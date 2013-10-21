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WSJ: 5.nesil iPad ile Retina iPad Mini yarın tanıtılıyor

5 yıl
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39
iPad
Shady
Haber Editörü
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WSJ: 5.nesil iPad ile Retina iPad Mini yarın tanıtılıyor
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Apple'a yakınlığıyla bilinen The Wall Street Journal, firmanın yarınki etkinlikte tanıtacağı ancak analistlerin özellik konusunda fikir birliği sağlayamadığı 2.nesil iPad Mini hakkındaki baklayı ağzından çıkardı.

Konuyla ilgili yayınladığı haberinde The Wall Street Journal, firmanın Retina ekranlı 2.nesil iPad Mini için hazırlık yaptığı, 9.7 inçlik iPad'in ise 1.nesil iPad Mini'de kullanılan ince film dokunmatik ekran teknolojisi sayesinde çok daha hafif, ince ve aynı ekran boyutunu daha küçük alanda sunabilecek tasarımda olduğunu söyledi. The Wall Street Journal, lansmanda tanıtılması beklenen diğer ürünler hakkında ise herhangi bir bilgi vermedi.

22 Ekim'de lansmanla gün yüzüne çıkacak olan 5.nesil iPad'in A7x, 2.nesil iPad Mini'nin ise A6x işlemcisinden güç alması beklenirken; her iki iPad'in de M7 yardımcı işlemcisine ve daha gelişmiş kamera sistemine sahip olacağı konuşulanlar arasında. Diğer taraftan 22 Ekim'deki etkinlikte iPad'lerin yanı sıra teknik özellikleri ve tasarımıyla dikkat çeken Mac Pro, yeni nesil Haswell işlemcili MacBook Pro'lar ile yazılım tarafında OS X Mavericks ile yeni nesil iLife / iWork yazılımlarının tanıtılması bekleniyor.


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Psydia 5 yıl turkay23
Dogru da hocam a5x'te 4 cekirdekli ve daha yuksek frekansli grafik birimi, a5'te ise dusuk frekansli ve 2 cekirdekli grafik birimi (543mp4 ve 543mp2) var. A5x a5'ten 2-4 kat (yaklasik 3 kat) daha guclu, a6 ise a5'ten 2 kat guclu. A5x a6'dan 1.5-2 kat daha guclu yani.
Tabii ki, dediginiz gibi testler benchmarklar yapilmadan net bir sey soylenemez.
Dogru da hocam a5x'te 4 cekirdekli ve daha yuksek frekansli grafik birimi, a5'te ise dusuk frekansli ve 2 cekirdekli grafik birimi (543mp4 ve 543mp2) var. A5x ...
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WB 5 yıl en beğenilen
Cokta heyecan uyandirmiyor artik, android cihazlar gibi oldu bunlarda, daha iyi donanim makyajli kasa sur piyasaya..
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okan_cehapelioglu 5 yıl
ipad mininin en çok fiyatını merak ediyorum in. bi önceki nesil gibi olur
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theraptorx 5 yıl
Retina olursa, iPad mini alacağım.
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cellat_erdem 5 yıl
Sizce piyasaya sürülen 5s den daha kaliteli bir kamera ile piyasaya sürülür mü?
Bir de herhangi bir apple ürününe yazılımsal bağlamda kaç yıl ömür biçersiniz. Yani 4-5 yıl boyunca ilk gün ki performansı ile olmasa da piyasaya uyum sağlayabilir mi?
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Bim Limonu 5 yıl
Apple iPad 5'te iPhone 5S'te kullandiğı gibi parmak okuyucu eklerse ve tasarımı değiştirirse oldukça iyi olur.
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e_capkan 5 yıl
2.nesil mini retine e a6x ile gelirse
eski fiyatları unutun.

retina olacağının kanıtı var mı bu arada ?
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phantom_coal 5 yıl
Elmayı tek geçerim, android çöp
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r4deon 5 yıl
Apple-Apple


nick-mesaj uyumlulugu ?
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fendur 5 yıl
Android camiası adam gibi parasını hak eden bir tablet yapamadığı için ben de sıkı bir android ci olmama rağmen yeni ipad miniyi bekliyorum. Fiyat tahminim ise Wi-fi li ipadmini 1100 tl den daha ucuz olmaz gibi. Umarım fiyat uçuk olmaz da biz de alırız.
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war3z 5 yıl
bi tanıtılsada kurtulsak artık haberlerinden
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Litheart 5 yıl
900
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huseyintat 5 yıl
çöp
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