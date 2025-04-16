Samsung Auto sürprizi: Android Auto ve CarPlay'e rakip

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Tam Boyutta Gör Google'ın Android Auto'su ve Apple'ın CarPlay'i, akıllı telefonunuzun özelliklerini aracınızın gösterge paneline yansıtmanıza olanak tanıyan en iyi platformlar arasında bulunuyor. Ancak bu rekabete şimdi yeni bir oyuncu daha katılıyor: Samsung Auto. Ancak Samsung Auto platformu, şimdilik yalnızca Çin pazarıyla sınırlı ve dışarıya açılması da pek olası görünmüyor.

Android Auto yoksa Samsung Auto var

Android Auto, dünya genelinde milyonlarca sürücünün vazgeçilmez araç içi bağlantı çözümü haline gelirken, Google hizmetlerinin sınırlı olduğu Çin pazarında kullanılabilir değil. İşte bu boşluğu doldurmak isteyen Samsung, One UI 7 sürümüyle birlikte Samsung Auto adlı yeni araç içi deneyimini tanıttı.

Tam Boyutta Gör Samsung Auto, Android Auto ile benzer bir arayüz sunuyor. Navigasyon, müzik kontrolü, arama ve mesajlaşma gibi temel işlevler, araç ekranına entegre edilen özel bir kontrol paneli üzerinden kolayca erişilebiliyor. Ancak fark yarattığı bazı özelliklerle dikkat çekiyor. Samsung Auto’nun sesli komut desteği, şirketin dijital asistanı Bixby ile sağlanıyor. Sistem, araçlarla hem kablolu hem de kablosuz olarak bağlanabiliyor. Bağlantı için Baidu CarLife+ ve ICCOA CarLink gibi Çin merkezli teknolojiler kullanılıyor. Bu durum, platformun tamamen Çinli kullanıcıların ihtiyaçlarına göre şekillendirildiğini gösteriyor.

Kullanıcılar, Samsung Auto uygulaması üzerinden sistemin uyumlu olduğu araç modellerinin tam listesine de erişebiliyor. Aktarılanlara göre Çin’de satılan birçok modelle uyumluluk mevcut.

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Samsung Auto’nun öne çıkan özelliklerinden biri de konum tabanlı navigasyon sistemi. Kullanıcının mesajlarında yer alan adresleri otomatik olarak algılayarak, bu konumlara hızlı yönlendirme sağlayabiliyor. Ayrıca Çin'deki bazı yerel uygulamalarla entegre olarak, tek tuşla adres paylaşımı yapılarak rota oluşturulmasına imkan tanıyor. Bununla birlikte Baidu ve ICCOA standartlarına dayandığı için Samsung Auto’nun -en azından yakın gelecekte- küresel pazarlara gelmesi pek olası görünmüyor.

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Samsung Auto sürprizi: Android Auto ve CarPlay'e rakip