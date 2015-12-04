Volkswagen'in emisyon çözümü; performansı düşürüyor, tüketimi arttırıyor

Haber Editörü
Avrupa genelinde 2016 yılı ocak ayında başlayacak geri çağırmaların yıl sonuna kadar bitirileceği öngörülüyor. Avrupa’da bunlar olurken geçtiğimiz günlerde Doğuş Grubu’ da bir basın bildirisi yayınlayarak, ülkemizde atılacak adımları netleştirdi. Almanya Federal Motorlu Taşıtlar Dairesi tarafından onaylanan teknik çözümün Ocak 2016 tarihinden itibaren Türkiye pazarında da uygulamaya alınması planlanıyor.
Skandaldan etkilenen 2.0 dizel motorlu araçlar için ortalama yarım saatlik bir servis süresi içerisinde sadece yazılım güncellemesi yapılacak. Etkilenen 1.6 TDI motorlu Volkswagen otomobiller için ise hava filtresi ve hava akış sensörünün arasına eklenecek olan hava akım düzleştirici parça için ortalama bir saatlik servis süresine ihtiyaç duyuluyor.
Geri çağrım sonrası yapılacak değişikliklerin performansa ve yakıt sarfiyatına olumsuz etki etmemesi amaçlanmış olmasına rağmen şu an için bu konuda onaylanmış ölçümler ve rakamlar henüz yayınlanmadı.
Ancak geçtiğimiz günlerde ‘Consumer Reports’ ekibi tarafından, otomobillerin emisyon testinde ki hileli ayarlarda kalması sağlanarak bir test yapıldı. Otomobilin ön tekerlekler hareket ederken arka tekerleklerin sabit kalması karşısında, emisyon testinde olduğunu anladığını ve hileyi uygulamaya başladığı belirtiliyor. Otomobilin sürüş esnasında aynı durumda olduğunu sanması için arka tekerleklerin dönüş verilerini araç beynine ileten soketler çıkarılarak teste başlanıyor.
2011 Jetta Sportwagen 2.0 dizel ve 2015 Jetta 2.0 dizelde yapılan denemelerde yakıt ve performans değişimleri söz konusu. 0-60 mil hızlanma testinde Sportwagen için normal modunda 9.9 saniye olan hızlanma emisyon testinde kullanılan hileli modunda 10.5 saniye. 2015 jette için bu değerler hemen hemen aynı 9.1 sn. ve 9.2 sn.
Yakıt sarfiyat testi için ise sonuçlar, 2011 Sportwagen da normal modunda 52 mpg’den hileli modunda 46 mpg’ye düşerken, 2015 sedanda ise 53 mpg’ den 50 mpg’ye düşüyor.
Yapılan testin ölçüm ayrıntıları ve değerlerin hangi şartlarda elde edildiği tam olarak belirtilmiyor. Bu nedenle “ Consumer Reports” tarafından belirtilen değerlerin güvenilirliği tartışmaya açıkken, yetkili kurumlar tarafından onaylanmış ölçümler ve değerler dikkatle bekleniyor.
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"Vw aktarımı çok iyi yeaa opel hyundai sütçü beygiri "
Sütçü beygiri egzozlarına girince ne diyecekler acaba
Konuyu merak edenlerin aklındaki tüm soruların cevaplarını eş zamanlı olarak sizlerle paylaşıyorum.
Dün (15.03.2017)itibarı ile 2012 Jetta 1.6 Dsg TDI aracımı 60.000 periyodik bakımı için Maltepe Erel'e bıraktım.
Klasik servis uygulaması harici Konu başlığına mevzu bahis olan yazılım güncellemesi yapılacağı iletildi.
Daha önce konu ile ilgili kısa bir araştırma yapmıştım ve performans kaybı ile ilgili bir çok makale ile karşılaştığım için servis danışmanı arkadaşa konuyu sordum, danışman böyle bir durumun söz konusu olmadığını ve ayrıca imzalatılan sözleşmede firma tarafından bir kaç madde ile aracınızda güncelleme sonrası aracınızda herhangi bir güç kaybı ya da yakıt tüketimi artışı yaşamayacağımızın garantisini de veriyormuş.
Bunun üzerine gereken tüm işlemler yapılıp akşamında aracımı teslim aldım. Servis ile evimin arası kısa bir mesafe olmasına karşın aracın yeni yazılım sonrası ne durumda olduğunu anlayabilmek için E5 Maltepe / Bostancı arası ve ters istikamette dönüş yaparak minübüs cad. üzerinden evime döndüm.
İlk ve net görüşüm aracın dinamiği tamamen değişmiş, tepkimeler gecikmiş, daha düşük devirlerde vites değiştiğinden araç hantallaşmış. Sanki kendi aracım değil başka birinin farklı bir aracını kullanıyor hissiyatını verdi.
Aracı eşim Maltepe - Tuzla arası işe gidiş dönüşte kullanıyor, bilinç altı yanıltmasın diye konudan bahsetmedim :) akşam iş dönüşü eşim yoldan aradı bu arabaya ne olmuş diye sordu bende durumu anlattım.
O da benimle aynı fikirde olduğunu, vites geçişlerinde (özellikle trafikte ayağınızı gaztan çektiğinizde) kararsızlık olduğu, ivmelemede aracın yavaşladığını söyledi. Bunun üzerine VW yetkli destek hattını aradım ve konuyu ilettim. Temsilci konuyla acil ve özel olarak ilgileneceğini, ihtiyaç durumunda aracın serviste kalması gerekebileceğini filan iletti. Şu an konu ile ilgili dönüşlerini bekleyip durumu sizlerle yeniden paylaşacağım.
Tabiri caiz ise güncelleme sonrası aracın karakteri değişmiş.
Araç fazla salınım yapmasın diye vites geçiş devir süreleri kısaltılmış, bu da aracaç kullanımına bariz şekilde yansımış.
Konu çok yeni olduğu için yakıt sarfiyatı ile ilgili net bir görüşüm yok, fakat izlenimlerime göre bu hantallaşma sonrası bir tık daha düşük olacağı yönünde.
Şimdilik bu kadar, gelişmeler sonrası durumu sizlere paylaşacağım. Umarım güncel ve merak edilen bir kaç sorunuza yanıt olmuştur.
Konuyu merak edenlerin aklındaki tüm soruların cevaplarını eş zamanlı olarak sizlerle paylaşıyorum.
Dün (15.03.2017)itibarı ile 2012 Jetta 1.6 Dsg TDI aracımı 60.000 periyodik bakımı için Maltepe Erel'e bıraktım.
Klasik servis uygulaması harici Konu başlığına mevzu bahis olan yazılım güncellemesi yapılacağı iletildi.
Daha önce konu ile ilgili kısa bir araştırma yapmıştım ve performans kaybı ile ilgili bir çok makale ile karşılaştığım için servis danışmanı arkadaşa konuyu sordum, danışman böyle bir durumun söz konusu olmadığını ve ayrıca imzalatılan sözleşmede firma tarafından bir kaç madde ile aracınızda güncelleme sonrası aracınızda herhangi bir güç kaybı ya da yakıt tüketimi artışı yaşamayacağımızın garantisini de veriyormuş.
Bunun üzerine gereken tüm işlemler yapılıp akşamında aracımı teslim aldım. Servis ile evimin arası kısa bir mesafe olmasına karşın aracın yeni yazılım sonrası ne durumda olduğunu anlayabilmek için E5 Maltepe / Bostancı arası ve ters istikamette dönüş yaparak minübüs cad. üzerinden evime döndüm.
İlk ve net görüşüm aracın dinamiği tamamen değişmiş, tepkimeler gecikmiş, daha düşük devirlerde vites değiştiğinden araç hantallaşmış. Sanki kendi aracım değil başka birinin farklı bir aracını kullanıyor hissiyatını verdi.
