücreler,adlı diyabet ilacı ile düzenleniyor.Diyabet hastası ve kalp hastalığı riski taşıyan hastaların; bu tür ilaçlar ile kalp hastalığı riski açısından kontrol altına alınacağı düşünülüyor. İlaçlarınbildiriliyor.(KRCBS) kurumunda kalp cerrahı ve bilim insanıAyrıca yapılan çalışmalardan önce bu riskin neyin azalttığını bilmediklerini de sözlerine ekledi.Araştırma ekibi çeşitli kan örneklerini kullandı vegösterdi.Yapılan araştırmanın,kalp hastalığıönemli bir adım olduğu düşünülüyor.