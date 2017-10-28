Honda'dan soğutucu özellikli sevimli taşıma robotu: RoboCas

''Etrafına Mutluluk Saçacak''
RoboCas özellikle seyyar olarak yiyecek ve içecek satan kişilere, market alışverişi yapan yaşlılara veya pikniğe giderken araç kullanmayıp malzemelerini yanında taşıyan insanlara kolaylık sağlayabilir gibi görünüyor. RoboCas'in LED ışıktan oluşan gözlerine ve sevimli yapısına dikkat çeken Honda ise, taşıma robotunun gören insanların yüzünde bir gülümseme oluşturacağını ve adeta bir mutluluk dalgası yayacağını düşünüyor. The Verge'ün haberine göre Tokyo Motor Show'da sergilenen prototipin sırt kısmında bir tablet bilgisayar yer alıyor ancak Honda, tablet bilgisayarla ilgili bir açıklama yapmış değil.
Aslında RoboCas henüz prototip olduğu için şirket robot hakkında detaylı açıklamalar paylaşmadı ve robotun üretimine devam edilip edilmeyeceği de belirsizliğini koruyor. Bununla birlikte farklı yapılarda robot prototiplerinin üretilmesi ve kullanıma sunulması bu tip teknolojilerin yaygınlık kazanması adına son derece önemli.
http://world.honda.com/motorshow/Tokyo/2017/detail/004/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle