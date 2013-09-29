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WD Black 4TB Sabit Disk Video İnceleme
5 yıl
19,7b
1
HDD / SSD
96
Kısa Bağlantı
Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Bu videomuzda WD'nin Black, yani performans ve dayanıklılığı bir arada sunan serisinin en üst kapasiteye sahip 4 Terabytelık modelini inceliyoruz.
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Xagdas
5 yıl
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Koca Western Digital oldu sana "dabulyu de"
1 Yanıt
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CoreXXX
5 yıl
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mekanik diskleri artık çoğu kişi depolama alanı olarak kullanıyor. 120 gb ssd ve 1-2 tb depo disk. o yüzden mekanik disklerin performansdan çok enerji verimliğine ve kapasite üzerinde durması gerek bence
mekanik diskleri artık çoğu kişi depolama alanı olarak kullanıyor. 120 gb ssd ve 1-2 tb depo disk. o yüzden mekanik disklerin performansdan çok enerji verimliği...
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+9
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BekleGeliyorum
5 yıl
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4TB
Ben hala 500gb
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1
Black Hawk.
5 yıl
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Neyle dolduruyorlar bu diskleri ya :)
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eminsayin
5 yıl
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Neredeyse 3 yıldır 2 TB disk kullanıyorum 4 TB bence çok geç kalmış bir teknoloji şu an 16 TB ları konuşuyor olmamız gerekirdi diye düşünüyorum..
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SA AS
5 yıl
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enderc
vay be 4 tb
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gcb1903
5 yıl
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4 tb wd black = 8 tb wd blue ya da seagete baraccuda
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burty123
5 yıl
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o değilde başlıga bak daha buyuk daha cesur :D
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cana-cana
5 yıl
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Emir9090
5 yıl
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WD fazlasiyla basarili bir disk.
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fotifoti
5 yıl
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nas sistemler 4tb disk görüyor mu ?
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The Holy Alpaca
5 yıl
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Aslında böyle yüksek kapasitelere erişilmesi iyi güzel de, yüksek hız olmadıktan sonra film-müzik depolamaktan başka işlevleri kalmıyor. Bana kalırsa, hibrit bir SSD-HDD kullanıcıların çoğunu rahatlatır. Çünkü artık herkes sisteme SSD+HDD koymaya başladı ve çıkacak hibrit bir ürün ortalama kullanıcılar için çok iyi bir kullanım kolaylığı olabilir. Tabi balon çıkma ihtimali de var hibrit bir ürünün, emin olamadım şimdi
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Xagdas
5 yıl
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Koca Western Digital oldu sana "dabulyu de"
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DaRKFoRCeS
5 yıl
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Sen yine iyisin bende 40gb Maxtor 40 gb Seagate var.Hemde ide.Sata bile değil.Seagate kafa atıyor az kaldı gidecek.Maxtor sağlam iyiki.Halinden memnun olman lazım.
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swes
5 yıl
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Wd carvair black ile seagete baracuda arasinda perfonmans olarak ne kadar fark vardır?
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rewolwer_
5 yıl
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swes
swes
Wd carvair black ile seagete baracuda arasinda perfonmans olarak ne kadar fark vardır?
Aynı özellikte iki marka arasında fark yok. wd yi kendime biraz daha yakın hissettiğim için wd diyorum fakat black serisi biraz sesli çalışıyor.
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Aynı özellikte iki marka arasında fark yok. wd yi kendime biraz daha yakın hissettiğim için wd diyorum fakat black serisi biraz sesli çalışıyor.