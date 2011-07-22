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Western Digital sabit disk satışlarında bir kez daha Seagate'in önünde yer aldı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sabit disk üretiminde pazar lideri olan Western Digital, son çeyrek finansal sonuçlarını açıklayarak 2011 mali takvimini tamamladı. Son çeyrekte 2.4 milyar dolar gelir açıklayan ve bu açıdan bir önceki yılın aynı dönemi (2.38 milyar dolar) ile kıyaslandığında ufak bir artış kaydeden firmanın aynı dönemdeki net karı ise 265 milyon dolardan 158/ milyon dolar seviyesine geriledi.
Son çeyrekte  54 milyon adet sabit disk satan ve 52 milyon adetlik satış gerçekleştiren Seagate bir kez daha geride bırakan Western Digital'in 2011'in tamamını kapsayan mali tablosuna baktığımızda ise toplam gelirin 9.53 milyar dolar (2010'da 9.53 milyar dolar) olarak gerçekleştiğini, net karın ise 726 milyon dolar (2010'da 1.38 milyar dolar) olarak kaydedildiğini görüyoruz.  

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acbold 8 yıl
Western Digital son yılların tartışmasız kalitede öncü disk üreticisidir.seagate zamanında yaptığı hatadan sonra wd eline koz verdi.şuanda çok iyi değerlendiriyor wd. hayatımda almayacağım marka SAMSUNG-TOSHIBA VB disklerdir. elimde 35-40 tanesi patladı.samsunglar 10 gün sonra cayır cayır ses çıkarmaya başlıyor.toshibalar performansız. wd kalitesini hiç bir yerde bulamazsınz.ama yinede tamamen ele geçirmiş değil wd piyasayı.seagate ile başabaş performansda giden ürünleride mevcut. zaten artık WD-SEAGATE ikilisi götürücek SSD ler normal seviyelere inene kadar.
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anthym 8 yıl
WD bana yamuk yaptı ama Seagate'nin hiç yamuğunu görmedim. İnşallah görmem de. 6TB ona emanet.
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alpa07 8 yıl
samsungdan şaşmam
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ademsadik 8 yıl
ups li pc de 2 adet wd, 1 adet de samsung gözümün önünde yanınca bir daha bedava bile verseler almam. Seagate 1 numara
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Volkanbaba 8 yıl
Wd sağlam marka 1.olmasına sevindim.
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Captain Pilot 8 yıl
Western Digital gibisi yok.Ürünleri oldukça kaliteli.
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JoeyBane 8 yıl
Bu sene 500GB 5400'lük(taşınabilir) Seagate ve 320GB 5400'lük(dahili) WD HDD aldım.
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