Aracı eşim Maltepe - Tuzla arası işe gidiş dönüşte kullanıyor, bilinç altı yanıltmasın diye konudan bahsetmedim :) akşam iş dönüşü eşim yoldan aradı bu arabaya ne olmuş diye sordu bende durumu anlattım.
O da benimle aynı fikirde olduğunu, vites geçişlerinde (özellikle trafikte ayağınızı gaztan çektiğinizde) kararsızlık olduğu, ivmelemede aracın yavaşladığını söyledi. Bunun üzerine VW yetkli destek hattını aradım ve konuyu ilettim. Temsilci konuyla acil ve özel olarak ilgileneceğini, ihtiyaç durumunda aracın serviste kalması gerekebileceğini filan iletti. Şu an konu ile ilgili dönüşlerini bekleyip durumu sizlerle yeniden paylaşacağım.
Tabiri caiz ise güncelleme sonrası aracın karakteri değişmiş.
Araç fazla salınım yapmasın diye vites geçiş devir süreleri kısaltılmış, bu da aracaç kullanımına bariz şekilde yansımış.
Konu çok yeni olduğu için yakıt sarfiyatı ile ilgili net bir görüşüm yok, fakat izlenimlerime göre bu hantallaşma sonrası bir tık daha düşük olacağı yönünde.
Şimdilik bu kadar, gelişmeler sonrası durumu sizlere paylaşacağım. Umarım güncel ve merak edilen bir kaç sorunuza yanıt olmuştur.
Selamlar
Konu ile ilgili şikayetimi firmaya ilettikten sonra bir randevu organize ettiler. Bende C.tesi günü aracım ile birlikte servise gittim. Servis yetkilisi el tipi bilgisayarı araca bağlayarak kontrolleri yaptı, bende bu arada sorunları anlattım. Ardından servis yetkilisi aracın Dsg şanzıman yazılımının eski olduğunu ve değiştirmeyi teklif etti. Çözüm olacaksa buyrun yapın dedim. Yaklaşık 30dk lık bir işlem sonrası güncelleme bitti ve adaptasyon turlarına çıktık. Adaptasyon işlemi bittikten sonra kısa da olsa aracı kullandım ve değişimin farkına vardım. Araç bir önceki karakterine geri dönmüş, tepkimeler de olması gerekti şekilde çalışmaktaydı. Uzun kullanım sonrası yakıt tüketimi ile ilgili bilgileri de sizlerle paylaşacağım.
Emisyon güncellemesi yaptırak arkadaşlar Dsg yazılım güncellemesini de yaptırmayı unutmasınlar.
Hatta servisteki arkadaşa neden emisyon güncellemesi ve bakım yapılırken Dsg yazılım güncellemesini yapmadınız diye sorduğumda, müşterinin şikayeti olmadığı sürece bu tür güncellemeleri yapmıyoruz cevabını verdi.
Banada aynısını söylediler,ben yinede inanmadığım için yaptırmadım.Çünkü akıl var mantık var.Daha çok güç daha fazla enerji ihtiyacı ve dolayısıyla daha fazla egzost dumanı demek.
neymiş emisyon değerleri çokmuş kim takar yurt dışında bu durum nasıl bilmiyorum ama çevremde ne kadar vw dizel kullanan varsa partikül iptali yapıyor.
yakıt düşüyor performans artıyor.
ayrıca yazılım attırıyorlar araç 30- 40 hp artıyor.bilmeyenler varsa araştırsın.
kimin umrunda emisyon
Birilerinin umrunda ki böyle bir terim var ortada. Türkiye'yi baz alarak bazı yorumları yapmaya kalkarsak zaten işimiz yaş. Dünya ölüyor yavaş yavaş bunu bizim insanımız umursasa da umursamasa da dostum...
Umarım muayeneden geçemez düzeltilmeyen arabalar.
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