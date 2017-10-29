Walmart reyon kontrolü için robotlardan faydalanacak

Marketlerdeki reyonların boş kalması veya fiyat etiketlerinin hatalı olması müşterilerin alışveriş deneyimi olumsuz etkiler. Bu durum ayrıca marketlerin de müşterilerden beklediği verimi alamamasına neden olur. Bu tip sorunların önüne geçmek isteyen ABD merkezli mağazalar zinciri Walmart ise çözümü reyon taraması yapan otonom robotlarda buldu. Dünyanın en büyük perakende zinciri olan şirket; Arkansas, Pennsylvania ve Kaliforniya'daki bazı mağazalarında robotları test etmeye başladı.





İnsanlardan Daha Verimli

Yaklaşık 61 santimetre uzunluğunda olan ve otonom hareket etme yeteneğine sahip olan robotların üst kısmında kuleyi andıran bir yapı yer alıyor. Kuleye benzer bu yapının içinde ise reyonları tarayan ve eksik ürünleri ya da yanlış fiyat etiketlerini gözlemleyen kameralar bulunuyor. Bu sayede reyon düzenini takip edebilen robot, eksik ürünleri not alıyor ve yanlış fiyat etiketleriyle birlikte mağaza çalışanlarına bildiriyor. Walmart ABD bölgesi baş teknoloji sorumlusu Jeremy King, ''Bir insan bu işi pek iyi yapmaz ve yapmaktan da hoşlanmaz.'' derken robotların insanlara kıyasla yüzde 50 daha verimli olduğunu dile getirdi.





Robotların reyon tarama konusunda daha doğru tespitlerde bulunduğunu belirten King'in açıklamasına göre normal mağaza çalışanlarına kıyasla robotlar, reyon tarama konusunda 3 kat daha hızlı. Şirket 2018'in ocak ayına kadar robotları, ülke çapında 50 mağazaya yerleştirmeyi planlarken Jeremy King, robotların mağazalarda görev almasının çalışanların işini tehlikeye atmayacağını ekledi yani robotlar çalışanların yerini almayacak sadece mağaza düzeni konusunda yardımcı olacak.





Walmart robot hareketiyle birlikte mağazaları otonom hale getirmek ve masrafları azaltmak için ilk adımını atmış olsa da bu alanda yalnız değil. Şirketin en büyük rakiplerinden Amazon, depolarında toplama ve paketleme yapmak için küçük Kiva robotları kullanıyor ve işletim giderlerinde yüzde 20'ye varan tasarruf sağlıyor.

https://www.reuters.com/article/us-usa-walmart-robots/wal-marts-new-robots-scan-shelves-to-restock-items-faster-idUSKBN1CV1N4