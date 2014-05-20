Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Volvo, şehir içi elektrik yollarının potansiyelini ölçmeyi planlıyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
347
1
9
Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Volvo, şehir içi elektrik yollarının potansiyelini ölçmeyi planlıyor
Hazırladığı yüksek güvenlikli otomobil modelleri ile tanınan ve özellikle son dönemde çevreci teknolojilere odaklanan dünyaca ünlü Volvo, elektrikli otobüslerin hareket halinde şarj olabilmesi için kullanılacak şehir içi elektrik yollarının potansiyelini ölçmeyi planlıyor.
Planladığı bu araştırma için İsveç Ulaştırma İdaresi ile işbirliği içinde çalışacağını açıklayan Volvo, elektrikli otobüslerin yolcu taşıma sırasında şarj olabilmesi için kullanılacak şehir içi elektrikli yollarını da ilk olarak Gothenburg merkezli olarak 2015 yılında inşa etmeyi hedefliyor. Hali hazırda Güne Kore'de kullanılan elektromanyetik indüksiyon teknolojisi (Yol ile otobüs altına takılan özel sistemler ile hat boyunca elektrik aktarımı yapılabiliyor) temelinde hazırlanması beklenen sistem, toplu taşıma araçlarını çok daha sessiz ve hızlı hale getirebiliyor. Böyle bir deneme sürecinin elektrikli yolların kurulması için gelecekteki politik ve endüstriyel kararlar için değerli bilgiler sağlayacağını söylenen firma, kurulacak bu hattın aynı zamanda diğer ağır araçlar için şarj teknolojileri ve elektrik gücü açısından ek bilgiler sağlayacağına inanıyor.
Üzerinde çalışmalar devam eden konu hakkında Volvo tarafından hazırlanmış özel sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. 

http://news.volvogroup.com/2014/05/19/the-volvo-group-studies-potential-to-test-electric-roads-in-a-city/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Bradley Cooper 5 yıl en beğenilen
Volvo kardeş. Şu mobil pazara da bir el atsan ne süper olur
Yanıtla +27
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ay61n 5 yıl
Benim bildiğim volvo car ile volvo truck arasında hiçbir bağlantı kalmadı, ford volvo car'ı aldığında bu baglantı koptu ve tamamen ayrı 2 firma olarak devam ediyorlar yola (ford daha sonra volvo car'ı gelly'ye sattı)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Surfer Rosa 5 yıl
Güvenliğini de iyi planlamalı. Yolla temas eden sadece araçlar değil sonuçta.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emre1393 5 yıl
isveçi bilmem de türkiyede yürümez bu şeyler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BARIŞ55 5 yıl
Volvo insan'a önem veren bir firma. Tıpkı Almanya'nın Bosch'u gibi.


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
thunderstruck7 5 yıl
Ne yenilikçi bir firma yahu. Birde kasa tasarımını kaslı keskin çizgilerle yapsa süper olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ardabeyim 5 yıl
Her zaman söylediğim gibi elektrik enerjisine ayrılan bütçe vakit ve teknoloji 100 yıl geriden geliyor. Bu tanıtılan teknolojiye gelişmiş tramvay diyebiliriz ki tramvayın tarihi neredeyse 150 yıllık. Kapitalizm hem en hızlı geliştiren (benzinli motorlar-elektrikli motorlar) hem de gelişmeyi en hızlı şekilde yavaşlatabilen bi sistem. 150 yılda alınan mesafe bence bu olmamalıydı. Yine önceden dediğim gibi bu sistem göstermelik.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ahnksqualt 5 yıl
Volvo yakıt tüketimine önem veren büyük firmalardan o yüzden güvenliğin yanına ekledikleri estetik yapıya yine eklediği yakıt tüketimi ve doğacı ürünler önemli ataklar tebrik etmek lazım
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
Volvonun mobil pazardaki karşılığı Nokia dır kardeş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bradley Cooper 5 yıl en beğenilen
Volvo kardeş. Şu mobil pazara da bir el atsan ne süper olur
Yanıtla +27
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Haftanın en iyi iOS oyunları 20 Mayis 2014 5 yıl Monster Tulpar T5 "Nvidia 880M ve 3K ekran bir arada" video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Golf ün 1444 kg olması.
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim