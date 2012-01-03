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Western Digital Nomad disk koruma kutusu video inceleme
7 yıl
62,6b
1
Çevre Birimleri
54
Kısa Bağlantı
Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Bu videomuzda Western Digital'in 2.5" harici taşınabilir diskler için tasarladığı disk koruma kutusu Nomad'i inceliyoruz.
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djkubi
7 yıl
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Testten sonra bazı değerler artmış. Zem zem döktü zari.
1 Yanıt
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osooso148
7 yıl
editörün seçimi
şimdi harddisklere zam geldi ya işte siz siz olun harddisklerinize iyi bakın demenin videolu anlatımı olmuş
1 Yanıt
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+13
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cengizhan72
7 yıl
editörün seçimi
Üzerinden diesel geçmesine rağmen iyi dayandı.
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musti545
7 yıl
editörün seçimi
AD BİR YERDEN TANIDIK GELİYOR BULDUM CRYSİS:)
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Kir$of
7 yıl
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@bugracaz
Harddisk teknolojisi yerini SSD ye bıraktığı sürece harddisklere yatırım yapacaklarını pek sanmıyorum,kaset ve zip ler şu an nasıl bir anda değerini yitirdiyse harddiskte yitirecek.Gönül isterdi ki harddisk ler daha dayanıklı biçimde yapılsın ama zaten ne kadar geliştirilse de HDD lerin gidebileceği son nokta belli.Suyun kaçması dediğin gibi iç kısımlara kadar gelmediyse sorun yok,zaten yağmurlu havada bu kutuyu eline alıp taşımaktansa laptop çantasına filan koysun kullanan kişi :)
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Mellkor
7 yıl
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Cok super anladim ama yer dusunce bu cihaz disdan korunuyor ya icindeki aksamlar. Diskler okuyucu kafa o sidettle biryerlere carpmiyormu herhangi bir bozulma olmuyormu. SSD olsa hadi anliycam ama HD nin ici mekanik aksamlarla dolu
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DH Misafiri
7 yıl
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İncelemede çalan şarkı nedir yaw delirdim ama bulamadım :(((
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umutarslan.com
7 yıl
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crysis2 açar mı :D
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alpa07
7 yıl
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iyi inveleme
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bulent_akyrk
7 yıl
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imageshack.us/...
Köpük parçası diyen arkadaş bi baksın heralde hayatı tersten bakıyo uyanamadı olaya ...
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ps4
7 yıl
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Aştınız siz bu işte telefon anakart vs şeyleri inceliyorduk şimdi ise bir hdd korumasını incelemissiniz gerçekten çok güzel ve birazda olsun komik bir inceleme olmuş dısel ayakkabıda inceleyen hocamıza çok yakışmış:) dilerim bu kardeşimizin incelemelerini daha çok görürüz:)
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Miyamoto Musashi
7 yıl
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Yerler parke , ayakkabılarda reklam var özellikle göze sokulmak istenmiş , zaten 2,5" hdd lerin ufak ve taşınabilir olması değilmi bizleri çeken bide kutuyamı koyacağız... Ürünü ıslatın sonra " anaaa su aldı leen bu" diyip kutucuğa bakarsanız bu şoku yaşamak zorunda kalmanız kaçınılmaz:))sonrada durumu toplamaya çalışmazsınız:))
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DemonicMajesty
7 yıl
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Disk fiyatları uçup stok sıkıntıları baş gösterince disklerin değeri arttı tabi :)
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DH Misafiri
7 yıl
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Ne akılsız adamlar var bu sitede, stüdyo bi kere orası ne işi var pirincin, pilavın. Yerdekilerin köpük parçası olduğunu akıl edemedinizmi?
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Harddisk teknolojisi yerini SSD ye bıraktığı sürece harddisklere yatırım yapacaklarını pek sanmıyorum,kaset ve zip ler şu an nasıl bir anda değerini yitirdiyse harddiskte yitirecek.Gönül isterdi ki harddisk ler daha dayanıklı biçimde yapılsın ama zaten ne kadar geliştirilse de HDD lerin gidebileceği son nokta belli.Suyun kaçması dediğin gibi iç kısımlara kadar gelmediyse sorun yok,zaten yağmurlu havada bu kutuyu eline alıp taşımaktansa laptop çantasına filan koysun kullanan kişi :)