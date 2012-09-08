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Western Digital, yeni nesil My Passport Edge serisinin sevkiyatına başladı

6 yıl
1,4b
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Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Sektörün önde gelen veri depolama çözümü üreticilerinden Western Digital, resmi internet sitesi üzerinden ''My Passport Edge'' serisi yeni nesil taşınabilir sabit disklerinin sevkiyatına başladığına dair basın duyurusu yayınladı.
Western Digital, My Passport Edge serisinin iki farklı versiyonunu hazırlamayı uygun görmüş. Böylece hem Mac kullanıcıları hem PC kullanıcıları hedef alınmış. My Passport Edge'in Mac versiyonunda dayanıklılık konusunda güvence veren anotlanmış alüminyum kasa ile Apple Time Machine uyumluluğu; My Passport Edge'in PC versiyonunda ise Western Digital'ın ''SmartWare'' isimli yazılımı vurgulanmış. SmartWare yazılımı verilerin yedeklenmesine ve verilerin şifrelenerek üçüncü şahısların erişiminin engellenmesine yardımcı oluyor.
My Passport Edge serisi, 500 GB depolama alanı sunuyor. 500 GB'lık kapasitenin 100.000 fotoğraf, 38 saat uzunluğunda video ya da 125.000 şarkı için yeterli olacağı belirtiliyor. USB 3.0 arabirimi sayesinde, USB 2.0 destekli modellere kıyasla 10 kata kadar daha hızlı veri transferine olanak tanıyan taşınabilir sabit diskler, ek güç girişine ihtiyaç duymuyor.
My Passport Edge'in PC versiyonunun fiyatı 109.99$; Mac versiyonunun fiyatı ise 119.99$ olarak belirlenmiş.

http://www.prnewswire.com/news-releases/wd-ships-new-slim-and-sleek-family-of-portable-hard-drives-168746366.html Yorum Yaz
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