Samsung Auto sürprizi: Android Auto ve CarPlay'e rakip

Android Auto yoksa Samsung Auto var
Android Auto, dünya genelinde milyonlarca sürücünün vazgeçilmez araç içi bağlantı çözümü haline gelirken, Google hizmetlerinin sınırlı olduğu Çin pazarında kullanılabilir değil. İşte bu boşluğu doldurmak isteyen Samsung, One UI 7 sürümüyle birlikte Samsung Auto adlı yeni araç içi deneyimini tanıttı.
Kullanıcılar, Samsung Auto uygulaması üzerinden sistemin uyumlu olduğu araç modellerinin tam listesine de erişebiliyor. Aktarılanlara göre Çin’de satılan birçok modelle uyumluluk mevcut.
Samsung Auto’nun öne çıkan özelliklerinden biri de konum tabanlı navigasyon sistemi. Kullanıcının mesajlarında yer alan adresleri otomatik olarak algılayarak, bu konumlara hızlı yönlendirme sağlayabiliyor. Ayrıca Çin'deki bazı yerel uygulamalarla entegre olarak, tek tuşla adres paylaşımı yapılarak rota oluşturulmasına imkan tanıyor. Bununla birlikte Baidu ve ICCOA standartlarına dayandığı için Samsung Auto’nun -en azından yakın gelecekte- küresel pazarlara gelmesi pek olası görünmüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hacım ben sildirmedim yönetim silmiştir
@AlbatrosD.IIIFazılBey kardeşim :) yorumları neden sildirdin? Korecesi olan yerlı mıllı KF t50 ve k1 modelleri ilgini çekmedi mi? :)