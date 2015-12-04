Volkswagen'in emisyon çözümü; performansı düşürüyor, tüketimi arttırıyor

Avrupa genelinde 2016 yılı ocak ayında başlayacak geri çağırmaların yıl sonuna kadar bitirileceği öngörülüyor. Avrupa’da bunlar olurken geçtiğimiz günlerde Doğuş Grubu’ da bir basın bildirisi yayınlayarak, ülkemizde atılacak adımları netleştirdi. Almanya Federal Motorlu Taşıtlar Dairesi tarafından onaylanan teknik çözümün Ocak 2016 tarihinden itibaren Türkiye pazarında da uygulamaya alınması planlanıyor.

Skandaldan etkilenen 2.0 dizel motorlu araçlar için ortalama yarım saatlik bir servis süresi içerisinde sadece yazılım güncellemesi yapılacak. Etkilenen 1.6 TDI motorlu Volkswagen otomobiller için ise hava filtresi ve hava akış sensörünün arasına eklenecek olan hava akım düzleştirici parça için ortalama bir saatlik servis süresine ihtiyaç duyuluyor.

Geri çağrım sonrası yapılacak değişikliklerin performansa ve yakıt sarfiyatına olumsuz etki etmemesi amaçlanmış olmasına rağmen şu an için bu konuda onaylanmış ölçümler ve rakamlar henüz yayınlanmadı.





Ancak geçtiğimiz günlerde ‘Consumer Reports’ ekibi tarafından, otomobillerin emisyon testinde ki hileli ayarlarda kalması sağlanarak bir test yapıldı. Otomobilin ön tekerlekler hareket ederken arka tekerleklerin sabit kalması karşısında, emisyon testinde olduğunu anladığını ve hileyi uygulamaya başladığı belirtiliyor. Otomobilin sürüş esnasında aynı durumda olduğunu sanması için arka tekerleklerin dönüş verilerini araç beynine ileten soketler çıkarılarak teste başlanıyor.

2011 Jetta Sportwagen 2.0 dizel ve 2015 Jetta 2.0 dizelde yapılan denemelerde yakıt ve performans değişimleri söz konusu. 0-60 mil hızlanma testinde Sportwagen için normal modunda 9.9 saniye olan hızlanma emisyon testinde kullanılan hileli modunda 10.5 saniye. 2015 jette için bu değerler hemen hemen aynı 9.1 sn. ve 9.2 sn.

Yakıt sarfiyat testi için ise sonuçlar, 2011 Sportwagen da normal modunda 52 mpg’den hileli modunda 46 mpg’ye düşerken, 2015 sedanda ise 53 mpg’ den 50 mpg’ye düşüyor.

Yapılan testin ölçüm ayrıntıları ve değerlerin hangi şartlarda elde edildiği tam olarak belirtilmiyor. Bu nedenle “ Consumer Reports” tarafından belirtilen değerlerin güvenilirliği tartışmaya açıkken, yetkili kurumlar tarafından onaylanmış ölçümler ve değerler dikkatle bekleniyor.



