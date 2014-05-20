Volvo, şehir içi elektrik yollarının potansiyelini ölçmeyi planlıyor

Hazırladığı yüksek güvenlikli otomobil modelleri ile tanınan ve özellikle son dönemde çevreci teknolojilere odaklanan dünyaca ünlü Volvo, elektrikli otobüslerin hareket halinde şarj olabilmesi için kullanılacak şehir içi elektrik yollarının potansiyelini ölçmeyi planlıyor.

Planladığı bu araştırma için İsveç Ulaştırma İdaresi ile işbirliği içinde çalışacağını açıklayan Volvo, elektrikli otobüslerin yolcu taşıma sırasında şarj olabilmesi için kullanılacak şehir içi elektrikli yollarını da ilk olarak Gothenburg merkezli olarak 2015 yılında inşa etmeyi hedefliyor. Hali hazırda Güne Kore'de kullanılan elektromanyetik indüksiyon teknolojisi (Yol ile otobüs altına takılan özel sistemler ile hat boyunca elektrik aktarımı yapılabiliyor) temelinde hazırlanması beklenen sistem, toplu taşıma araçlarını çok daha sessiz ve hızlı hale getirebiliyor. Böyle bir deneme sürecinin elektrikli yolların kurulması için gelecekteki politik ve endüstriyel kararlar için değerli bilgiler sağlayacağını söylenen firma, kurulacak bu hattın aynı zamanda diğer ağır araçlar için şarj teknolojileri ve elektrik gücü açısından ek bilgiler sağlayacağına inanıyor.

Üzerinde çalışmalar devam eden konu hakkında Volvo tarafından hazırlanmış özel sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.

http://news.volvogroup.com/2014/05/19/the-volvo-group-studies-potential-to-test-electric-roads-in-a-city/