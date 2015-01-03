WD dünyanın en hızlı 4TB melez diskini hazırladı

WD yeni yüksek performanslı melez depolama sürücüsünü önümüzdeki hafta içerisinde tanıtmaya hazırlanıyor. Dünyanın en hızlı 4TB hibrit diski olarak gösterilen çözüm, neredeyse SSD sınıfı performansı sunan 64GB kapasiteli NAND Flash birimini, 3.5" disk içerisinde getiriyor.

SATA Express arayüzünü kullanan yeni sürücü, 64GB'lık NAND seçeneği ile, Storage Vision 2015 etkinliğinde katılımcıların beğenisine sunulacak. Demo cihazı 64GB'lık kapasite sunsa da, sürücü hazır olduğunda 4TB'lık mekanik kapasite 128GB'lık NAND Flash ile de tercih edilebilecek.

Henüz çok yaygın olmayan SATA Express ya da SATAe standardı, aynı konnektör dahilinde hem PCI Expree hatlarını hem de çift SATA 3.0 portunu kullanabiliyor. Bu arayüz ve uyumlu disklerin çalışabilmesi için anakartların donanımsal olarak SATAe destekliyor olması gerek. Özellikle Intel platformunda Z87 ve sonrasında çıkan çeşitli modeller de bu destek bulunuyor.

Kullanıcılara en yüksek kapasite/maliyet değerini sunmayı hedefleyen WD, yeni diski ile laboratuvar testlerinde 4459 puanlık PCMark8 skoru elde ettiğini belirtiyor. Daha önceki melez depolama sürücülerinde NAND Flash kapasitesi düşük olduğu için kullanıcılar çok fazla ilgi göstermemişti ancak görünen o ki 2015'le birlikte bu alanda da işler değişecek gibi görünüyor.