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WD Blue 1TB Sabit Disk Video İnceleme
5 yıl
21b
1
HDD / SSD
96
Kısa Bağlantı
Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Bu videomuzda WD'nin genel kullanım senaryoları için optimize ettiği mavi serisi mekanik sabit disklerinin 1 TB kapasiteli en üst modeli WD10EZEX'i inceliyoruz.
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trueblueee
5 yıl
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Tam da ssd- wd black - wd blue arasında kalmışken bu inceleme ilaç gibi geldi. Kısa ve öz bir anlatım olmuş, gerekli teknik bilgiler var.
Herkesin ssd almaya parası olmayabilir hdd ler halen daha peynir ekmek gibi gidiyor.
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gesso
5 yıl
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Seagate Barracuda diskler performansı yüksek diskler olmalarına karşın çabuk bozuyorlar. Benim elimden üç senede iki Barracuda geçti ve ikisi de bozuldu. Bu sebepten yeni disk tercihimi WD Mavi serisinden yana kullandım. Performans olarak Barracuda ile aynı başarıda çalışıyor. WD Sessiz ve Barracuda disklerin yanında kuş kadar hafif kalıyor.
WD Mavi sessiz çalışıyor lakin diski depolama amaçlı kullanıyorum. İçine işletim sistemi kurumuş olsaydı sessizlik konusunda farklı bir sonuç verebilirdi.
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bocekgrafik
5 yıl
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Çok güzel bir inceleme olmuş. Elinize-emeğinize sağlık.
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OverClocK1ng
5 yıl
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_Dominic_Toretto_
Blue tam bir F-P ürünü Black e fazladan verilen paraya yazık.
Sana katılmamak elde değil Turgay. Zaten eskiyi düşünürsek tek plakada atıyorum 500GB lar olduğu zaman yine fullhd vardı. Fakat o zamanlar bile 7200 devir bir 500GB diskte hiçbir sıkıntı çıkmıyordu. Şimdi halen daha hızlı diskler isteyip duruyoruz.
Oysa ki 1TB lık tek plaka 5900 devir bir disk ile 500GB bir tek plaka 7200 devir bir diski karşılaştırırsak , 5900 devir olan, veri yoğunluğunun 2 kat fazla olması nedeniyle daha hızlı.
Eee o zaman nedir bu mekanik disklerdeki hız manyaklığı?
Hız isteyen gitsin SSD alsın. Ben 1 yıldan fazla oldu ve iyi ki SSD almışım diyorum. Ama mekanik diskte sürekli dönme olduğu için bence 7200 veya 10.000 devir yerine güvenliği ve sağlamlığı tercih ederim. Bu yüzden Western Digital'in Intelli Power'ını beğeniyorum. Disklerin ömrü çok daha uzun oluyor.
Ayrıca Black haddinden fazla pahalı. Bende 640GB Black var. Geçenlerde 2TB Green'in testine baktım. Veri yoğunluğu fazla olduğu için benimkinden hızlıydı. O yüzden Black alacağıma gider Blue alırım, kapasite de daha yüksek olur, ayrıca ömrü de uzun...
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Gerginix
5 yıl
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bu diskten 2 adet aldım yaklaşık 2 - 3 ay önce... harici kontrolcülü SATA III portlarda RAID yaptım. ATTO testinde 200 yazma 400 okuma görüyor. Tek plak - WD - 64MB üçlüsü ile 1TB kapasitede rakipsiz bir model. Kim ne sorarsa sorsun önereceğim başka bir HDD modeli şu an yok.
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gcb1903
5 yıl
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İsyan etmeyin bilgisayar bileşeni olsunda isterse kasa fanı olsun hoş gelir bize.
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rtsbora
5 yıl
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Sizin testlerde diskin hızları normalden düşük çıkmış. Aynı diski ben de kullanıyorum ve 200 mb okuma hızına rahatlıkla ulaşıyorum. minimum hız ise 90 mb. forumda konusunu da açmıştım:
http://forum.donanimhaber.com/m_75509366/tm.htm
TeknoSeyir incelemesinde de benimkine benzer skorlar alınmıştı.
http://www.teknoseyir.com/86195/western-digital-blue-serisi-disklerle-raid-yapiyoruz/
WD Blue, perfromansı ile black/barracuda serisi disklere kafa tutuyor. Almak isteyenlere kesinlikle tavsiye ederim.
1 Yanıt
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1OOOOOO
5 yıl
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sarı renk olsun bide sağlam düşse de bişi olmaz
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Hasan07-36
5 yıl
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İncelemeniz için teşekkürler. Sonunda bir HDD incelemesi görebildik. Testte başka HDD olmadığı için havada kalmış maalesef. Aslında eldeki harddisklerden biri kullanılabilirdi. Koskoca Donanımhaber'de herhalde başka harddiskler de vardır. Öbür taraftan HDD firmaları ürün yollamıyorsa bilemiyorum ama yine de inceleme yapılabilirdi eldekilerle. O HDD incelemesine ne gerek var diyenler eve HDD sokmasın o zaman. 1-2 TB SSD alıp keyiflerine baksınlar. (Tabi 2 TB SSD için çok güçlü bir masaüstü sistem parası verdikten sonra mümkün olursa.)
