Honda'dan soğutucu özellikli sevimli taşıma robotu: RoboCas

Tokyo Motor Show'da elektrikli otomobilini tanıtan Honda, etkinlik kapsamında kendisinden beklenmeyen bir taşıma robotu da tanıttı. RoboCas adı verilen ve henüz konsept tasarım aşamasında olan taşıma robotu ile şirket, insanların yanlarında ağır nesneler taşımaları halinde onlara yardımcı olabilecek sevimli bir robot sunmak istiyor. Temel olarak soğutucu özelliğine sahip olan büyük bir taşıma bölümü üzerine kurulan RoboCas, otonom hareket etme yeteneği ile kullanıcısını takip ederek onu, taşıma derdinden kurtarıyor.





''Etrafına Mutluluk Saçacak''

RoboCas özellikle seyyar olarak yiyecek ve içecek satan kişilere, market alışverişi yapan yaşlılara veya pikniğe giderken araç kullanmayıp malzemelerini yanında taşıyan insanlara kolaylık sağlayabilir gibi görünüyor. RoboCas'in LED ışıktan oluşan gözlerine ve sevimli yapısına dikkat çeken Honda ise, taşıma robotunun gören insanların yüzünde bir gülümseme oluşturacağını ve adeta bir mutluluk dalgası yayacağını düşünüyor. The Verge'ün haberine göre Tokyo Motor Show'da sergilenen prototipin sırt kısmında bir tablet bilgisayar yer alıyor ancak Honda, tablet bilgisayarla ilgili bir açıklama yapmış değil.





Aslında RoboCas henüz prototip olduğu için şirket robot hakkında detaylı açıklamalar paylaşmadı ve robotun üretimine devam edilip edilmeyeceği de belirsizliğini koruyor. Bununla birlikte farklı yapılarda robot prototiplerinin üretilmesi ve kullanıma sunulması bu tip teknolojilerin yaygınlık kazanması adına son derece önemli.