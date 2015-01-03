Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

WD dünyanın en hızlı 4TB melez diskini hazırladı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2,1b
1
10
HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
WD dünyanın en hızlı 4TB melez diskini hazırladı
WD yeni yüksek performanslı melez depolama sürücüsünü önümüzdeki hafta içerisinde tanıtmaya hazırlanıyor. Dünyanın en hızlı 4TB hibrit diski olarak gösterilen çözüm, neredeyse SSD sınıfı performansı sunan 64GB kapasiteli NAND Flash birimini, 3.5" disk içerisinde getiriyor.
SATA Express arayüzünü kullanan yeni sürücü, 64GB'lık NAND seçeneği ile, Storage Vision 2015 etkinliğinde katılımcıların beğenisine sunulacak. Demo cihazı 64GB'lık kapasite sunsa da, sürücü hazır olduğunda 4TB'lık mekanik kapasite 128GB'lık NAND Flash ile de tercih edilebilecek.
Henüz çok yaygın olmayan SATA Express ya da SATAe standardı, aynı konnektör dahilinde hem PCI Expree hatlarını hem de çift SATA 3.0 portunu kullanabiliyor. Bu arayüz ve uyumlu disklerin çalışabilmesi için anakartların donanımsal olarak SATAe destekliyor olması gerek. Özellikle Intel platformunda Z87 ve sonrasında çıkan çeşitli modeller de bu destek bulunuyor.
Kullanıcılara en yüksek kapasite/maliyet değerini sunmayı hedefleyen WD, yeni diski ile laboratuvar testlerinde 4459 puanlık PCMark8 skoru elde ettiğini belirtiyor. Daha önceki melez depolama sürücülerinde NAND Flash kapasitesi düşük olduğu için kullanıcılar çok fazla ilgi göstermemişti ancak görünen o ki 2015'le birlikte bu alanda da işler değişecek gibi görünüyor.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ardarda45 4 yıl
Fiyatları uçuk
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Concerve 4 yıl
120 yada 250gb SSD alınır kullanılır , HDD artık ancak depolama çözümü olur bu saatten sonra , SSD amacı sadece windows kurayım hızlı açılsın muhabbeti değil oyun ve program bazında hız SSD nin amacı , yoksa windows ha 1dak açılmış ha 10 saniyede açılmış dakka başı pc açıp kapamıyoruz zaten
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
muhamnet 4 yıl Concerve
Concerve
120 yada 250gb SSD alınır kullanılır , HDD artık ancak depolama çözümü olur bu saatten sonra , SSD amacı sadece windows kurayım hızlı açılsın muhabbeti değil oyun ve program bazında hız SSD nin amacı , yoksa windows ha 1dak açılmış ha 10 saniyede açılmış dakka başı pc açıp kapamıyoruz zaten

Müşteri yanında 10-15 dakika da açılan format isteyen hdd li Dell laptip 2 yıldır ssd ile 8 saniyede tam açılıyor ve sistem hala aynı gün ki gibi. 30.000$ a imza atacak adamın yanında 15 dakika da açılan pc can sıkar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oinblgue 4 yıl
2Tb seagate hybrid sshd sahibiyim, normal hddlerden daha hızlı ve yüksek skorlar aldığını testlerde görebilirsiniz.

Bu örnekle yola çıkıp seagatenin sshd muhabbetini hybrid ile sınırlandırmayacagina eminim.

Şuan arkadaşın da dediği gibi tuzu kuru bir firma havasında gözüküyor fakat acaba işin aslı öyle mi?

Bence değil,pazarı şimdilik serbest bıraktılar ama bomba gibi bir dönüş bekliyorum ben sigeytten :)
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DeistSuat 4 yıl oinblgue
sigeyt zaten iyi dönüş yaptı. 4-6-8tb hddler ile iyi kurumsal satış yaptı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
acbold 4 yıl
Mekanik disk üreticileri WD,SEAGATE alım güçlerine ve marka değerlerine güvendikleri için, SSD pazarını uzaktan seyrediyorlar. Bu şekilde SSD alternatifi ürün çıkarmaya devam edecekler. Daha önce de olduğu gibi.
Önümüzde ki bi kaç yıl daha depolama için mekanik disk hakimiyetinde geçecektir. Mekanik disklerin ömrü biter mi bilinmez, ama kısa vadede olmayacağı kesin. Depolama çözümleri deyince akla ilk gelen isimlerden ikisi olan WD ve Seagate mekanik disk pazarının getirisi azalsa bile, diğer tüm üreticilerin yaptığı gibi hazır nand yongalarına sahip olabilir ve marka değerleri sayesinde yeniden pazarda lider konuma oynayabilirler. Bu rahatlık olduğu ve ellerinde kaymağı bol olan mekanik disk pazarı olduğu için böyle bir yol izliyorlar.
Bu demek değil ki ssd pazarına karşı savaşıyorlar. Aksine Seagate ve WD kurumsal alanda Pci SSD üreten firmaları satın alıyor ve yatırımlarına devam ediyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
XQS 4 yıl
Mekaniklerin ömrünü uzatıyorlar güzel bir alternatif olmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cana-cana 4 yıl
SSD geldikten sonra HDD lerin işi zor
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umut_baris 4 yıl cana-cana
cana-cana

SSD geldikten sonra HDD lerin işi zor

4 TB ssd mi var? Varsa bile bu melezden ucuza satılabilir mi henüz?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +164 madmahmutd +142 Mugetsuga +132 Domatore +115 Galatas4ray +110 theozy +105 sistemli adam +89 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +84
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2066 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
HDD / SSD, erdi özüağ ve
8 etiket daha wd hibrit melez hybrid western digital disk depolama haber
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Donanım Haber: "Donanımlı" program! 4 yıl 2si1 "Değişken" Teknoloji ve Oyun Programı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim