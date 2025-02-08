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    Amazon, robotlar sayesinde yılda 10 milyar dolar tasarruf sağlayacak

    Amazon, sipariş karşılama merkezlerinde robotik temelli yatırımlar yapmaya devam ediyor. Bir rapora göre firma, robotlar sayesinde 2030 yılına kadar yılda 10 milyar dolar tasarruf sağlayabilir.
    Amazon, robotlar ile yılda 10 milyar dolar tasarruf sağlayacak Tam Boyutta Gör
    E-ticaret devi Amazon, yıllardır lojistik merkezlerine yaptığı robot yatırımlarıyla dikkat çekiyor. Firma, merkezlerinde otomasyonu ilerletmek için hem buralarda çalışacak robotik sistemleri devreye alıyor hem de son dönemlerde insansı robotları kullanmaya başlıyor. Son raporlara göre şirketin bu teknolojik dönüşümü 2030 yılına kadar yıllık 10 milyar dolara kadar tasarruf sağlayabilir.

    Amazon'un robot destekli depoları, son on yılda giderek yaygınlaştı. 2021'de 350 bin olan robot sayısı, 2023 ortalarında 750 bini geçti. Bu otomasyon süreci, siparişlerin hazırlanmasından envanter yönetimine kadar pek çok aşamada insan gücüne olan ihtiyacı azaltıyor.

    İnsansı robotlar iş başında

    Amazon, robotlar ile yılda 10 milyar dolar tasarruf sağlayacak Tam Boyutta Gör
    Morgan Stanley raporunda belirtildiği üzere, Amazon son üç yıl içinde sipariş karşılama sürecinin neredeyse her aşamasını kapsayan altı yeni önemli depo robotu geliştirdi. Bunlar arasında en dikkat çekici olanı, Digit adı verilen insansı robot. Agility Robotics tarafından üretilen ve 175 cm boyunda, 65 kg ağırlığında olan bu robot, ileri-geri ve yanlara hareket edebilmenin yanı sıra, eşyaları kaldırıp taşıyabiliyor.

    Ek olarak eylül ayında Amazon, Louisiana'da, şirketin en yeni robotlarının tümünü içeren ilk sipariş karşılama merkezini açmıştı. Morgan Stanley, yoğun dönemlerde bu merkezdeki sipariş karşılama maliyetlerinde yüzde 25'lik bir düşüş bekliyor. Ayrıca Amazon’un ABD’deki siparişlerinin yüzde 30’unu robot destekli merkezlerden karşılaması durumunda, yıllık 4,5 milyar ila 9 milyar dolar arasında tasarruf etmesi bekleniyor. Eğer bu oran yüzde 40’a çıkarsa, tasarruf 10 milyar doları aşabilir.

    Ancak bu dönüşüm ucuz değil. Geleneksel bir Amazon deposunun inşası yaklaşık 200 milyon dolara mal olurken, en son teknolojiye sahip robot destekli merkezlerin maliyeti 450 milyon dolara kadar çıkabiliyor. Mevcut depoların robotik sistemlere uyumlu hale getirilmesi bile 100 milyon dolarlık bir yatırım gerektiriyor.

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    Tayfun balistik füzesi hedefi başarı ile vurdu

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    HknRmzi 1 gün önce

    Savaşları , silahları sevmeyen birisi olarak. Böylesi bir çoğrafyada her an tetikte olup ve üstün silahlara sahip olmak çok önemli. Bravo alkışlıyorum yetkilileri .

    A
    asukrumercan 1 gün önce

    Körfez ulkelerinde de çok satılıyor, geçen gün ben FJ ile kum tepesi tırmanışı yaparken, yanıma bir tane geldi.

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