Diske gelince herhalde Black'den hızlı gibi görünüyor. Benim WD1002FAEX nedense bu hıza çıkamıyor. Bu diskten bir tane aldım bir kişiye hediye amacıyla. Hem bir sorun olursa mahcup olmayayım hem de performansına bir bakayım dedim. Onun için bilgisayara taktım ama ne yaptıysam biçimlendiremedim. Düzgün çalışmadı. Aldığım firma zaten diski kendinden 3-5 kat büyük kutuya öylece sallamıştı. Resmen harddisk gelirken sarsıntı ve darbe testine maruz kalmış. Bu da yetmezmiş gibi ürünün bozuk olduğunu bildirerek iade talebi oluşturduğum için diski servise yolladılar. (Direkt beğenmedim diye iade etsem başkası mağdur olacaktı belki de) Şimdi diski bekliyorum. Diski aldığım yerin müşteri memnuniyeti süperrr...
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CVenturas
5 yıl
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Ender abi inceleme için teşekkürler ben de sistemimde WD10EZEX kullanıyorum yaklaşık 4 gündür deneyimledim ve 320GB 32MB tamponlu Blue'dan sonra bile bir performans artışı yaşadığımı hissettim. Barracuda yerine rahatlıkla tercih edilebilecek bir ürün. WD'nin kalitesi de veriler adına endişelenmememi sağlıyor.
SSD inceleyin HDD'ye ne gerek var diyenler o yazdıklarını HDD kullanarak yazıyor ya bunu hala anlamıyorum. Ayrıca emeğe olan saygınızı da bari göstermeyin bırakın sizde kalsın.
İnceleme için teşekkürler.
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toyota_58
5 yıl
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Arkadaş hafta bitti hala bu hafta içinde sitede olacak denilen s4 incelemesi yok
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ozkilic
5 yıl
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Yalnız o blue'nun telaffuzu . . . :D
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farazicosmos
5 yıl
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bu tek plaka ise bendeki 10 yıllık 60 gb lık disk 6 plaka dersek 6 tb tek diskte görülebilir 6 fazla desek 5 yapsak hızıda 10 bin rpm yapsak tek diskte 5 tb süper olur hemde disk kutuları ile birden fazla diski birleştirerek süper bir arşiv sistemi kurabiliriz yada güvenlik amaçlı olan çift kayıt yapan kutulardan olacak 20 tb seviyeye ulaşsam bana bir ömür yeter sanırım
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+-4
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oray
5 yıl
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SSD inceleyin de HDD incelemek nedir? ne gerek var...
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Herkesin ssd almaya parası olmayabilir hdd ler halen daha peynir ekmek gibi gidiyor.
WD Mavi sessiz çalışıyor lakin diski depolama amaçlı kullanıyorum. İçine işletim sistemi kurumuş olsaydı sessizlik konusunda farklı bir sonuç verebilirdi.
Sana katılmamak elde değil Turgay. Zaten eskiyi düşünürsek tek plakada atıyorum 500GB lar olduğu zaman yine fullhd vardı. Fakat o zamanlar bile 7200 devir bir 500GB diskte hiçbir sıkıntı çıkmıyordu. Şimdi halen daha hızlı diskler isteyip duruyoruz.
Oysa ki 1TB lık tek plaka 5900 devir bir disk ile 500GB bir tek plaka 7200 devir bir diski karşılaştırırsak , 5900 devir olan, veri yoğunluğunun 2 kat fazla olması nedeniyle daha hızlı.
Eee o zaman nedir bu mekanik disklerdeki hız manyaklığı?
Hız isteyen gitsin SSD alsın. Ben 1 yıldan fazla oldu ve iyi ki SSD almışım diyorum. Ama mekanik diskte sürekli dönme olduğu için bence 7200 veya 10.000 devir yerine güvenliği ve sağlamlığı tercih ederim. Bu yüzden Western Digital'in Intelli Power'ını beğeniyorum. Disklerin ömrü çok daha uzun oluyor.
Ayrıca Black haddinden fazla pahalı. Bende 640GB Black var. Geçenlerde 2TB Green'in testine baktım. Veri yoğunluğu fazla olduğu için benimkinden hızlıydı. O yüzden Black alacağıma gider Blue alırım, kapasite de daha yüksek olur, ayrıca ömrü de uzun...
http://forum.donanimhaber.com/m_75509366/tm.htm
TeknoSeyir incelemesinde de benimkine benzer skorlar alınmıştı.
http://www.teknoseyir.com/86195/western-digital-blue-serisi-disklerle-raid-yapiyoruz/
WD Blue, perfromansı ile black/barracuda serisi disklere kafa tutuyor. Almak isteyenlere kesinlikle tavsiye ederim.
Diske gelince herhalde Black'den hızlı gibi görünüyor. Benim WD1002FAEX nedense bu hıza çıkamıyor. Bu diskten bir tane aldım bir kişiye hediye amacıyla. Hem bir sorun olursa mahcup olmayayım hem de performansına bir bakayım dedim. Onun için bilgisayara taktım ama ne yaptıysam biçimlendiremedim. Düzgün çalışmadı. Aldığım firma zaten diski kendinden 3-5 kat büyük kutuya öylece sallamıştı. Resmen harddisk gelirken sarsıntı ve darbe testine maruz kalmış. Bu da yetmezmiş gibi ürünün bozuk olduğunu bildirerek iade talebi oluşturduğum için diski servise yolladılar. (Direkt beğenmedim diye iade etsem başkası mağdur olacaktı belki de) Şimdi diski bekliyorum. Diski aldığım yerin müşteri memnuniyeti süperrr...
SSD inceleyin HDD'ye ne gerek var diyenler o yazdıklarını HDD kullanarak yazıyor ya bunu hala anlamıyorum. Ayrıca emeğe olan saygınızı da bari göstermeyin bırakın sizde kalsın.
İnceleme için teşekkürler.