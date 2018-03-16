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Volkswagen'den yeni Passat müjdesi, yakında geliyor

Alman üretici, düzenlediği yıllık medya konferansı sırasında 8. nesil VW Passat'ın makyajlı olarak çok yakında Avrupa pazarına sunulacağını açıkladı. Variant ve hibrit versiyonları da gelecek.
1 yıl
17,4b
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27
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Volkswagen'den yeni Passat müjdesi, yakında geliyor
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Görsel satışta olan modele aittir. 
Volkswagen, sekizinci nesil Passat’ı yeniden elden geçirerek makyajlı bir versiyonunu önümüzdeki aylarda Avrupa pazarına sunacağını açıkladı. Şirketin yıllık medya konferansında duyurulana göre, 9’u Çin pazarına olmak üzere bu yıl çıkarılacak 22 yeni modelin bir parçası olarak makyajlı Volkswagen Passat’ın Avrupa versiyonu satışa sunulacak. 

Variant ve hibrit versiyonları devam edecek

Herbert Diess’in yaptığı konuşmaya göre makyajlı Passat Avrupa yollarına oldukça yakın. Her zaman olduğu gibi zengin versiyonlarla satışa sunulacak Passat ailesinde hibrit versiyonlar da bulunacak. Bu aileyi yıl sonunda şirketin kompakt SUV modeli T-Cross izleyecek. İpuçlarını bu kadarla sınırlandıran Diess, yeni Passat’ın Avrupa versiyonuyla ilgili daha fazla detay ne yazık ki paylaşmadı.

Makyajlı Passat, Kuzey Amerikalı kardeşinden farklı olarak grubun birçok modelinin de temelini oluşturan MQB platformu üzerinden yükselecek. Yapılacak değişikliklerin ön ve arkadaki ışık grubunu kapsaması beklenirken, kabin tarafında küçük değişikliklerin yanı sıra bazı teknik güncellemelerin de yapılacağı düşünülüyor.

Passat seçenek olarak zengin 

Şuanda Türkiye’de satılan Volskwagen Passat’ta Trendline, Impression, Comfortline ve Highline gibi zengin donanım seçenekleri bulunuyor. Bu seçeneklerin kaputunun altında benzinli olarak 125 ve 150 beygir güç üreten 1.4 TSI ünite yer alırken, dizel tarafında ise 120 beygirlik 1.6 TDI ile 150, 190 ve 240 beygirlik 2.0 TDI motorlar yer alıyor.

Volkswagen, Passat'ın yanı sıra 2018 yılının sonlarında yeni nesil Jetta’nın tamamen elektrikli bir versiyonunu Bora adı altında Çin’de satışa sunacak. Aynı zamanda üreticinin merakla beklenen modellerinden biri olan yeni nesil Touareg de 23 Mart tarihinde resmi olarak tanıtılacak.


https://www.carscoops.com/2018/03/redesigned-volkswagen-passat-coming-europe-year/ Yorum Yaz
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AlicanNalbat 1 yıl en beğenilen
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Kerim5100 1 yıl
Devlet bunu beğendi :D
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kotukoylu 1 yıl
Yeminlen geçen ihaleden 300.000 lira para kaldırmıştım.ne yapacağımı şaşırmıştım.bu haber çok iyi geldi.
Müjdelik olarak ne istersin sayın editörüm ya...paramla alacağım ürüne ne müjdesi?
indirim mi yapıyor ötv yi devlet mi karşılıyor kdv indirimimi var?
asgari ücretin 1600 lira olduğu ülkede 120000(artık ne haltsa fiyatı) liraya araba almak akıl karı işmi? müjdeyi anlat bi hele ekonomi çok mu iyileşti?
Sizin çarşı pazardan haberiniz mi yok yoksa baba parası mı yiyorsunuz? yoksa haberleri bu tarzda yapmak için özel mi görevlendirildiniz.
Allah büyük!...
Yeminlen geçen ihaleden 300.000 lira para kaldırmıştım.ne yapacağımı şaşırmıştım.bu haber çok iyi geldi.Müjdelik olarak ne istersin sayın editörüm ya...par...
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etusch 11 ay
Vw nin yeni versiyonu bile farklı far tasarımı iken makyajlı versiyonda ne değişirler acaba. Sinyal ampulü 1 mm sağa kaldırıldı filan

Mevcut passattan önceki iki jenerasyon gerçekten çok tipsiz araçlardı. İki öncekinin o haliyle oluru yoktu ama bi önceki ufak dokunuşlarla şu hale geldi ve gerçekten albenili bir görünüşü var. Vw nin küçük motorları da ülkemiz için bulunmaz nimet diyebiliriz. Herkes güçlü araba istiyor ama Bunu ucuza yapabilmek lazım. Bunun da tek çaresi küçük hacim turbolar. Başka markalar da dünya genelinde benzer sorunu yalamadıklarından ülkemizin de kapasitesi belli olduğundan pek takan yok.
Vw nin passat ile geldiği rakipsiz konumu kanımca 1.5 Turbo ve hibrit araçlarla çok daha iyi konuma taşıması kaçınılmaz gibi. Rakibi yok çünkü. Takıntı filan ayrı mevzu.
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ThE LoSt 11 ay
Yeni 508 fiyatı iyi ayarlarsa içinden geçecek hiç boşuna piyasaya çıkma passat kardeş.
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sistemli adam 1 yıl
Ülkemizde peynir ekmek gibi satar.
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AsiretinMarjinalCocugu 1 yıl
Makyajla birlikte ön cam dahil, 4 cama fabrika çıkışlı film ve çakar+siren sistemi gelmeli.Kiralik Passat lar hariç başka bir kombinasyon görmedim; daha deli satar.
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drmelihx 1 yıl
Makyaj olayi cok mantikli gelmedi passat direk kasa degistirir genelde..Yeni motor secenekleri makyajdan sayiliyorsa olur..Bir de arka stop grubunu begenmiyorum keske makyajlansa...
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ECDAD_OSMANLI 1 yıl
Anti alamancılar nerdeeeaaaaa
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KaSaTuRa. 1 yıl
her passat görünce goy goy yapan boş arkadaşlar sanırsam farkında değil ama kendi alt markaları haricinde passat şu anda sıfır fiyatlarda ülkede sınıfının en ucuz aracı
passat lafını gördüğünde passatın ham fiyatının aslında gayet ucuz olduğunu ama fiyattaki ülke şartlarına göre şişikliğin aşırı ötv zamları ve yanlış ekonomi politikaları nedenli rekor kur artışından kaynaklandığını anlayabilecek zekaya erişebildiğiniz gün ülke gerçekten değişecek
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Ekrem71.5 1 yıl
verdi daireleri bunu beğendi :D
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zolzauza 1 yıl
Gene kuyruk oluşur para verip üzerine 6-8 ay bekler bizim insanımız :)
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Kirk Lee 1 yıl
Kullanıcı kitlesi yüzünden bu araçtan soğudum...
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volkswagen passat, passat özellikleri ve
7 etiket daha 2019 passat makyajlı passat Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Barış Cankı MPopüler Popüler
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