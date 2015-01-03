WD dünyanın en hızlı 4TB melez diskini hazırladı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
WD yeni yüksek performanslı melez depolama sürücüsünü önümüzdeki hafta içerisinde tanıtmaya hazırlanıyor. Dünyanın en hızlı 4TB hibrit diski olarak gösterilen çözüm, neredeyse SSD sınıfı performansı sunan 64GB kapasiteli NAND Flash birimini, 3.5" disk içerisinde getiriyor.
SATA Express arayüzünü kullanan yeni sürücü, 64GB'lık NAND seçeneği ile, Storage Vision 2015 etkinliğinde katılımcıların beğenisine sunulacak. Demo cihazı 64GB'lık kapasite sunsa da, sürücü hazır olduğunda 4TB'lık mekanik kapasite 128GB'lık NAND Flash ile de tercih edilebilecek.
Henüz çok yaygın olmayan SATA Express ya da SATAe standardı, aynı konnektör dahilinde hem PCI Expree hatlarını hem de çift SATA 3.0 portunu kullanabiliyor. Bu arayüz ve uyumlu disklerin çalışabilmesi için anakartların donanımsal olarak SATAe destekliyor olması gerek. Özellikle Intel platformunda Z87 ve sonrasında çıkan çeşitli modeller de bu destek bulunuyor.
Kullanıcılara en yüksek kapasite/maliyet değerini sunmayı hedefleyen WD, yeni diski ile laboratuvar testlerinde 4459 puanlık PCMark8 skoru elde ettiğini belirtiyor. Daha önceki melez depolama sürücülerinde NAND Flash kapasitesi düşük olduğu için kullanıcılar çok fazla ilgi göstermemişti ancak görünen o ki 2015'le birlikte bu alanda da işler değişecek gibi görünüyor.
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Müşteri yanında 10-15 dakika da açılan format isteyen hdd li Dell laptip 2 yıldır ssd ile 8 saniyede tam açılıyor ve sistem hala aynı gün ki gibi. 30.000$ a imza atacak adamın yanında 15 dakika da açılan pc can sıkar.
Bu örnekle yola çıkıp seagatenin sshd muhabbetini hybrid ile sınırlandırmayacagina eminim.
Şuan arkadaşın da dediği gibi tuzu kuru bir firma havasında gözüküyor fakat acaba işin aslı öyle mi?
Bence değil,pazarı şimdilik serbest bıraktılar ama bomba gibi bir dönüş bekliyorum ben sigeytten :)
Önümüzde ki bi kaç yıl daha depolama için mekanik disk hakimiyetinde geçecektir. Mekanik disklerin ömrü biter mi bilinmez, ama kısa vadede olmayacağı kesin. Depolama çözümleri deyince akla ilk gelen isimlerden ikisi olan WD ve Seagate mekanik disk pazarının getirisi azalsa bile, diğer tüm üreticilerin yaptığı gibi hazır nand yongalarına sahip olabilir ve marka değerleri sayesinde yeniden pazarda lider konuma oynayabilirler. Bu rahatlık olduğu ve ellerinde kaymağı bol olan mekanik disk pazarı olduğu için böyle bir yol izliyorlar.
Bu demek değil ki ssd pazarına karşı savaşıyorlar. Aksine Seagate ve WD kurumsal alanda Pci SSD üreten firmaları satın alıyor ve yatırımlarına devam ediyor.
4 TB ssd mi var? Varsa bile bu melezden ucuza satılabilir mi henüz?