Volvo sürücüsüz araçlarını İsveç'te test etmek için izin aldı

Volvo, otonom araçlarını İsveç'in Göteborg şehrinde yer alan genel merkezinin çevresindeki kamuya açık yollarda test etmek için izin aldı. Sürücüsüz otomobillerini kendi ülkesinde test etmek, şirketin otonom sürüş teknolojisini daha hızlı geliştirmesine yardımcı olacak.

Ayrıca Bkz.

"LG ve Samsung oyun monitörlerinde çığır açıyor"

Bu izin aynı zamanda İsveçli otomobil devinin 2021'de sürücüsüz bir otomobil çıkarma hedefine ulaşması için atılmış büyük bir adım. Araçlarını Göteborg'da test etmeye başlayacak olan Volvo'nun izin kapsamında uyması gereken bazı kurallar var.

Volvo test iznini bir yılda alabildi

Şirketin sürücüsüz araç prototiplerinin 60 km/s hızın üzerine çıkmasına izin verilmeyecek. Ayrıca şerit değiştirmeleri de yasak. Aynı zamanda direksiyonun başında her zaman için bir insan sürücünün olması gerekecek ki bu dünya genelinde uygulanan bir standart. Ancak İsveçli yetkililer sürücünün en az bir elini daima direksiyonda tutmasını talep ederek bu kuralı bir adım daha ileri taşıdılar.

Son olarak Volvo'nun testlerin niteliği ve nasıl ilerlediği hakkında düzenli raporlar yazması gerekecek. Hükümet hatalar, kazalar, yanılma olayları ve diğer güvenlikle ilgili konular hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Otomobil devinin hükümetten izin almasının yaklaşık bir yıl sürdüğü belirtiliyor. Volvo testlere ne zaman başlayacağı hakkında ise yorum yapmadı.

https://www.thelocal.se/20180914/volvos-self-driving-cars-will-soon-hit-the-road-in-sweden