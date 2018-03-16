Volkswagen'den yeni Passat müjdesi, yakında geliyor

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Volkswagen, sekizinci nesil Passat’ı yeniden elden geçirerek makyajlı bir versiyonunu önümüzdeki aylarda Avrupa pazarına sunacağını açıkladı. Şirketin yıllık medya konferansında duyurulana göre, 9’u Çin pazarına olmak üzere bu yıl çıkarılacak 22 yeni modelin bir parçası olarak makyajlı Volkswagen Passat’ın Avrupa versiyonu satışa sunulacak.

Variant ve hibrit versiyonları devam edecek

Herbert Diess’in yaptığı konuşmaya göre makyajlı Passat Avrupa yollarına oldukça yakın. Her zaman olduğu gibi zengin versiyonlarla satışa sunulacak Passat ailesinde hibrit versiyonlar da bulunacak. Bu aileyi yıl sonunda şirketin kompakt SUV modeli T-Cross izleyecek. İpuçlarını bu kadarla sınırlandıran Diess, yeni Passat’ın Avrupa versiyonuyla ilgili daha fazla detay ne yazık ki paylaşmadı.

Makyajlı Passat, Kuzey Amerikalı kardeşinden farklı olarak grubun birçok modelinin de temelini oluşturan MQB platformu üzerinden yükselecek. Yapılacak değişikliklerin ön ve arkadaki ışık grubunu kapsaması beklenirken, kabin tarafında küçük değişikliklerin yanı sıra bazı teknik güncellemelerin de yapılacağı düşünülüyor.

Passat seçenek olarak zengin

Şuanda Türkiye’de satılan Volskwagen Passat’ta Trendline, Impression, Comfortline ve Highline gibi zengin donanım seçenekleri bulunuyor. Bu seçeneklerin kaputunun altında benzinli olarak 125 ve 150 beygir güç üreten 1.4 TSI ünite yer alırken, dizel tarafında ise 120 beygirlik 1.6 TDI ile 150, 190 ve 240 beygirlik 2.0 TDI motorlar yer alıyor.

Volkswagen, Passat'ın yanı sıra 2018 yılının sonlarında yeni nesil Jetta’nın tamamen elektrikli bir versiyonunu Bora adı altında Çin’de satışa sunacak. Aynı zamanda üreticinin merakla beklenen modellerinden biri olan yeni nesil Touareg de 23 Mart tarihinde resmi olarak tanıtılacak.

https://www.carscoops.com/2018/03/redesigned-volkswagen-passat-coming-europe-year/