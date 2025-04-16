Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung Auto sürprizi: Android Auto ve CarPlay'e rakip

    Samsung, beklenmedik bir sürprize imza atarak One UI 7 ile birlikte Samsung Auto platformunu duyurdu. Samsung Auto, adından anlaşıldığı üzere Android Auto ve Apple CarPlay'e rakip.
    Samsung Auto sürprizi: Android Auto ve CarPlay'e rakip Tam Boyutta Gör
    Google'ın Android Auto'su ve Apple'ın CarPlay'i, akıllı telefonunuzun özelliklerini aracınızın gösterge paneline yansıtmanıza olanak tanıyan en iyi platformlar arasında bulunuyor. Ancak bu rekabete şimdi yeni bir oyuncu daha katılıyor: Samsung Auto. Ancak Samsung Auto platformu, şimdilik yalnızca Çin pazarıyla sınırlı ve dışarıya açılması da pek olası görünmüyor.

    Android Auto yoksa Samsung Auto var

    Android Auto, dünya genelinde milyonlarca sürücünün vazgeçilmez araç içi bağlantı çözümü haline gelirken, Google hizmetlerinin sınırlı olduğu Çin pazarında kullanılabilir değil. İşte bu boşluğu doldurmak isteyen Samsung, One UI 7 sürümüyle birlikte Samsung Auto adlı yeni araç içi deneyimini tanıttı.

    Samsung Auto sürprizi: Android Auto ve CarPlay'e rakip Tam Boyutta Gör
    Samsung Auto, Android Auto ile benzer bir arayüz sunuyor. Navigasyon, müzik kontrolü, arama ve mesajlaşma gibi temel işlevler, araç ekranına entegre edilen özel bir kontrol paneli üzerinden kolayca erişilebiliyor. Ancak fark yarattığı bazı özelliklerle dikkat çekiyor. Samsung Auto’nun sesli komut desteği, şirketin dijital asistanı Bixby ile sağlanıyor. Sistem, araçlarla hem kablolu hem de kablosuz olarak bağlanabiliyor. Bağlantı için Baidu CarLife+ ve ICCOA CarLink gibi Çin merkezli teknolojiler kullanılıyor. Bu durum, platformun tamamen Çinli kullanıcıların ihtiyaçlarına göre şekillendirildiğini gösteriyor.

    Kullanıcılar, Samsung Auto uygulaması üzerinden sistemin uyumlu olduğu araç modellerinin tam listesine de erişebiliyor. Aktarılanlara göre Çin’de satılan birçok modelle uyumluluk mevcut.

    Samsung Auto’nun öne çıkan özelliklerinden biri de konum tabanlı navigasyon sistemi. Kullanıcının mesajlarında yer alan adresleri otomatik olarak algılayarak, bu konumlara hızlı yönlendirme sağlayabiliyor. Ayrıca Çin'deki bazı yerel uygulamalarla entegre olarak, tek tuşla adres paylaşımı yapılarak rota oluşturulmasına imkan tanıyor. Bununla birlikte Baidu ve ICCOA standartlarına dayandığı için Samsung Auto’nun -en azından yakın gelecekte- küresel pazarlara gelmesi pek olası görünmüyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    HÜRKUŞ yeni boyasıyla gökyüzünde

    P
    pskillercheto 2 saat önce

    Profil resmi
    AlbatrosD.IIIFazılBey 2 saat önce

    Hacım ben sildirmedim yönetim silmiştir

    P
    pskillercheto 2 saat önce

    @AlbatrosD.IIIFazılBey kardeşim :) yorumları neden sildirdin? Korecesi olan yerlı mıllı KF t50 ve k1 modelleri ilgini çekmedi mi? :)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ipsos dolandırıcılığı salt okunur kaldırma gta 5 oyundan atma sorunu otobüste en iyi koltuk musluktan soğuk su akmıyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S23 Ultra
    Samsung Galaxy S23 Ultra
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    HP Victus Gaming
    HP Victus Gaming
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum