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WP8 uyumlu MetroMail, Windows 8.1 cihazlar için de yayınladı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
6,7b
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Diğer Yazılım
Can Tunçer
Haber Editörü
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WP8 uyumlu MetroMail, Windows 8.1 cihazlar için de yayınladı
Windows Phone 8 işletim sistemine sahip akıllı telefonlarda üst seviye Gmail deneyimi yaşatabilen e-posta uygulaması MetroMail, Windows 8.1 cihazlar için de yayınladı.
Windows 8.1 işletim sistemli cihazlarla uyumlu olarak geliştirilen sürümüyle sunduğu üst düzey deneyimi devam ettirmeyi hedefleyen MetroMail, Google'ın popüler Gmail e-posta servisi ile uyumlu olarak kullanılabiliyor ve WP8 versiyonuyla benzer bir arayüz tasarımı ile geliyor. Aynı hesap üstünden, bütün cihazlarda canlı kutu temelli senkronizasyon desteği sunan ilk e-posta istemcisi olarak lanse edilen uygulama, farklı renk seçenekleriyle kişiselleştirilebiliyor, e-posta üzerinden eklenti yollamaya ve almaya tam destek sağlıyor, içerikler arasında arama yapabiliyor ve birden fazla hesabın aynı anda yönetilmesine izin veriyor.
Ücretsiz olarak sunulan Windows 8.1 uyumlu MetroMail uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz. Windows Phone 8 uyumlu versiyon ise 4 TL fiyat etiketiyle buradan elde edilebiliyor.
 
WP8 uyumlu MetroMail, Windows 8.1 cihazlar için de yayınladı

http://www.wpcentral.com/metromail-launches-windows-81 Yorum Yaz
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memocan4345 5 yıl
Sayın arkadaşlarım cortananın Türkçe desteği vermesi için oylama yapılıyor destek olalım lütfen. windowsphone.uservoice.com/...
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