Volkswagen'den yeni Passat müjdesi, yakında geliyor

Variant ve hibrit versiyonları devam edecek
Herbert Diess’in yaptığı konuşmaya göre makyajlı Passat Avrupa yollarına oldukça yakın. Her zaman olduğu gibi zengin versiyonlarla satışa sunulacak Passat ailesinde hibrit versiyonlar da bulunacak. Bu aileyi yıl sonunda şirketin kompakt SUV modeli T-Cross izleyecek. İpuçlarını bu kadarla sınırlandıran Diess, yeni Passat’ın Avrupa versiyonuyla ilgili daha fazla detay ne yazık ki paylaşmadı.
Makyajlı Passat, Kuzey Amerikalı kardeşinden farklı olarak grubun birçok modelinin de temelini oluşturan MQB platformu üzerinden yükselecek. Yapılacak değişikliklerin ön ve arkadaki ışık grubunu kapsaması beklenirken, kabin tarafında küçük değişikliklerin yanı sıra bazı teknik güncellemelerin de yapılacağı düşünülüyor.
Passat seçenek olarak zengin
Şuanda Türkiye’de satılan Volskwagen Passat’ta Trendline, Impression, Comfortline ve Highline gibi zengin donanım seçenekleri bulunuyor. Bu seçeneklerin kaputunun altında benzinli olarak 125 ve 150 beygir güç üreten 1.4 TSI ünite yer alırken, dizel tarafında ise 120 beygirlik 1.6 TDI ile 150, 190 ve 240 beygirlik 2.0 TDI motorlar yer alıyor.
Volkswagen, Passat'ın yanı sıra 2018 yılının sonlarında yeni nesil Jetta’nın tamamen elektrikli bir versiyonunu Bora adı altında Çin’de satışa sunacak. Aynı zamanda üreticinin merakla beklenen modellerinden biri olan yeni nesil Touareg de 23 Mart tarihinde resmi olarak tanıtılacak.
https://www.carscoops.com/2018/03/redesigned-volkswagen-passat-coming-europe-year/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Müjdelik olarak ne istersin sayın editörüm ya...paramla alacağım ürüne ne müjdesi?
indirim mi yapıyor ötv yi devlet mi karşılıyor kdv indirimimi var?
asgari ücretin 1600 lira olduğu ülkede 120000(artık ne haltsa fiyatı) liraya araba almak akıl karı işmi? müjdeyi anlat bi hele ekonomi çok mu iyileşti?
Sizin çarşı pazardan haberiniz mi yok yoksa baba parası mı yiyorsunuz? yoksa haberleri bu tarzda yapmak için özel mi görevlendirildiniz.
Allah büyük!...