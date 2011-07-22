Western Digital sabit disk satışlarında bir kez daha Seagate'in önünde yer aldı

Sabit disk üretiminde pazar lideri olan Western Digital, son çeyrek finansal sonuçlarını açıklayarak 2011 mali takvimini tamamladı. Son çeyrekte 2.4 milyar dolar gelir açıklayan ve bu açıdan bir önceki yılın aynı dönemi (2.38 milyar dolar) ile kıyaslandığında ufak bir artış kaydeden firmanın aynı dönemdeki net karı ise 265 milyon dolardan 158/ milyon dolar seviyesine geriledi.

Son çeyrekte 54 milyon adet sabit disk satan ve 52 milyon adetlik satış gerçekleştiren Seagate bir kez daha geride bırakan Western Digital'in 2011'in tamamını kapsayan mali tablosuna baktığımızda ise toplam gelirin 9.53 milyar dolar (2010'da 9.53 milyar dolar) olarak gerçekleştiğini, net karın ise 726 milyon dolar (2010'da 1.38 milyar dolar) olarak kaydedildiğini görüyoruz.