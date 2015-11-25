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Volkswagen'den Google Glass atılımı

Yaptığı bazı hileli adımlar ile otomobil dünyasının son dönemde en çok konuştuğu isim olmayı başaran otomobil üreticisi Volkswagen, bu sefer daha farklı bir konu ile gündemimizde.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Volkswagen'den Google Glass atılımı

Son dönemde daha çok detaylarına burada yer verdiğimiz emisyon skandalı ile olumsuz şekilde gündeme gelen Almanya'nın büyük otomobil üreticilerinden Volkswagen, bu sefer uzun süredir test ettiği bir olumlu bir gelişmeyi hayata geçirdi.
Otomobil üreticisi yaptığı bir açıklama ile "Wolfsburg" fabrikasında çalışan lojistik personeli için üç boyutlu akıllı gözlükleri standart bir aksesuar haline getirdiğini duyurdu. Direkt olarak isim vermiyor olsa da yayınlanan fotoğraflarda Google Glass olduğu görülen bu üç boyutlu akıllı gözlükler, personelin ihtiyacı olan tüm bilgileri gözleri önüne seriyor.
Google Glass bildiğiniz üzere bünyesinde ufak bir ekran taşıyor ve kişilerin görüş açısını tamamen kapatmadığı için iş dünyası içerisinde de rahatlıkla kullanılabiliyor. Lojistik personeli de bu ekran üzerinden hangi ürünü alacaklarını, parça numaralarını ya da parçanın yerini hızlıca görüntüleyebiliyor.
Ses ve basit kaydırma komutları ile yönetiliyor olmasıya aktif çalışma alanı içerisinde akıllı telefonlardan daha kullanışlı bir çözüm oluşturan ve işçilerin bilgi alma sürecinde iki elini de boşa çıkartan Google Glass, aynı zamanda üzerindeki kamera yardımıyla kullanılan parçanın barkot taramasını da gerçekleştirebiliyor. Doğru barkotlar yeşil, yanlış barkotlar ise kırmızı gösterilerek personelin hata yapması önlenebiliyor.
Şimdilik 30 personel tarafından kullanılan sürecin, Volkswagen tarafından diğer departmanlara yayılması planlanıyor.

http://www.volkswagenag.com/content/vwcorp/info_center/en/news/2015/11/3D_smart_glasses.html Yorum Yaz
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ceo-tr 4 yıl en beğenilen
Adam cyborg gibi duruyor :)
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Patren 4 yıl
Volkswagen Google Glass da hilesini yaparlar
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seref35 4 yıl
Volvo Microsoft Hololens sonrası bu haber ilginç
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Master_Evil 4 yıl
önce dizel işini temizlesinler sonra böyle şeylerle uğraşırlar
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sdelta 4 yıl
Şarjı fazla gitmiyor, powerbank ile gezmeleri lazım sürekli kullanım için :D
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Statistik 4 yıl
Artik nasil hile yapacaklarini calisanlara bu gözlükler vasitasiyla ögretecekler
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Patren 4 yıl
Volkswagen Google Glass da hilesini yaparlar
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Aslanhan. 4 yıl
Volkswagen google glassı çalışanlarına değil, tüm dünyaya bedava dağıtsa, yerle bir olan imajını düzeltemez.
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interwap 4 yıl
Gözlük fotoğraftaki haliyle görüş açısını kapatıyor. Olmamış.
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Elsa 4 yıl
Gözlüğün yazılımını bosh üretecekmiş.
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ceo-tr 4 yıl en beğenilen
Adam cyborg gibi duruyor :)
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