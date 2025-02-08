Amazon, robotlar sayesinde yılda 10 milyar dolar tasarruf sağlayacak

Amazon'un robot destekli depoları, son on yılda giderek yaygınlaştı. 2021'de 350 bin olan robot sayısı, 2023 ortalarında 750 bini geçti. Bu otomasyon süreci, siparişlerin hazırlanmasından envanter yönetimine kadar pek çok aşamada insan gücüne olan ihtiyacı azaltıyor.
İnsansı robotlar iş başında
Ek olarak eylül ayında Amazon, Louisiana'da, şirketin en yeni robotlarının tümünü içeren ilk sipariş karşılama merkezini açmıştı. Morgan Stanley, yoğun dönemlerde bu merkezdeki sipariş karşılama maliyetlerinde yüzde 25'lik bir düşüş bekliyor. Ayrıca Amazon’un ABD’deki siparişlerinin yüzde 30’unu robot destekli merkezlerden karşılaması durumunda, yıllık 4,5 milyar ila 9 milyar dolar arasında tasarruf etmesi bekleniyor. Eğer bu oran yüzde 40’a çıkarsa, tasarruf 10 milyar doları aşabilir.
Ancak bu dönüşüm ucuz değil. Geleneksel bir Amazon deposunun inşası yaklaşık 200 milyon dolara mal olurken, en son teknolojiye sahip robot destekli merkezlerin maliyeti 450 milyon dolara kadar çıkabiliyor. Mevcut depoların robotik sistemlere uyumlu hale getirilmesi bile 100 milyon dolarlık bir yatırım gerektiriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Savaşları , silahları sevmeyen birisi olarak. Böylesi bir çoğrafyada her an tetikte olup ve üstün silahlara sahip olmak çok önemli. Bravo alkışlıyorum yetkilileri .
Körfez ulkelerinde de çok satılıyor, geçen gün ben FJ ile kum tepesi tırmanışı yaparken, yanıma bir tane geldi.