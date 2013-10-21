WSJ: 5.nesil iPad ile Retina iPad Mini yarın tanıtılıyor

Apple'a yakınlığıyla bilinen The Wall Street Journal, firmanın yarınki etkinlikte tanıtacağı ancak analistlerin özellik konusunda fikir birliği sağlayamadığı 2.nesil iPad Mini hakkındaki baklayı ağzından çıkardı.

Konuyla ilgili yayınladığı haberinde The Wall Street Journal, firmanın Retina ekranlı 2.nesil iPad Mini için hazırlık yaptığı, 9.7 inçlik iPad'in ise 1.nesil iPad Mini'de kullanılan ince film dokunmatik ekran teknolojisi sayesinde çok daha hafif, ince ve aynı ekran boyutunu daha küçük alanda sunabilecek tasarımda olduğunu söyledi. The Wall Street Journal, lansmanda tanıtılması beklenen diğer ürünler hakkında ise herhangi bir bilgi vermedi.

22 Ekim'de lansmanla gün yüzüne çıkacak olan 5.nesil iPad'in A7x, 2.nesil iPad Mini'nin ise A6x işlemcisinden güç alması beklenirken; her iki iPad'in de M7 yardımcı işlemcisine ve daha gelişmiş kamera sistemine sahip olacağı konuşulanlar arasında. Diğer taraftan 22 Ekim'deki etkinlikte iPad'lerin yanı sıra teknik özellikleri ve tasarımıyla dikkat çeken Mac Pro, yeni nesil Haswell işlemcili MacBook Pro'lar ile yazılım tarafında OS X Mavericks ile yeni nesil iLife / iWork yazılımlarının tanıtılması bekleniyor.