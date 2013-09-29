Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

WD Black 4TB Sabit Disk Video İnceleme

5 yıl
19,7b
1
HDD / SSD
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Bu videomuzda WD'nin Black, yani performans ve dayanıklılığı bir arada sunan serisinin en üst kapasiteye sahip 4 Terabytelık modelini inceliyoruz.
 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Xagdas 5 yıl en beğenilen
Koca Western Digital oldu sana "dabulyu de"
1 Yanıt Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CoreXXX 5 yıl
mekanik diskleri artık çoğu kişi depolama alanı olarak kullanıyor. 120 gb ssd ve 1-2 tb depo disk. o yüzden mekanik disklerin performansdan çok enerji verimliğine ve kapasite üzerinde durması gerek bence
mekanik diskleri artık çoğu kişi depolama alanı olarak kullanıyor. 120 gb ssd ve 1-2 tb depo disk. o yüzden mekanik disklerin performansdan çok enerji verimliği...
Devamını Gör
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekleGeliyorum 5 yıl
4TB
Ben hala 500gb
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
Black Hawk. 5 yıl
Neyle dolduruyorlar bu diskleri ya :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eminsayin 5 yıl
Neredeyse 3 yıldır 2 TB disk kullanıyorum 4 TB bence çok geç kalmış bir teknoloji şu an 16 TB ları konuşuyor olmamız gerekirdi diye düşünüyorum..
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SA AS 5 yıl enderc
vay be 4 tb
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gcb1903 5 yıl
4 tb wd black = 8 tb wd blue ya da seagete baraccuda
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
burty123 5 yıl
o değilde başlıga bak daha buyuk daha cesur :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cana-cana 5 yıl

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Emir9090 5 yıl
WD fazlasiyla basarili bir disk.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fotifoti 5 yıl
nas sistemler 4tb disk görüyor mu ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The Holy Alpaca 5 yıl
Aslında böyle yüksek kapasitelere erişilmesi iyi güzel de, yüksek hız olmadıktan sonra film-müzik depolamaktan başka işlevleri kalmıyor. Bana kalırsa, hibrit bir SSD-HDD kullanıcıların çoğunu rahatlatır. Çünkü artık herkes sisteme SSD+HDD koymaya başladı ve çıkacak hibrit bir ürün ortalama kullanıcılar için çok iyi bir kullanım kolaylığı olabilir. Tabi balon çıkma ihtimali de var hibrit bir ürünün, emin olamadım şimdi

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xagdas 5 yıl en beğenilen
Koca Western Digital oldu sana "dabulyu de"
Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DaRKFoRCeS 5 yıl
Sen yine iyisin bende 40gb Maxtor 40 gb Seagate var.Hemde ide.Sata bile değil.Seagate kafa atıyor az kaldı gidecek.Maxtor sağlam iyiki.Halinden memnun olman lazım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
swes 5 yıl
Wd carvair black ile seagete baracuda arasinda perfonmans olarak ne kadar fark vardır?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rewolwer_ 5 yıl swes
swes
Wd carvair black ile seagete baracuda arasinda perfonmans olarak ne kadar fark vardır?

Aynı özellikte iki marka arasında fark yok. wd yi kendime biraz daha yakın hissettiğim için wd diyorum fakat black serisi biraz sesli çalışıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
22:05
Monster Abra A5 V14.1 Video İnceleme
9,7b izlenme · 10 ay
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,3b izlenme · 2 hf.
16:06
Samsung 970 EVO NVMe SSD inceleme | 3500 MB/sn okuma 2500 MB/sn yazma hızı
27,2b izlenme · 1 yıl
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,2b izlenme · 1 hf.
12:36
Sandisk Extreme GO USB 3.1 Flaş Bellek inceleme
45,1b izlenme · 1 yıl
16:37
Samsung Galaxy Note 9'u test ettik: Rakipleriyle performans kıyaslaması
10,7b izlenme · 9 ay
28:10
AMD'den Intel'i üzecek işlemciler: Ryzen 5 2400G inceleme
34,9b izlenme · 1 yıl
06:54
James Donkey SSD'lere güvenebilir miyiz? "JD240 SSD incelemesi"
31,7b izlenme · 11 ay
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
13,1b izlenme · 1 gün
17:35
MediaTek Helio P60 incelemesi l Casper VIA A3 Plus ile
13,9b izlenme · 9 ay
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
6,9b izlenme · 1 gün
12:19
Oppo Reno ile ilk karşılaşma: Göz alıcı tasarım
9b izlenme · 4 hf.
13:00
MSI Trident X ile 4K Ultra Detay deneyimlemece
11,8b izlenme · 4 ay
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
12,3b izlenme · 3 gün
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
8,9b izlenme · 2 hf.
33:17
Nvidia Geforce RTX 2080 ve RTX 2080Ti inceleme
18,4b izlenme · 7 ay
54:06
Mobilite | Başkasının pasaportuna IMEI kaydı yapılamayacak
6,5b izlenme · 4 gün
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim